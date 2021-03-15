‘Elmacı Dede’ Mehmetçik için bin 614 kilometre yol kat etti

Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları; Kapan, Kıran ve Pençe Kaplan operasyonlarında güvenlik güçlerine elma ulaştıran Muhammet Yılmaz (71), Van’daki Mehmetçiği de unutmadı. Mehmetçiğin ‘Elmacı Dede’ lakabını verdiği Yılmaz, daha önce bölgede Hakkari ve Şırnak’taki güvenlik güçlerine elma ulaştırırken, bu kez bölgedeki Van iline de gelmeyi ihmal etmedi. 12 Mart’ta Denizli’nin Çivril ilçesinden yola çıkan Elmacı Dede, 2,5 gün yol kat ederek bu sabah Van’a ulaştı. Terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren Mehmetçiğin gönlünü fethetmek ve moral vermek amacıyla yola çıkan Elmacı Dede, Van’daki güvenlik güçlerine elma ikramında bulunacak.

“Askerimize manevi destek vermek için Van’a geldim”

REKLAM

Muhammet Yılmaz, güvenlik güçlerinin kendisine ‘Elmacı Dede’ lakabını taktığını belirtti. Van’daki askeri birliklerle bir araya gelerek elma ikramında bulunacağını ifade eden Yılmaz, “Hakkari’de gerçekleştirilen Kalkan ve Kıran operasyonları için iki kez bu bölgeye gelmiştim. İlkinde Çukurca’daki üs birliklerini ziyaret ettim. Şırnak’ta ise Pençe Kalkan Harekatları için gelmiştim. Diğer taraftan Van ilini de ihmal etmek istemedim. Bu yüzden Denizli’den kalkıp Van’a geldim. Van’daki askeri ve hudut birliklerine giderek elma ikramında bulunacağım” dedi.

‘Elmacı Dede’ olarak bilinen Muhammet Yılmaz

HAYAT Elmacı dede 1700 kilometre yol kat etti: Üs bölgelerindeki Mehmetçiğe elma götürdü



“Bu yolda ömrüm yettiği kadar devam edeceğim”

Mehmetçiğin gönlünü fethetmek için Denizli’den cuma günü akşam saatlerinde yola çıktığını ve yolun 2,5 gün sürdüğünü dile getiren Yılmaz, “Benim için yol önemli değil, isterse binlerce kilometre olsun. Buradaki amacım askerlerimize manevi destek vermektir. 71 yaşındaki Elmacı dedelerinin arkalarında olduklarını bilsinler, onların gönüllerini fethetmek için bu işi yapıyorum. Hedef ‘kızıl elma’, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar alemi İslam’ın hükmü altına gireceğine inandığım için bu yolda ömrüm yettiği kadar devam edeceğim” diye konuştu.

“Dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan”

REKLAM

Dünyaya bir mesajı olduğunu söyleyen Yılmaz, Siyonist Yahudi ve emperyalist Hristiyan lobilerinin yüz yıldır İslam coğrafyasını kan gölüne çevirdiğini dile getirdi. Kendilerinin sona yaklaştığını ve dünya liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kabullenmeleri gerektiğini sözlerine ekleyen Yılmaz, “Bunlar petrol için mazlumların ahını alıyorlar. Bu yüzden sonun sonuna yaklaşıyoruz. Yol yakınken kendilerine gelsinler” şeklinde konuştu.

Konuşmasında verdiği birlik mesajlarıyla birlikte muhalefete de seslenen Yılmaz, hep birlikte aziz vatana sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.