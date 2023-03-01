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Hayat

Emekli imam afetzede çocuklara söylediği 'Ali Baba'nın Çiftliği' şarkısıyla gönüllere dokunmuştu: Sesi duyan akın akın geldi

Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen çocuklara moral olması için okuduğu megafondan "Ali Baba'nın Çiftliği" şarkısı okuyan emekli İmam Ömer Faruk Şirikçi, sosyal medyada viral olmuş, gönüllerde taht kurmuştu. O anları anlatan Şirişçi, çocukların mutlu olmasını istediğini belirterek, "Hiç böyle bir amacım yoktu yani sosyal medyada paylaşılmış İstanbul aile vakfından gelen üç tane psikolog kardeşim bir program yamak istediler ve maksadım çocukları toplamaktı. Çadır kent sakinlerine anons yaptım Kur’an-ı Kerim okudum ve arkasından çocuklarınızı gönderirseniz onları eğlendireceğiz dedim" diye konuştu.

15:31 . 1/03/2023 Çarşamba
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Ömer Faruk amca, çocukların yüzünü güldürmek için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Ömer Faruk amca, çocukların yüzünü güldürmek için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesinde kurulan aş evinde günlük 15 bin kişiye yemek ikramında bulunan emekli imam Ömer Faruk Şirikçi'ye gelen üç tane psikolog, bir program yaparak çocukları eğlendirmek için bir etkinlik düzenlemek istedi. Çocukların mescide gelmesi için doğaçlama "Ali Baba'nın bir çiftliği var" şarkısını söyleyen Şirikçi'nin o anlarını bir kişi sosyal medyadan paylaştı. O anlarda yüzlerde tebessüm oluşturdu, binlerce kişi tarafından da izlendi.

'Çocuklar mutlu olsun istedim'

CNN Türk'ün haberine göre; Şarkıyı doğaçlama söylediğini belirten Ömer Faruk Şirikçi, şöyle konuştu: Bizim en iyi yaptığımız işlerden bir tanesi insanların karnını doyurmak, erzaklarını temin etmek 1992 yılından beri yapıyorduk. Büyük bir felaket yaşadık ama Allah var, biz bu telaşın altından kalkacağımıza inanıyoruz. Merkez aş evimizin etrafı tamamen yıkıldığı için içeriye giremedik ama eşyalarımızı alıp dışarı çıkardık bu binaya geldik. Burada birinci akşam çorba dağıtmaya başladık ve günlük 15 bin kişiye yemek ve erzak dağıtıyoruz. Ayrıca gıda bankamız ve giysi ihtiyacını almak isteyenlere yer tahsis ettik. Bunların yanında bitişiğimizde çadır kent var insanların yemeklerini çocuklarına varıncaya kadar avutuyoruz.



'Öyle bir amacım yoktu sosyal medyada beğenilmiş'

Hiç böyle bir amacım yoktu yani sosyal medyada paylaşılmış İstanbul aile vakfından gelen üç tane psikolog kardeşim bir program yamak istediler ve maksadım çocukları toplamaktı. Çadır kent sakinlerine anons yaptım Kur’an-ı Kerim okudum ve arkasından çocuklarınızı gönderirseniz onları eğlendireceğiz dedim. İlk başta yanlış anladılar çocuklarını göndermekte tereddüt ettiler. Nasıl toplayacağımızı düşünürken bir anda aklıma bu şarkı geldi dedim ki çocuklarınızı yollarsanız böyle şarkılar söyleyeceğiz. Ve doğaçlama Ali Baba'nın Çiftliği şarkısını söyledim. Çocuklar da akın akın geldiler, program sonunda çocuklara oyuncaklar dağıttık. Bir gün sonra buluşmak üzere randevulaştık ve sıradan yaptığımız bir iş biz din görevlisiyiz ve hayatın içindeyiz."



#Ali Babanın Çiftliği
#Ömer Faruk Şirikçi
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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Emekli imam afetzede çocuklara söylediği 'Ali Baba'nın Çiftliği' şarkısıyla gönüllere dokunmuştu: Sesi duyan akın akın geldi
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