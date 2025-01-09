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Emevi Camii’nin halıları ilmek ilmek Antep’te dokunacak: İlk teraviye yetişecek

Emevi Camii’nin halıları ilmek ilmek Antep’te dokunacak: İlk teraviye yetişecek

17:129/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
AA
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından esaretinden kurtulan Emevi Camii'ndeki yenileme çalışmaları devam ediyor. Özgürleşme yolunda Suriye'yi yalnız bırakmayan Türkiye, Emevi Camii'nin restorasyon faaliyetleriyle de ilgileniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şam Emevi Camisi'nin halıları, ilk teravih namazına yetişecek inşallah" açıklamasında bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının Gaziantepli halıcılar tarafından yenileneceğini bildirdi.



Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep olarak Emevi Camisi'nin halılarını yapmaya talip olduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Dünyada halının lideri Gaziantepli halıcılarımız maliyeti tümüyle üstlendiler, biz de Gaziantep Büyükşehir olarak gittik, çalışmayı başlattık. Şam Emevi Camisi'nin halıları, ilk teravih namazına yetişecek inşallah. Nasip eden Rabb'imize şükürler olsun."



İlk cuma namazı heyecanı

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde ilk kez cuma namazı kılındı. Cuma namazı sonrası Emevi Meydanı'nda toplanan halk, "Suriye devrimi bayraklarıyla", ülkenin özgürlüğü için ve "yeni Suriye" için temenniler içeren sloganlar attı.



Emevi Camii'nin tarihçesi

Emeviyye Cami Şam’da Emevîler devrinde yapılmış olan önemi bir yapıdır. Emeviye Camisinin bulunduğu bölge binlerce yıllık geçmişiyle bir kutsal bölge olma özelliği taşımaktadır. Şam Ulu Cami olarak da bilinen yapı, Şam'ın eski şehir kısmında yer alır ve dünyanın en büyük ve en eski camilerinden birdir. İslamiyet'in ilk dönemlerinden kalma bir yapı olan cami, Emeviler döneminde Halife 1. Velid tarafından inşa edildi.


#Emevi camii
#Gaziantep
#Halı

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