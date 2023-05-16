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Hayat

Dünyanın geleceği yalnızca çocukların elinde değil!

Yazar, akademisyen, yayıncı Melike Günyüz’e yeni çıkan kitabı Minik Kalem vesilesiyle çocuk edebiyatı ile ilgili sorularımızı yönelttik. Günyüz, yetişkinlerin çözmeleri gereken konuların çocuk kitaplarında fazlasıyla yer almasıyla ilgili olarak “Yetişkinlerin kendi sorumluluklarını yerine getirmeyerek, alışkanlıklarını değiştirmeyerek bu sorumluluklarını çocuklara yükleme çabası beni kaygılandırıyor.” diyor.

04:00 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Melike Günyüz.

Melike Günyüz.

Zeynep Tuba Kesimli
*Minik Kalem, daha önce Tükenen Kalem ismiyle yayınlanan hikâyenizin yeniden düzenlenmiş hâli. Eski hikâyeden farklı olarak çocuğa keşfetmesi ve çıkarımlarda bulunması için daha fazla alan açtığınızı, dil işçiliğine yoğunlaştığınızı ve kitaba ilham olan anlatıya yer verdiğinizi görüyoruz. Bunu çocuk edebiyatı açından nasıl yorumlamalıyız?

Hepimiz her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Duygularımız değişiyor, bakış açılarımız zenginleşiyor, hayata ve olaylara karşı tepkilerimiz farklılaşıyor. Bu genellemeyi daha özelleştirecek olursak benim de zaman içinde edebî metinlere bakış açımda değişimler ve dönüşümler gerçekleşti. Özellikle geçen yıl yayınlanan yarı akademik Çocuk Edebiyatı Okumaları, Kök Metinler, Metinlerarası İlişkiler, Karşılaştırmalı Okumalar kitabı ile çocuk edebiyatı metinlerini genel edebiyat kanonu içinde nasıl değerlendirdiğimi ve bir çocuk öyküsünün de geniş edebiyat külliyatı içinde nasıl farklı okumalara tabi tutulabileceğini göstermeye çalıştım. On beş yıl önce kaleme aldığım bir öykümü de bu bağlamda yeni bir okumaya tabi tuttuğumda bu öykünün serinin içinde kaybolmasına gönlüm razı olmadı. Zira ülkemizde -aslında genel olarak dünyada da- seri kitaplar edebî nitelikleri bakımından gözden kaçabilmekte ve eleştirmenlerin dikkatini çekmemektedir. Bu sebeple tekrar gözden geçirerek yayımlanmasını istedim. Bugünün resimli kitap dünyasında, resim metin ilişkisi bakımından bazı kelime ve cümlelerden tasarruf etmem gerektiğini düşündüm. Ayrıca metinle kurduğum duygusal ilişkimi okurla da paylaşmak istedim. Shima Zarei’nin metni çok iyi okuduğunu ve bir resimli kitap çizeri olarak bu duygusal ilişkiyi açığa çıkarma konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim.

*Minik Kalem’de, kalemin yaka iğnesi olarak bir çocukla buluştuğunu görüyoruz. Bu çok katmanlı bir anlam dünyasına açılabilir. Bu yüzden direkt sormak istiyorum. Melike Günyüz çocuğun yakasına aslında ne iliştirdi?

Her an her şeyi tükettiğimiz, israf ettiğimiz bu çağda bir an için durup çevremize bakmamız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. İyilikler güzellikler ortaya koyarken bile birçok şeyi tüketiyoruz. Ben eskiyen bütün eşyalarıma teşekkür ederim bana hizmet ettikleri için. Giysilerim eskidiğinde, kalemlerim kısaldığında onlar adına artık varoluşlarını gerçekleştiremeyecekleri için üzülürüm. Emek ve zaman harcayarak geçirdiğimiz ömrümüz dâhil olmak üzere hızla gittiğimiz yolun bir sona değil yeni başlangıçlara açılmasını ümit ediyorum. Okurlarımla da bu duygu ve düşüncemi paylaşmak istedim. Bu aslında bir umut öyküsü sanırım.

*Sorun odaklı çocuk edebiyatı yaklaşımında çocuğun bir konudan haberdar olması, bir bakış açısı geliştirmesi yahut empati kurması amaçlanıyor ancak “yetişkinlere ait” diyebileceğimiz, modern zaman problemlerinin çözümünün metinler aracılığıyla çocuğa bırakılması, ona bir sorumluluk yüklenmesi bir çelişki değil mi?

Ne kadar yerinde bir soru. Teşekkür ederim. Çocuklar insanlığın var oluşundan itibaren hayatın içinde olmuştur. Savaş, açlık, bayram, ölüm, hastalık, düğün, şölen, göç, salgın… Aklımıza ne gelirse gelsin bütün bu süreçlerin bir parçası ve belki de en yoğun şekilde etkileneni çocuklardır. Belki modern çağda, sosyo-ekonomik açıdan orta ve üst sayılabilecek imkânlara sahip ailelerin çocukları günümüz meselelerinden daha az etkileniyor olabilirler. Bu işin bir boyutu. Diğer bir boyutu ise modern zamanlara ait bir alan olan -tarihi şuracıkta birkaç yüzyıla dayanan- çocuk edebiyatının konu çeşitliliğinin gittikçe arttığı ve hayatın her alanını kapsayacak şekilde yazarların eserler kaleme aldığı gerçeğidir. Fakat gittikçe kaygı verici hâle gelen durumlardan birisi çocukları bilinçlendirmek ve bilgilendirmek adına başta iklim krizi ve çevre olmak üzere yetişkinlerin çözmeleri gereken birçok konunun çocuk kitaplarında fazlası ile yer alması. Sanki yazarlar dünyanın geleceğini korumanın yalnızca çocuklarla mümkün olabileceğine inanıyorlar ve çok küçük yaştan itibaren onlara hedef gösteriyor ve sorumluluk yüklüyorlar. Aslında bu noktada bir sakınca görmüyorum ben. Beni kaygılandıran şey, yetişkinlerin kendi sorumluluklarını yerine getirmeyerek, hızla tüketmeye devam ederek, kendi alışkanlıklarını değiştirmeyerek bu sorumluluğu çocuklara yükleme çabası. Tıpkı yetişkinlerin daha erdemli ve ahlaklı yaşayarak çocuklara örnek olma bilinci edinmek yerine çocuk kitaplarında daha erdemli ve ahlaklı karakterlerin var olmasına anlam yüklemeleri gibi.

#Edebiyat
#Kitap
#Yazar
#Melike Günyüz
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