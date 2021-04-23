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Hayat Emine Erdoğan "Kalbe Dokunan İlmek" sergisini gezdi
KÜLTÜR SANAT

Emine Erdoğan "Kalbe Dokunan İlmek" sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Koleksiyoner Yusuf İyilik'in hazırladığı, Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği "Kalbe Dokunan İlmek" sergisini gezdi. Yusuf İyilik'ten koleksiyondaki tekstil ürünleri ve objelere ilişkin bilgi alan Erdoğan, kumaş örneklerini de inceledi.

Haber Merkezi DHA
Emine Erdoğan Kalbe Dokunan İlmek sergisini gezdi
Sergi, dünyada hayranlık uyandıran Osmanlı sanatının nadide örneklerini barındırıyor.

Emine Erdoğan, Nevmekan Sahil Galeri'de geçen haftalarda sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiyi ziyaretinde, İyilik'in üç kıtaya yayılmış antikacılardan ve ailelerden toplayıp restore ettiği, kaybolmaya yüz tutan Osmanlı giysileri ile aksesuarlarından oluşan koleksiyonunu inceledi.


Yusuf İyilik'ten koleksiyondaki tekstil ürünleri ve objelere ilişkin bilgi alan Erdoğan, kumaş örneklerini de inceledi.
Erdoğan'a ziyaretinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Ziyaret sonunda Erdoğan, Türkmen ve İyilik ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret sonunda Erdoğan, Türkmen ve İyilik ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyaret sonunda Erdoğan, Türkmen ve İyilik ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


"KALBE DOKUNAN İLMEK" SERGİSİ


Koleksiyoner Yusuf İyilik'in Osmanlı giysi ve aksesuar kültürüne hayranlığından yola çıkarak hazırladığı sergi, Manisa'dan Bolu'ya, Kayseri'den Urfa'ya farklı yöresel kıyafet ve aksesuar modelleriyle Osmanlı'daki giyimin estetik, folklorik ve kültürel değerlerine somut örnekler üzerinden şahitlik ediyor.


Dünyada hayranlık uyandıran Osmanlı sanatının nadide örneklerini barındıran sergi aracılığıyla bin bir emekle ilmek ilmek dokunan, geçmişin ruhuyla nakışlanmış Osmanlı giyim kuşam hazineleri restore edilerek bugüne kazandırıldı.


Sergi, Türk kadınının sadece yüzlerce çeşit kumaşla değil, tabiatın pek çok çiçeğini, rengini duygularıyla harmanlayarak işlediği oyalarıyla, fesiyle, cepkeniyle, gömleğiyle, takılarıyla, çarpanasıyla nasıl bir sanat ve estetik anlayışı içinde yaşadığını ortaya koyuyor.
Yüzlerce parçadan oluşan tekstil ürünlerinin arasında Türkiye'nin her yöresinden gelin ve damat giysileri de dikkati çekiyor.


Ütü sobası, dikiş makinesi, fener, ayna, takı ve kemer çeşitleri gibi Osmanlı'nın günlük kullanım eşyalarından örneklerin de bulunduğu sergide, çerçeve, hat yazı ve ferman gibi İmparatorluğun tamamlayıcı unsurları da yer alıyor.


Osmanlı ile özdeşleşen dival işlemelerinden oluşan bindallılar, elbiseler, bohçalar, yatak örtüleri ve sedir takımları ile Türk işi işleme örneklerinin sunulduğu serginin yazma ve tülbent koleksiyonu da oya, işleme ve yörelerine göre tasnif edilen yüzlerce parçayı içeriyor. Sergide, Osmanlı'dan bugüne akçe, mühür, tütün ve madalya keselerinden oluşan parçalar da bulunuyor.

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