Ekşi Sözlük'te iç savaş provokasyonu: 14 Mayıs'ı işaret ettiler

Sivil toplum kuruluşları ve aileler, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu önderliğinde LGBT örgütlerinin eşcinsellik dayatmasına karşı yapacağı yürüyüş büyük yankı uyandırdı. Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik paylaştığı videoda, 150 sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla 18 Eylül’de İstanbul Saraçhane’den toplanacak ailelerin Beyazıt Meydanı’na yürüyeceğini duyurmuştu. LGBT'ye karşı yapılacak olan yürüyüşe toplumun her kesiminden destek gelirken Ekşi Sözlük yazarlarının bir çoğu LGBT dayatmasına karşı yapılacak bu aile yürüyüşünden rahatsız oldu.