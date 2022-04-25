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Hayat Emek Sineması Beyoğlu Kültür Yolu Festivalinde
KÜLTÜR SANAT

Emek Sineması Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde

İstanbul’un giriş kapısı olarak da adlandırılan Galataport’tan başlayan Beyoğlu Kültür Yolu'nun yeni durağı Emek Sineması olacak. Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock filmleri başta olmak üzere sinema tarihinde iz bırakmış pek çok klasik film izleyicilerle buluşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emek Sineması Beyoğlu Kültür Yolu Festivalinde
​Emek Sineması

Galata’dan Taksim Meydanı’na uzanan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Emek Sineması olacak.

Sinemanın sessiz yıldızı Charlie Chaplin, gerilim ustası Alfred Hitchcock ve sinema tarihinde iz bırakmış pek çok klasik film izleyicilerle buluşacak.

Festival kapsamında ayrıca konserler de verilecek.

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