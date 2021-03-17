Hayat Elazığın 3 ilçesinde vakalar sıfırlandı Diğer ilçelerde bire kadar düştü
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Elazığ’ın 3 ilçesinde vakalar sıfırlandı: Diğer ilçelerde bire kadar düştü

Elazığ’ın 3 ilçesinde vakalar sıfırlandı: Diğer ilçelerde bire kadar düştü

Elazığ’da koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yapılan saha çalışmaları ve vatandaşların tedbirlere uymasıyla 3 ilçede vaka sayısı sıfırlandı, diğer ilçelerde ise 1’e kadar düştü. Hedeflerinin önce mavi ardından beyaza dönmek olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, "Vatandaşlarımız bu riskin ilk zamanlardaki gibi devam ettiğini bilerek aynı şuurla devam ederse bu sayıları daha aşağı çekebiliriz, aksi takdirde yine seviyemiz yükselir, turuncu ve kırmızı olabiliriz" diyerek uyarmayı ihmal etmedi.

Haber Merkezi İHA
Elazığ
Elazığ

İki hafta önce geçilen normalleşme süreci içerisinde vaka oranı ile sarı tablo da olan Elazığ’da sahada yapılan kapsamlı denetimler ile vatandaşların kuralları uyması ile olumlu sonuçlar alınıyor. Son açıklanan verilere göre de 100 binde 29 vaka sayısı ile yerini koruyan Elazığ’ın Baskil, Alacakaya ve Ağın ilçelerinde vaka oranı sıfırlandı. Diğer ilçelerde 1’e kadar vaka sayısı düşerken, il merkezinde ise 20’li rakamlara kadar gerileme oldu. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, filyasyon ekiplerinin çalışması, tüm kurumların denetimi ve vatandaşların hassasiyetiyle bu sonuçların alındığını belirtirken, bu şekilde devam edilirse vaka sayısının daha da düşeceğini, ancak dikkat edilmediği takdirde yükselerek turuncu ve kırmızı kategoriye kadar yükselebileceğini aktardı.

  • Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelinde pandemi görülen illeri mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkli harita ile belirlediğini anımsatan Vali Erkaya Yırık, "Bu skalada ilimiz sarı renkli, orta düzey seviyede bulunmaktadır. Son açıklanan rakamlarla Yüz binde 29 gibi bir rakamla yine sarı tablodaki yerimiz devam ediyor. Ama bunun bu şekil devam edeceği anlamına gelmiyor. Vatandaşlarımız yine maske, mesafe ve hijyen konusunda azami riayet göstermeleri gerekiyor" dedi.

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RİSK DEVAM EDİYOR TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Vali Yırık, "Çünkü bulaş riski halen devam ediyor. İnsanlarımız bu riskin ilk zamanlardaki gibi devam ettiğini bilerek aynı şuurla devam ederse bu sayıları daha aşağı çekebiliriz. Aksi takdirde yine seviyemiz yükselir, turuncu ve kırmızı olabiliriz. İlçelerimizde bazılarında çok az görülmekle birlikte özellikle Baskil, Ağın ve Alacakaya ilçelerimizde yaklaşık 15 gündür vaka görülmüyor. Vatandaşlarımızın ilçelerdeki hassasiyetiyle birlikte diğer ilçelerimizde vaka sayısını düşürerek genel toplamda maviye belki de daha sonra beyaz tabloya inşallah döneceğiz” diye konuştu.

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Kırmızı listedeki kentin ‘mavi huzurevi’: Hiç vaka görülmedi
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Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uyguladığı salgın tedbirleri kapsamında 14 günlük vardiya sistemiyle görev yaptı.
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Ziyaretlere kapanan huzurevine giriş yapan personel ateş ölçümü sonrası mesaisine başlayıp 14 gün boyunca dışarı adım atmadan hizmet verdi.
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Her ihtiyaçları karşılanan huzurevi sakinleri de temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etti. Bu tutumlarını aşılanmalarının ardından da sürdüren huzurevi sakinlerinden çeşitli rahatsızlıkları ve kontrol amaçlı hastaneye gidenler de dönüşte önlem amacıyla özel olarak hazırlanan karantina odasına alındı.
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Bir yıldır süren bu uygulama sonrası 76 yaşlı ve engelli ile 69 personelin bulunduğu huzurevinde koronavirüs vakasına rastlanmadı.
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Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, “Mesai arkadaşlarımız salgınla mücadele sürecinde hizmet verdikleri yaşlılarımızı korumak adına 14 günlük vardiya sistemiyle çalıştılar. Huzurevimizde hiç vaka yaşamadan bir yıllık süreci tamamlamış olduk” dedi.
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Alınan önlemlerin semeresini gördüklerini belirten 69 yaşındaki Ali İhsan Çöpellev, “Allah’a şükürler olsun kurumumuza korona virüs girmedi. Bizler için gereken ne varsa her şey yapıldı. Bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederim” diye konuştu.
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Huzurevindekii odaları ‘süit oda’ olarak adlandırdıklarına değinen Çöpellev, “Sözlüğünüzde mükemmelden öte bir kelime varsa bizim huzurevimiz için bunu kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu.
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Avrupa’daki huzurevlerinde yaşanan ölümleri endişeyle izliyoruz <br> <br> 70 yaşındaki Nedim Aslan salgının yayıldığı Avrupa ülkelerindeki huzurevlerinde yaşanan ölümleri endişeyle izlediklerini hatırlatırken 93 yaşındaki Ali Lap ise “Sağlık bakımından her zaman kontrol altındayız. Bize iki sefer aşı yapıldı. Bakım da iyi” ifadelerini kullandı.
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Salgının bitmesi için dua eden 80 yaşındaki Neriman Tortumlu da “Ümidim var. Bu böyle gitmez. Çok hastalıklar geldi, geçti. Bu da geçecek” sözleriyle duygularını paylaştı.
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Kırmızı listedeki Amasya’nın ‘mavi huzurevi’ Hiç vaka görülmedi
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Kırmızı listedeki Amasya’nın ‘mavi huzurevi’ Hiç vaka görülmedi
Kırmızı listedeki kentin ‘mavi huzurevi’: Hiç vaka görülmedi
Koronavirüs (Covid-19) risk haritasında kırmızı listedeki çok yüksek riskli illerden olan Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşlı ve engellilerin kaldığı huzurevinde tedbirler sayesinde salgının başından bu yana hiç vaka görülmedi.


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