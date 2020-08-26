Eda Kurt: Sosyal medya fenomenlerinin toplumsal rolü pandemi sürecinde anlaşıldı

Türkiye’de de durum benzer şekilde seyretti.Bu süreçte kullanıcıların yakından takip ettiği influencer’lar ise giyim, makyaj ve eğlenceden ziyade sağlık, hobi, ev dekorasyonu ve kişisel gelişim gibi alanlara yöneldi. Bu isimlerin başında gelenlerden biri de genç girişimci ve influencer Eda Kurt oldu. Özellikle sosyal izolasyon tedbirleri ve sokağa çıkma yasaklarının sıkı bir şekilde uygulandığı Mart-Nisan-Mayıs aylarında Youtube kanalı ve Instagram sayfası üzerinden on binlerce kişiye ulaştığını belirten Eda Kurt, “Ülkemizde sadece moda ve eğlenceye odaklandıkları yönünde bir yanılgıyla yaklaşılan sosyal medya fenomenlerinin toplumsal rolü, pandemi sürecinde anlaşıldı.” dedi.

Dijital dostluklarla 10 binlerce kişiye ulaştık

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin arttığı ve sokağa çıkma yasaklarının getirildiği nisan ve mayıs aylarında, toplumda ciddi bir panik ve buhran havası olduğunu ancak influencer’ların sosyal medya aracılığıyla insanların günlük hayatlarına ortak olarak süreci rahatlattığını ifade eden genç girişimci ve influencer Eda Kurt, “Pandeminin ekonomik etkilerinden önce insanlar psikolojik olarak sarsıldılar. Evden çıkamama, sosyalleşememe ve günlerin birbirini tekrar ediyormuş hissi, insanların kendilerini amaçsız ve mutsuz hissetmelerine neden oldu. Bu noktada influencer’lar olarak yüreklendirici bir dost tavrıyla, takipçilerimizin sosyalleşmelerine yardımcı olacak etkileşimli içerikler ile evlerinde kalarak yönelebilecekleri hobilerden ev dekorasyon fikirlerine, kolay tariflerden egzersiz, kitap ve film önerilerine pek çok alanda ortak paylaşımlar yaptık. Bu süreçte Youtube kanalımdan 72 bini, Instagram hesabımdan ise 90 bini aşkın insana ulaşma fırsatı buldum. Böylece evde hem ruhen hem de bedenen zinde kalabilmelerine yardımcı olabildiğimi hissettim.” şeklinde konuştu.

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“Makyaj videoları, yerini pandemi şartlarında yaşam kılavuzlarına bıraktı”

Pandemi şartlarının sosyal medyadaki içerikleri de değiştirdiğini vurgulayan Eda Kurt, “Toplumu salgın konusunda bilinçlendirmek için her ne kadar sözlü ifadelerle uyarılarda bulunulsa da insanlar bazı davranışları benimsemek için saygı duydukları veya sevdikleri rol modeller tarafından bu davranışların uygulandıklarını görmek istiyorlar.. Günlük yaşam tarzları takip edilen ve adı üstünde etkileyici rol üstlenen influencerlar da özel hayatlarında aldıkları önlemler, hijyen alışkanlıkları, maske kullanımı, bulunmayı tercih ettikleri mekanların sağlık açısından güvenilirliği gibi pek çok konuda topluma yol gösteren başlıca rol modeller olarak konumlanıyorlar. Hal böyle olunca makyaj videoları yerini pandemi şartlarında yaşam kılavuzlarına bıraktı. Duygusal dünyamız için eğlenceli ve öğretici olabilecek içerikler daha fazla öne çıktı.” dedi.

“Bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim”

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın salgınla mücadele kapsamında kanaat önderleri ve influencer’ların etkisine ilişkin yaptığı açıklamayı da hatırlatan Eda Kurt, Türkiye’de influencer kavramının hak ettiği değeri görmeye başladığını ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Eda Kurt, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, influencer’ların salgınla mücadelede iletişim bakımından son derece önemli bir kriter olduğu yönünde açıklamalarda bulundu. Bu gelişimeler, influencer kavramının artık ülkemizde çok daha iyi anlaşıldığını ortaya koyması bakımından oldukça umut verici. Ben de bu alandaki isimlerden biri olarak sosyal medyanın gücüne inanıyorum. Ülkece bu riski atlatana kadar da dokunabildiğim kadar çok insanın hayatına dokunarak bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim.” diye konuştu.