Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor

Yapılan araştırmalara göre az miktarda alkol tüketenlerde dahi kansere yakalanma riski bulunuyor.

Japonya'da yapılan yeni araştırmaya göre, az miktarda tüketilen alkolün bile kanser riskini artırdığı belirtiliyor.Bazı araştırmalar, dozunda alkol tüketiminin bazı kanser türleri riskini azalttığını gösterse de bu tüketimin aslında tüm kanser türlerinin riskini artırdığı belirtiliyor.

Araştırmacıların; Japonya genelindeki 120 bin kişi üzerinde yaptığı değerlendirmeye göre geçmişte düzenli şekilde alkol alanlarla halihazırda alkol almaya devam edenlerin, yemek borusu ve gırtlak kanseri dahil olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskleri hemen hemen aynı.

Alkol bağımlısı bireylerde ağız ve karaciğer kanser riski %30 ile %56 oranında daha fazla iken, ortalama alkol tüketimi azalınca alkola bağlı hastalık riski de azalıyor. Ancak az miktarda alkol alanlarda dahi kanser riskinin bulunduğu ortaya çıktı.