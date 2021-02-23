Hayat Emine Erdoğandan Ayda bebek paylaşımı Sağlıklı görmekten mutluluk duydum
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Emine Erdoğan'dan 'Ayda bebek' paylaşımı: Sağlıklı görmekten mutluluk duydum   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile dün bir araya geldiği fotoğrafı Twitter'da paylaşarak, "Ayda kızımızı sağlıklı görmekten mutluluk duydum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dünkü İzmir programında eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan çifti, kongre öncesi Halkapınar Spor Salonu'nu girişinde 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 91 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Ayda Gezgin ve ailesi ile bir araya gelerek, sohbet etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Ayda ile çekilen fotoğrafını paylaşarak "İzmir depreminde umudun adı olan Ayda kızımızı, sağlıklı görmekten büyük bir mutluluk duydum. Afetlerden etkilenen tüm insanlarımızın yaşama sımsıkı tutunuşu, hepimize büyük dersler veriyor. Rabbim bizlere böyle afetleri bir daha yaşatmasın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve şarkıcı Sinan Akçıl minik Ayda'yı ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve şarkıcı Sinan Akçıl minik Ayda'yı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan minik Ayda'yı ziyaret etti. Daha önce minik Ayda'nın eğitim masraflarını karşılamak istediğini belirten Akçıl, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Ayda'nın tüm Türkiye'ye mesajı var,
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Ayda'nın tüm Türkiye'ye mesajı var, "Ben iyiyim beni merak etmeyin"
İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki depremin 91'inci saatinde bulunduğu Rıza Bey Apartmanı'nın 1'inci katından mucize eseri çıkarılan Ayda taburcu oldu. Depremin sembol ismi minik Ayda Gezgin, kendisini kaydeden kameraya, 'Beni merak etmeyin. Ben iyiyim' mesajını verdi.

Enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda taburcu oldu
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Enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda taburcu oldu
İzmir'deki depremde enkaz altında kaldıktan sonra 91 saatin ardından enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Bakan Koca İzmir'de depremzede çocuklar Elif ve Ayda'yı ziyaret etti
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Bakan Koca İzmir'de depremzede çocuklar Elif ve Ayda'yı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de depremzede çocuklar Elif ve Ayda'yı ziyaret etti.

Minik Ayda'dan tüm Türkiye'ye mesaj var: İyiyim, akşam yemeğimizi yiyeceğiz
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Minik Ayda'dan tüm Türkiye'ye mesaj var: İyiyim, akşam yemeğimizi yiyeceğiz
Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, çalışmaların 91'inci saatinde mucize eseri kurtarılan Ayda bebeği hastanede ziyaret etti. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.


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