Hayat Ekranlara kilitleyen Milyonerde öyle bir soru soruldu ki Fenerbahçeliler küplere bindi
AKTÜEL TELEVİZYON

Ekranlara kilitleyen Milyoner'de öyle bir soru soruldu ki: Fenerbahçeliler küplere bindi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" şeklinde bir soru soruldu. Soru Fenerbahçe taraftarlarını büyük tepkisiyle karşılanırken, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, yaptığı açıklamada konunun yargıya taşınacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ekranlara kilitleyen Milyonerde öyle bir soru soruldu ki: Fenerbahçeliler küplere bindi
Milyoner'deki soru Fenerbahçelileri öfkelendirdi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin konu edildiği bir soru tartışmalara neden oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada, "Galatasaray’ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli ‘Biz de sizi 6-0 yendik’ diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?” sorusu yöneltildi.

Doğru cevabın “Fenerbahçe” olduğu şıklar arasında ise Aydınspor, Fenerbahçe, MTK Budapeşte, Pendikspor yer aldı.

FENERBAHÇE’DEN TEPKİ

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, programın ardından yaptığı açıklamada, konunun yargıya taşınacağını duyurdu. Açıklamada, “ATV isimli televizyon kanalında yayınlanan bir yarışma programında kulübümüzün isminin 'alaycı ve aşağılayıcı' bir tavırda kullanıldığı tespit edilmiş olup; ilgili kanal ve program hakkında 6112 Sayılı Kanun’un 8.maddesi uyarınca RTÜK nezdinde ivedilikle şikayette bulunulacaktır.” denildi.

Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk bilinemeyen soruları
HAYAT
Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk bilinemeyen soruları

Kim Milyoner Olmak İster?de ekranlara kilitleyen soru
OYNAT 02:58
Kim Milyoner Olmak İster?de ekranlara kilitleyen soru
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sorulan soru izleyenleri ekranlara kilitledi.


Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu seyirciyi kızdırdı
HAYAT
Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu seyirciyi kızdırdı
Dünyanın en saçma binası yıkılıyor

'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor

​Google'da aratınca ilk sırada çıkıyordu.
Rusyadan getirildi

Rusya'dan getirildi

Türkiye'de bir ilk olacak: Bilim dünyası için büyük adım.
Mavi Vatanın gözü kulağı olacak

Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü.

​Test sürüşü yapıldı: Öyle bir özelliği var ki...

Güvenli bir ortam oluşturulacak

Güvenli bir ortam oluşturulacak

​Rize'de dere yatağında selin vurduğu binalar yıkılıyor.

Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı.

​Viking Kralı Ragnar Diyarbakır'da doğdu.

TOKİ başvuruları bugün başladı: En ucuzu 376 bin TL

​Bir önceki aya göre değişim göstermedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.