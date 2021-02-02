Hayat Dürümcü kılığında lokali basan polise pişkin savunma Ölen ölür kalan kalır
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Dürümcü kılığında lokali basan polise pişkin savunma: 'Ölen ölür kalan kalır'

Dürümcü kılığında lokali basan polise pişkin savunma: 'Ölen ölür kalan kalır'

Fatih'te amatör spor kulübü lokalinde yasak olmasına rağmen çeşitli iskambil ve okey oynadıkları belirlenen 25 kişi hakkında işlem yapıldı. Polis, otomatik demir kapı ile kapalı lokalin kapılarını 'Dürüm siparişi getirdik' diyerek açtırıp girdi. İçeride bulunan çevresindekilerin 'Rambo' olarak seslendiği 80 yaşındaki bir kişi denetim ve yasakların gereksiz olduğunu ima ederken, "Şimdi bu millet ne yapacak? nereye gidecek? Ne yasağı, İngiltere, ne yaptı? "Herkesi serbest bıraktı. Ölen ölür, kalan kalır." dedi.

Haber Merkezi DHA
Fatih'te kulüp lokalinde gizlice oyun oynayanlar.
Fatih'te kulüp lokalinde gizlice oyun oynayanlar.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş büro ile Güvenlik Büro ekipleri, alınan ihbarları değerlendirerek, dışında tabela bulunmayan içeride ise Öz İskenderpaşa Spor Kulübü Derneği yazılı tabela bulunan lokalde denetim yapmak istedi. Ekipler akşam saatlerinde girmek istedikleri otomatik demir kepenk ile kapalı işyerinin kapısını açtırmak için farklı bir yöntem izledi.

"SİPARİŞLERİNİZİ GETİRDİM"

İki polis, yakındaki bir fırından pide yaptırarak bunu dürüm halinde paket edilmesini sağladıktan sonra kapı yanındaki pencereye yaklaşarak, "Siparişinizi getirdim" diye seslendi. Kısa süre sonra otomatik demir kapı açılınca ekipler içeri girdi.

Polis ekipleri, içeride sadece biri maskeli, 25 kişi bulunduğunu bunların çeşitli oyunlar oynadığını belirledi

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Polisler, maskelerini takmalarını istediği içeride bulanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesilmesi için tutanak düzenlendi. Dernek Başkanı olduğunu belirten Bekir Özçelik hakkında işlem yapıldı.

  • İçeride bulunan çevresindekilerin 'Rambo' olarak seslendiği 80 yaşındaki bir kişi denetim ve yasakların gereksiz olduğunu ima ederken, "Şimdi bu millet ne yapacak? nereye gidecek? Ne yasağı, İngiltere, ne yaptı? "Herkesi serbest bıraktı Ölen ölür, kalan kalır." dedi.

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