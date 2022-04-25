Emek Sineması Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde

Galata’dan Taksim Meydanı’na uzanan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Emek Sineması olacak.

Sinemanın sessiz yıldızı Charlie Chaplin, gerilim ustası Alfred Hitchcock ve sinema tarihinde iz bırakmış pek çok klasik film izleyicilerle buluşacak.

Festival kapsamında ayrıca konserler de verilecek.

Emek Sineması, Beyoğlu Kültür Yolu Festivalinde! Sinemanın sessiz yıldızı Chaplin, gerilim ustası Hitchcock ve sinema tarihinde iz bırakmış pek çok klasik film ve müziği doyasıya yaşayabileceğiniz konserler unutulmaz birer deneyim için sizleri bekliyor! 🤩#BeyoğluKültürYolu pic.twitter.com/SI0BaLlVPm — Beyoğlu Kültür Yolu (@b_kulturyolu) April 25, 2022

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