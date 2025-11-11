Yeni Şafak
Elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı

11:2911/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
IHA
BİLECİK'TE KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 YARALI
BİLECİK'TE KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 YARALI

Bilecik’te kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı.


Kaza; Bilecik-Bozüyük-İnegöl-Bursa kara yolu Çaydere mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki 34 NHP 346 plakalı kamyonetin sürücüsü Lütfullah Ç. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun sağ tarafında bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak menfezin sağ tarafındaki boşluğa düştü. Kazada sürücü Lütfullah Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

