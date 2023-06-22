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Hayat

Elazığ'da mide bulandıran olay: Sucuktan kurtçuk çıktı

Elazığ'da marketten aldığı sucukların içinden çıkan kurtçukları sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş, denetimlerin artırılmasını istedi.

13:59 . 22/06/2023 Thursday
IHA
Vatandaş denetimlerin artırılmasını istedi.

Vatandaş denetimlerin artırılmasını istedi.

Market ürünlerinden böcek, yabancı madde vs. çıkması, sosyal medyada sık sık gündeme gelen konulardan. Son olay Elazığ'da yaşandı. Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı.

Kızartılan sucuklardan kurtçuk çıktı

Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medyada paylaştı: Denetimler artsın

Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti. Vatandaş, yetkililerin denetimleri artırması gerektiğini belirtti.



#Elazığ
#Cumhuriyet Mahallesi
#kurtçuk
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