Emine Erdoğan Filistinli müzisyenlerle bir araya geldi: Tarih savaşla yazılmak zorunda değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daveti üzerine Barış Konseri vermek üzere Türkiye'ye gelen Filistin Gençlik Orkestrası üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçıları ile Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen programa katıldı. Programda, İsrailli askerler tarafından başörtüsünden sürüklenirken gülümsediği görüntüleriyle direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Mariam Afifi'nin de yer aldığı orkestra üyeleri, konser verdi.
TARİH SAVAŞLA YAZILMAK ZORUNDA DEĞİL
Emine Erdoğan programda yaptığı konuşmada, "Dünya toprakları her an, masum insanların döktüğü gözyaşlarıyla ıslanıyor. Bu zulümler çoğu zaman, sessizliğe gömülüp görmezden gelinerek tarih sayfalarına ekleniyor. Oysa tarih savaşla yazılmak zorunda değildir. Barış, hoşgörü ve merhamet de tarih yazabileceğimiz kalemlerdir" dedi.
MÜŞTEREK DERDİMİZ OLMALI
Erdoğan, şöyle devam etti: "İnsanlığa karşı işlenen suçlar müşterek derdimiz olmalıdır. İstisnasız her biri uluslararası toplumun gündemine girmelidir. Nerede insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ihlal ediliyorsa hepimizin kalbi orada atmalıdır. Çünkü gerçek vicdan, dökülen tüm gözyaşlarına eşit yakınlıktadır.
Bu noktada, sanatın, insanlara en hızlı ulaşan, fikirleri ve duyguları en rafine haliyle taşıyan bir araç olduğuna inanıyorum. İnsana kaybettiği duyarlılığı kazandıracak bir ilaç varsa o da sanattır."