Emine Erdoğan'dan sıfır atık çağrısı: Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışının mümkün olduğunu belirterek, "Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim" dedi.
Öte yandan, UNEP'in sosyal medya paylaşımında konuya ilişkin programlarında Sıfır Atık Vakfı ile iş birliği içinde olunacağı mesajı verildi.
Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Sıfır Atık Vakfı, UNEP ve UN-HABITAT iş birliğinde, Sıfır Atık Günü tüm dünyada kutlanacak. Sıfır Atık Vakfı, bu özel günün küresel sekreterya görevini üstlenirken, Sıfır Atık Günü'ne özel çalışmalar dünya genelinde planlanmakta.
ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ
BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin de eş sunucusu olduğu ‘sıfır atık' kararı oylamayla kabul edilmiş ve 30 Mart ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edilmiştir. 30 Mart 2023'te BM'nin New York'taki Genel Kurul Salonu'nda ilk kez kutlanan ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ‘BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu' Başkanı'nın Emine Erdoğan olduğunu açıklamıştır.