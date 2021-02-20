Hayat Ekipleri alarma geçiren vatandaş evinde uyurken bulundu
AKTÜEL

Ekipleri alarma geçiren vatandaş evinde uyurken bulundu

Ekipleri alarma geçiren vatandaş evinde uyurken bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yakınlarının 2 gündür haber alamadığı vatandaş, ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldığı vatandaş, uyurken bulundu.

Haber Merkezi İHA
Ekiplerin uyurken bulunan vatandaştan 2 gündür haber alamadığı belirtildi.
Ekiplerin uyurken bulunan vatandaştan 2 gündür haber alamadığı belirtildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi İmaret Yokuşu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 2. katındaki evde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Hasan Hüseyin Aksoy isimli vatandaştan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksoy’un yakınları olay yerine gelen ekiplere, Hasan Hüseyin Aksoy’un cep telefonunun evde çaldığını, ancak telefonu açmadığını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca Aksoy’un evinin kapısını çaldı.

Kayıp başvurusunda bulundukları kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu
GÜNDEM
Kayıp başvurusunda bulundukları kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu


Ekipler tarafından uyurken bulundu

Aksoy kapıyı açmayınca itfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile evin balkonundan içeri girdi. Eve giren ekipler Aksoy’u uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan Aksoy, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Aksoy’un, iyi olduğunu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.

Kayıp çocuk 10 saat sonra uyurken bulundu
GÜNDEM
Kayıp çocuk 10 saat sonra uyurken bulundu

Kahreden ölüm: Uyurken ağabeyinin altında kalan bebek hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 11
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Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’deki iç savaştan kaçarak 7 yıl önce Halep’ten Türkiye’ye gelen Gasibe ailesi Adana’ya yerleşti.
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Anne Nura Gasibe çocukları 3 aylık Abdülselam, 2 yaşındaki Selim Gasibe ve 4 yaşındaki Ahmet Gasibe ile birlikte yattı.
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Yer yatağında yan yana yattıkları için gece uyurken Selim Gasibe 3 aylık kardeşinin üzerine yattı.
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Anne, sabah kalktığında kardeşinin üzerinde uyuyan Selim Gasibe’yi kaldırdı.
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Ancak 3 aylık bebeğinin nefessiz kaldığını fark edince ambulans çağırdı.
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Olay yerine gelen ekipler bebeği Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ancak bebeğin nefes alamadığı için boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.
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Polis olayla ilgili anne ve babanın ifadesini aldı.
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Yasa gereği kardeşinin ölümüne kazara da olsa neden olan çocuğun yaşı 12’den küçük olduğu için gözaltına alınmadı.
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Adli tıp kurumu morguna kaldırılan bebek otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi.
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Uyurken ağabeyinin altında kalan bebeğin feci ölümü
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Uyurken ağabeyinin altında kalan bebeğin feci ölümü
Kahreden ölüm: Uyurken ağabeyinin altında kalan bebek hayatını kaybetti
Adana'da 3 aylık bebek uyurken aynı yatağı paylaştığı 2 yaşındaki kardeşinin altında kalıp boğularak hayatını kaybetti.


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