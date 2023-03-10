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Hayat

Ekşi Sözlük'te iç savaş provokasyonu: 14 Mayıs'ı işaret ettiler

Nefret söylemleri ve saldırgan içerikleri sebebiyle büyük tepki çeken Ekşi Sözlük, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında da büyük rol oynadı. BTK'nın kararıyla Ekşi Sözlük'e geçtiğimiz ay erişim engeli getirildi. Ancak Ekşi Sözlük'ün uygulamayı güncelleyerek domainini değiştirdiği ve engellemeyi aştığı öne sürüldü. Sosyal medyada ise Ekşi Sözlük'te açılan provokatif bir başlık paylaşıldı. Açılan başlıkta seçim gecesi işaret edilerek iç savaş çıkacağı yönünde gerçek dışı iddialara yer verildi.

16:08 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ekşi Sözlük'te seçim gecesi iç savaş çıkacağı yönünde provokatif paylaşımlar yapıldı.

Ekşi Sözlük'te seçim gecesi iç savaş çıkacağı yönünde provokatif paylaşımlar yapıldı.

Nefret söylemleri, LGBT propagandası ve saldırgan içerikleri ile tepkilerin odağında olan Ekşi Sözlük, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Ekşi Sözlük'ün kapatılmasına yönelik kampanyalar başlatmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurmuştu.

Yayımlanan kararda, "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2021.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." denildi.

Erişim engeli kararının ardından sosyal medyada, Ekşi Sözlük'ün uygulamayı güncelleyerek domainini değiştirdiği ve engellemeyi aştığı öne sürüldü. Sosyal medyada Ekşi Sözlük'te açılan bir başlık paylaşıldı.

'İç savaş çıkacak' provokasyonu

Nefret söylemlerinin ve saldırgan içeriklerin yayılmasında büyük rol oynadığı için erişim engeli kararı alınan Ekşi Sözlük'te bu kez de iç savaş provokasyonu yapıldı. Açılan '14 Mayıs gecesi iç savaş olasılığı' başlığı ile gerçek dışı iddialara yer verildi.




#Ekşi Sözlük
#14 Mayıs
#Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
1 saat önce
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Ekşi Sözlük'te iç savaş provokasyonu: 14 Mayıs'ı işaret ettiler
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