​​Duyarlı vatandaşa duyarlı Batman Belediye'sinden destek.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde yaşayanların soğuk hava nedeniyle ilçe merkezine gitmesiyle sahipsiz kalan 30'a yakın kedi, onlar için köyü terk etmeyen Mahmut Baştaş tarafından besleniyordu.
Sevimli dostlarımız için yaptığı bu duyarlı davranışıyla ulusal medyanın da ilgisini çeken Mahmut Baştaş’a Batman Belediyesi ulaştı. 30’a yakın kedi ile tek tek ilgilenen belediye ekipleri, kedilere antibiyotik ve aşı uyguladıktan sonra tüm kışı rahatça geçirebilecekleri kadar mama bıraktı.
Mahmut Baştaş’a sevimli hayvanları sahipsiz bırakmadığı için teşekkür eden ekipler düzenli olarak kedileri kontrol etmek için geleceklerini de belirtti.
- Duyarlı davranışıyla ulusal medyanın ilgisini çeken Batmanlı Mahmut Baştaş’ın bakımını üstlendiği 30’a yakın sokak kedisine Batman Belediyesi mama yardımında bulunarak aşı uygulaması yaptı.