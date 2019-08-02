Emine Erdoğan'dan 'Salda Gölü' paylaşımı: Ben de takipçisi olacağım Emine Erdoğan'dan 'Salda Gölü' paylaşımı: Ben de takipçisi olacağım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Salda Gölü'nün Türkiye'nin nadide güzellikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2019, 21:25 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019, 21:27 AA