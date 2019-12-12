Hayat Eğitim temalı 6 uluslararası kısa film yarışması başladı
KÜLTÜR SANAT

Eğitim temalı 6. uluslararası kısa film yarışması başladı

Eğitim-Bir-Sen, kısa film yarışması konusundaki 5 yıllık tecrübesini uluslararası alana taşıyacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eğitim temalı 6. uluslararası kısa film yarışması başladı
Eğitim temalı 6. uluslararası kısa film yarışması başladı

Eğitim-Bir-Sen, eğitim alanındaki farklı bakış açılarını sanatla buluşturmayı, tüm dünyada ortak iş ve emek konusu olan eğitime uluslararası platformda sinemanın etkileyici diliyle dikkat çekmeyi, eğitim süreçlerinde yaşananları, eğitimin önemli ve özel taraflarına odaklanacak hikâyeleri ortaya çıkarmayı; ayrıca, iş birliği içerisinde olduğumuz eğitim sendikalarıyla çalışma alanlarımızı genişletmeyi, iş birliğimizi güçlendirmeyi, ortak işimiz olan eğitim konusunda sanatsal bir faaliyet icra etmeyi hedefliyor.

2014 yılında “Öğretmen” temasıyla başlayan, daha sonra “Örgütlenme” ve “Vefa” temasıyla devam eden, 2017 yılında alınan bir kararla “Eğitim” temasında sabitlenen yarışma bu yıl itibarıyla uluslararası boyuta taşımış bulunuyor. Dünya genelinde katılacak eserlerle farklı dil, kültür ve tecrübelerin harmanlanmasıyla ortaya çıkacak sanatsal şöleni hep birlikte izleyecek, ödüllendirecek ve sonuçları değerlendirilecek.

Yarışmada birinci olacak esere 20 bin TL, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek. Jüri tarafından sanatsal açıdan amaca uygunluğu, ödüle liyakati görülen bir esere Mehmet Akif İnan Özel Ödülü (6 bin TL); ayrıca, jürinin ayrı bir kategori olarak değerlendireceği, eğitime emek veren, eğitim süreçlerinde aktörlük yapan, eğitimcilerin gözüyle çekilmiş bir esere ise Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü (5 bin TL) verilecek.

Yarışmaya katılacak filmler kurmaca dalında olacak ve süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Son başvuru tarihi 17 Temmuz 2020 olan yarışmada dereceye giren filmlerin sahipleri, ödül töreni tarihi ve yarışma jürisi daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Merkez Bankası faizi indirdi

Merkez Bankası faizi indirdi

​200 baz puanlık indirimle faizler yüzde 12'ye düştü.
Atatürkü tanımayınca birinci sınıftan başladık

Atatürk'ü tanımayınca
birinci sınıftan başladık

Bulgaristan muhaciri Ayşe Teyze'nin Türkiye'ye göç hikayesi...
Dar gelirliye konut müjdesi

Dar gelirliye konut müjdesi

Cumhurbaşkanı, 100.000 Sosyal Konut projesini anlattı.
'Yakıt alacağız'<br> diyerek kaçmışlar

'Yakıt alacağız'
diyerek kaçmışlar

Annesine kavuşan Cafer'in kurtuluş hikayesi.
BM'ye sunuldu

BM'ye sunuldu

Türkiye, Libya mutabakatının tescili için başvuru yaptı.
'Kart bilgileri çalındı' iddialarına yanıt

'Kart bilgileri çalındı' iddialarına yanıt

Bankalararası Kart Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Önlem alınmazsa<br>250 lirayı bulacak

Önlem alınmazsa
250 lirayı bulacak

​Üretim azalınca stokçular yeniden sahneye çıktı.

5 terörist daha teslim oldu

5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Ölümcül müdahale

Ölümcül müdahale

​Fransız polisinin göstericilere kanlı müdahalesi kamerada.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Diplomasi<br>Türkiye'nin lehinde

Diplomasi
Türkiye'nin lehinde

​Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Yunanistan'da nasıl tartışılıyor?
Hasta<br>kapma oyunu!

Hasta
kapma oyunu!

​Komisyon karşılığı merkezlere yönlendiriyorlar.
Ücretsiz<br> otoyol müjdesi

Ücretsiz
otoyol müjdesi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
'Türk duvarı'

'Türk duvarı'

​Merih, ilk maçında Devler Ligi'ne damga vurdu.
Yine can aldı

Yine can aldı

7 yaşındaki Umut şırıngalı çikolatanın kurbanı oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.