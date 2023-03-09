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Hayat

Düzce Üniversitesi öğretim üyesini görevinden uzaklaştırdı

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde görevli öğretim üyesi Dr. Ö.S., depremden etkilenen Malatya’da derslere uzaktan eğitimle katılan öğrencisi Batuhan B. ile ödevi konusunda konuşurken söylediği sözler üzerine soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

07:38 . 9/03/2023 Perşembe
DHA
Düzce Üniversitesi.

Düzce Üniversitesi.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan ve depremden etkilenen Malatya’da yaşayan Batuhan B. derslere uzaktan katılırken, Dr. Ö.S. ile insan kaynakları dersi için görüştü. Batuhan B. bir firmanın insan kaynakları birimi ile yapması gereken röportajı deprem nedeniyle yapamadığını söyledi. Batuhan B. deprem nedeniyle firma olmadığını belirtirken, Ö.S. ise, "Allah Allah sanki atom bombası attılar” dedi. Batuhan B. ise hiçbir firma kalmadığı yönünde ısrar etti. Konuşmaların sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkiler oluştu.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlatırken, şu açıklamada bulundu:

"Bir öğrencimiz ile öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği anlaşılan ve tasvip etmemiz mümkün olmayan diyalog sebebiyle ilgili öğretim üyesi hakkında rektörlüğümüz tarafından soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırılmıştır."



 



#Öğretim Görevlisi
#Düzce Üniversitesi
#Deprem Bölgesi
1 saat önce
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Düzce Üniversitesi öğretim üyesini görevinden uzaklaştırdı
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