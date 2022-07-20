Emine Erdoğan Filistinli müzisyenlerle bir araya geldi: Tarih savaşla yazılmak zorunda değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daveti üzerine Barış Konseri vermek üzere Türkiye'ye gelen Filistin Gençlik Orkestrası üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçıları ile Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen programa katıldı. Programda, İsrailli askerler tarafından başörtüsünden sürüklenirken gülümsediği görüntüleriyle direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Mariam Afifi'nin de yer aldığı orkestra üyeleri, konser verdi.

TARİH SAVAŞLA YAZILMAK ZORUNDA DEĞİL

Emine Erdoğan programda yaptığı konuşmada, "Dünya toprakları her an, masum insanların döktüğü gözyaşlarıyla ıslanıyor. Bu zulümler çoğu zaman, sessizliğe gömülüp görmezden gelinerek tarih sayfalarına ekleniyor. Oysa tarih savaşla yazılmak zorunda değildir. Barış, hoşgörü ve merhamet de tarih yazabileceğimiz kalemlerdir" dedi.

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Emine Erdoğan-Fazlı Şahan

MÜŞTEREK DERDİMİZ OLMALI

Erdoğan, şöyle devam etti: "İnsanlığa karşı işlenen suçlar müşterek derdimiz olmalıdır. İstisnasız her biri uluslararası toplumun gündemine girmelidir. Nerede insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ihlal ediliyorsa hepimizin kalbi orada atmalıdır. Çünkü gerçek vicdan, dökülen tüm gözyaşlarına eşit yakınlıktadır.

Mariam Afifi, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınırken çekilen bu fotoğrafıyla direnişin simge isimlerinden olmuştu.

Bu noktada, sanatın, insanlara en hızlı ulaşan, fikirleri ve duyguları en rafine haliyle taşıyan bir araç olduğuna inanıyorum. İnsana kaybettiği duyarlılığı kazandıracak bir ilaç varsa o da sanattır."

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