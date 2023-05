Dünyanın geleceği yalnızca çocukların elinde değil!

Hepimiz her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Duygularımız değişiyor, bakış açılarımız zenginleşiyor, hayata ve olaylara karşı tepkilerimiz farklılaşıyor. Bu genellemeyi daha özelleştirecek olursak benim de zaman içinde edebî metinlere bakış açımda değişimler ve dönüşümler gerçekleşti. Özellikle geçen yıl yayınlanan yarı akademik Çocuk Edebiyatı Okumaları, Kök Metinler, Metinlerarası İlişkiler, Karşılaştırmalı Okumalar kitabı ile çocuk edebiyatı metinlerini genel edebiyat kanonu içinde nasıl değerlendirdiğimi ve bir çocuk öyküsünün de geniş edebiyat külliyatı içinde nasıl farklı okumalara tabi tutulabileceğini göstermeye çalıştım. On beş yıl önce kaleme aldığım bir öykümü de bu bağlamda yeni bir okumaya tabi tuttuğumda bu öykünün serinin içinde kaybolmasına gönlüm razı olmadı. Zira ülkemizde -aslında genel olarak dünyada da- seri kitaplar edebî nitelikleri bakımından gözden kaçabilmekte ve eleştirmenlerin dikkatini çekmemektedir. Bu sebeple tekrar gözden geçirerek yayımlanmasını istedim. Bugünün resimli kitap dünyasında, resim metin ilişkisi bakımından bazı kelime ve cümlelerden tasarruf etmem gerektiğini düşündüm. Ayrıca metinle kurduğum duygusal ilişkimi okurla da paylaşmak istedim. Shima Zarei’nin metni çok iyi okuduğunu ve bir resimli kitap çizeri olarak bu duygusal ilişkiyi açığa çıkarma konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim.

Her an her şeyi tükettiğimiz, israf ettiğimiz bu çağda bir an için durup çevremize bakmamız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. İyilikler güzellikler ortaya koyarken bile birçok şeyi tüketiyoruz. Ben eskiyen bütün eşyalarıma teşekkür ederim bana hizmet ettikleri için. Giysilerim eskidiğinde, kalemlerim kısaldığında onlar adına artık varoluşlarını gerçekleştiremeyecekleri için üzülürüm. Emek ve zaman harcayarak geçirdiğimiz ömrümüz dâhil olmak üzere hızla gittiğimiz yolun bir sona değil yeni başlangıçlara açılmasını ümit ediyorum. Okurlarımla da bu duygu ve düşüncemi paylaşmak istedim. Bu aslında bir umut öyküsü sanırım.