Dünyanın en zehirli balığı trakonya İzmirli amatör balıkçıyı hastanelik etti: Aynı anda 250 fareyi öldürebiliyor

İzmir’in Tire ilçesinde ikamet eden ve amatör balıkçılık yapan Süleyman Bacak, arkadaşları ile birlikte Kazıklı’dan balığa açıldı. Dönüş yolunda tekrar denize attığı oltasına takılan zehirli trakonya balığına temas eden talihsiz adam, bir süre sonra rahatsızlandı.

Kolunda kasılmalar başlayan ve acil olarak 112’den yardım isteyen Bacak’ın arkadaşları, Kazıklı Marina’ya doğru yola çıktı. İhbarı alan sağlık ekipleri de hemen bölgeye hareket etti. Marinada tekneden alınıp ambulansa bindirilen Süleyman Bacak’a ilk müdahale, burada 112 ekipleri tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından Bacak, tedavi amaçlı Didim Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, zehirli balık ile temas sonucu rahatsızlanan Süleyman Bacak’ın hastaneye yetiştirilme anlarını arkadaşlara kameralara kaydetti.

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ BALIĞI

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Didim Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan amatör balıkçı tekrar İzmir’e döndü. Süleyman Bacak, "Yaklaşık 12 yıldır amatör balıkçılık yapıyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir balık gördüm. Temas etmemle birlikte dayanılmaz bir acı yaşadım. İnternetten baktık, dünyanın en zehirli balığıymış. İçindeki zehir aynı anda 250 adet fareyi öldürebiliyormuş. Allah’a şükür ucuz atlattık. Bundan sonra tuttuğum balıkları daha detaylı inceleyeceğim" dedi.