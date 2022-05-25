Emre Aydın sosyal medya kullanıcılarına açtı ağzını yumdu gözünü: Görgüsüzsünüz
Ünlü müzisyen Emre Aydın, sosyal medyada devam eden business uçak bileti paylaşma akımına büyük tepki gösterdi. Bu paylaşımları yapan sosyal medya kullanıcılarına 'Görgüsüzsünüz' diyen Emre Aydın'ın bu sözleri gündem oldu.
Yaklaşık 20 yıldır yaptığı müzikle tanınan Emre Aydın'ın son çıkışı gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarını hedef alan Emre Aydın, yapılan bazı paylaşımlardan bahsetti ve "Görgüsüzsünüz" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.
Son yıllarda gittikçe artan sosyal medya kullanımı, teşhir etme kültürünü de beraberinde getirdi. Öyle ki, insanlar yedikleri, içtikleri, gezdikleri, aldıkları her şeyi sosyal medya hesabından paylaşır oldu. Bu paylaşılanlardan da biri de business uçakları biletleri...
Uçakların kendilerine ayrılan özel kabininde uçuş gerçekleştirebilme imkanını sunan ve fiyatı diğer sınıftaki biletlere nazaran daha pahalı olan business uçak biletleri, adeta sosyal medyada bir akım başlattı. Bu biletleri satın alan kullanıcılar, bilet fotoğrafını paylaşmaya başladı.
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EMRE AYDIN'DAN ŞAŞIRTAN TEPKİ!
Bu durum karşısında rahatsız olan ünlü müzisyen Emre Aydın, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden ifade etti. Aydın, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu biletleri paylaşan insanları 'görgüsüz' bulduğunu ifade etti.
"Business uçak biletini göstermek için bin bir çabayla çektiğiniz Instagram fotoğrafları sizin zengin olduğunuzu değil, bunun nadiren yaşadığınız bir durum olduğunu, bileti muhtemelen başkasına aldırdığınızı, sonradan görme veya görgüsüz falan olduğunuzu gösteriyor bilginiz olsun."
Hemen ardından ise, "Bu konu başlığıyla ilgili atarımı da yaptığıma göre çizgi film izlemeye devam edebilirim. İyi günler..." ifadeleri ile twit dizisini tamamladı.