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Emine Erdoğan'dan sıfır atık çağrısı: Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim

Emine Erdoğan'dan sıfır atık çağrısı: Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim

22:3721/02/2025, Cuma
DHA
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Emine Erdoğan UNEP'in 'sıfır atık' çağrısına ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan UNEP'in 'sıfır atık' çağrısına ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışının mümkün olduğunu belirterek, "Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) paylaşımını da alıntılayarak yaptığı açıklamada,
"Doğaya yük olan değil, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışı mümkün. Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim. Türkiye'nin öncülüğünde ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, bu yıl 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atık' temasıyla dünyayı acil harekete geçmeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile İnsan Yerleşimleri Programı işbirliğinde ve bir ilk olarak Sıfır Atık Vakfımızın desteğiyle düzenlenen etkinlik, atık krizinin üstesinden gelmek için sıfır atık bilincinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Unutmamalıyız ki moda, bir yaşam biçimi olarak, yaratıcı ve dönüştürücü ruhuyla çözümün kalbinde yer alıyor"
ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan'ın, alıntıladığı UNEP paylaşımında ise moda endüstrisinin her yıl 92 milyon ton atık ürettiği, bunun da saniyede bir kamyon dolusu giysinin yakılması veya çöpe atılması anlamına geldiği belirtildi. Sıfır Atık Günü'nün bu noktada odak noktasının, moda ve tekstildeki atıklarla mücadele olduğuna vurgu yapılan paylaşımda, ‘Atık Kirliliğini Yenin' hareketine katılınması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, UNEP'in sosyal medya paylaşımında konuya ilişkin programlarında Sıfır Atık Vakfı ile iş birliği içinde olunacağı mesajı verildi.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Sıfır Atık Vakfı, UNEP ve UN-HABITAT iş birliğinde, Sıfır Atık Günü tüm dünyada kutlanacak. Sıfır Atık Vakfı, bu özel günün küresel sekreterya görevini üstlenirken, Sıfır Atık Günü'ne özel çalışmalar dünya genelinde planlanmakta.


ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ

BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin de eş sunucusu olduğu ‘sıfır atık' kararı oylamayla kabul edilmiş ve 30 Mart ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edilmiştir. 30 Mart 2023'te BM'nin New York'taki Genel Kurul Salonu'nda ilk kez kutlanan ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ‘BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu' Başkanı'nın Emine Erdoğan olduğunu açıklamıştır.



#Emine Erdoğan
#Birleşmiş Milletler Çevre Programı
#Sıfır Atık

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