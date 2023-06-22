Elazığ'da mide bulandıran olay: Sucuktan kurtçuk çıktı

Market ürünlerinden böcek, yabancı madde vs. çıkması, sosyal medyada sık sık gündeme gelen konulardan. Son olay Elazığ'da yaşandı. Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı.

Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti. Vatandaş, yetkililerin denetimleri artırması gerektiğini belirtti.