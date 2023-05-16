Dünyanın geleceği yalnızca çocukların elinde değil!

Melike Günyüz.
Hepimiz her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Duygularımız değişiyor, bakış açılarımız zenginleşiyor, hayata ve olaylara karşı tepkilerimiz farklılaşıyor. Bu genellemeyi daha özelleştirecek olursak benim de zaman içinde edebî metinlere bakış açımda değişimler ve dönüşümler gerçekleşti. Özellikle geçen yıl yayınlanan yarı akademik Çocuk Edebiyatı Okumaları, Kök Metinler, Metinlerarası İlişkiler, Karşılaştırmalı Okumalar kitabı ile çocuk edebiyatı metinlerini genel edebiyat kanonu içinde nasıl değerlendirdiğimi ve bir çocuk öyküsünün de geniş edebiyat külliyatı içinde nasıl farklı okumalara tabi tutulabileceğini göstermeye çalıştım. On beş yıl önce kaleme aldığım bir öykümü de bu bağlamda yeni bir okumaya tabi tuttuğumda bu öykünün serinin içinde kaybolmasına gönlüm razı olmadı. Zira ülkemizde -aslında genel olarak dünyada da- seri kitaplar edebî nitelikleri bakımından gözden kaçabilmekte ve eleştirmenlerin dikkatini çekmemektedir. Bu sebeple tekrar gözden geçirerek yayımlanmasını istedim. Bugünün resimli kitap dünyasında, resim metin ilişkisi bakımından bazı kelime ve cümlelerden tasarruf etmem gerektiğini düşündüm. Ayrıca metinle kurduğum duygusal ilişkimi okurla da paylaşmak istedim. Shima Zarei’nin metni çok iyi okuduğunu ve bir resimli kitap çizeri olarak bu duygusal ilişkiyi açığa çıkarma konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim.
Her an her şeyi tükettiğimiz, israf ettiğimiz bu çağda bir an için durup çevremize bakmamız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. İyilikler güzellikler ortaya koyarken bile birçok şeyi tüketiyoruz. Ben eskiyen bütün eşyalarıma teşekkür ederim bana hizmet ettikleri için. Giysilerim eskidiğinde, kalemlerim kısaldığında onlar adına artık varoluşlarını gerçekleştiremeyecekleri için üzülürüm. Emek ve zaman harcayarak geçirdiğimiz ömrümüz dâhil olmak üzere hızla gittiğimiz yolun bir sona değil yeni başlangıçlara açılmasını ümit ediyorum. Okurlarımla da bu duygu ve düşüncemi paylaşmak istedim. Bu aslında bir umut öyküsü sanırım.
Ne kadar yerinde bir soru. Teşekkür ederim. Çocuklar insanlığın var oluşundan itibaren hayatın içinde olmuştur. Savaş, açlık, bayram, ölüm, hastalık, düğün, şölen, göç, salgın… Aklımıza ne gelirse gelsin bütün bu süreçlerin bir parçası ve belki de en yoğun şekilde etkileneni çocuklardır. Belki modern çağda, sosyo-ekonomik açıdan orta ve üst sayılabilecek imkânlara sahip ailelerin çocukları günümüz meselelerinden daha az etkileniyor olabilirler. Bu işin bir boyutu. Diğer bir boyutu ise modern zamanlara ait bir alan olan -tarihi şuracıkta birkaç yüzyıla dayanan- çocuk edebiyatının konu çeşitliliğinin gittikçe arttığı ve hayatın her alanını kapsayacak şekilde yazarların eserler kaleme aldığı gerçeğidir. Fakat gittikçe kaygı verici hâle gelen durumlardan birisi çocukları bilinçlendirmek ve bilgilendirmek adına başta iklim krizi ve çevre olmak üzere yetişkinlerin çözmeleri gereken birçok konunun çocuk kitaplarında fazlası ile yer alması. Sanki yazarlar dünyanın geleceğini korumanın yalnızca çocuklarla mümkün olabileceğine inanıyorlar ve çok küçük yaştan itibaren onlara hedef gösteriyor ve sorumluluk yüklüyorlar. Aslında bu noktada bir sakınca görmüyorum ben. Beni kaygılandıran şey, yetişkinlerin kendi sorumluluklarını yerine getirmeyerek, hızla tüketmeye devam ederek, kendi alışkanlıklarını değiştirmeyerek bu sorumluluğu çocuklara yükleme çabası. Tıpkı yetişkinlerin daha erdemli ve ahlaklı yaşayarak çocuklara örnek olma bilinci edinmek yerine çocuk kitaplarında daha erdemli ve ahlaklı karakterlerin var olmasına anlam yüklemeleri gibi.