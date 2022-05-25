Hayat Emre Aydın sosyal medya kullanıcılarına açtı ağzını yumdu gözünü Görgüsüzsünüz
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Emre Aydın sosyal medya kullanıcılarına açtı ağzını yumdu gözünü: Görgüsüzsünüz

Ünlü müzisyen Emre Aydın, sosyal medyada devam eden business uçak bileti paylaşma akımına büyük tepki gösterdi. Bu paylaşımları yapan sosyal medya kullanıcılarına 'Görgüsüzsünüz' diyen Emre Aydın'ın bu sözleri gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Aydın sosyal medya kullanıcılarına açtı ağzını yumdu gözünü: Görgüsüzsünüz
Emre Aydın, business class uçak biletlerinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşanları hedef aldı.

Yaklaşık 20 yıldır yaptığı müzikle tanınan Emre Aydın'ın son çıkışı gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarını hedef alan Emre Aydın, yapılan bazı paylaşımlardan bahsetti ve "Görgüsüzsünüz" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

Son yıllarda gittikçe artan sosyal medya kullanımı, teşhir etme kültürünü de beraberinde getirdi. Öyle ki, insanlar yedikleri, içtikleri, gezdikleri, aldıkları her şeyi sosyal medya hesabından paylaşır oldu. Bu paylaşılanlardan da biri de business uçakları biletleri...

Uçakların kendilerine ayrılan özel kabininde uçuş gerçekleştirebilme imkanını sunan ve fiyatı diğer sınıftaki biletlere nazaran daha pahalı olan business uçak biletleri, adeta sosyal medyada bir akım başlattı. Bu biletleri satın alan kullanıcılar, bilet fotoğrafını paylaşmaya başladı.

EMRE AYDIN'DAN ŞAŞIRTAN TEPKİ!

Bu durum karşısında rahatsız olan ünlü müzisyen Emre Aydın, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden ifade etti. Aydın, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu biletleri paylaşan insanları 'görgüsüz' bulduğunu ifade etti.

"Business uçak biletini göstermek için bin bir çabayla çektiğiniz Instagram fotoğrafları sizin zengin olduğunuzu değil, bunun nadiren yaşadığınız bir durum olduğunu, bileti muhtemelen başkasına aldırdığınızı, sonradan görme veya görgüsüz falan olduğunuzu gösteriyor bilginiz olsun."

Hemen ardından ise, "Bu konu başlığıyla ilgili atarımı da yaptığıma göre çizgi film izlemeye devam edebilirim. İyi günler..." ifadeleri ile twit dizisini tamamladı.

Son halini görenler inanamadı: ‘Çocuktan Al Haberi’nde iştahına düşkünlüğüyle bilinen Çitos Efe çok büyüdü
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'Çocuktan Al Haberi' adlı televizyon programı adeta bir döneme damga vurdu. En çok izlenen ve beğenilen programda yer alan minikler de ilgiyle takip ediliyordu.<br><br>
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Programda yer alan her bir çocuk, farklı özellikleri ve sorulara verdikleri cevaplarla izleyenleri güldürüyordu.<br><br>
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'Çocuktan Al Haberi' adlı programda yer alan ve yemeğe olan aşkını sık sık ifade ederek seyiricileri güldüren 'Çitos Efe' büyüdü.<br><br>
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'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit'in büyümüş hali hayranlarına şaşırttı.<br><br>
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Yarışmadaki sempatik tavırları ile dikkat çeken 'Çitos Efe', 11 yaşına girdi.<br><br>
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Bu programda büyük şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit, bir dönem her yerde yer alıyordu.<br><br>
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, özel bir televizyon kanalında yayımlanan \"Çocuktan Al Haberi Ünlüler\" programında ünlenen ve sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçi sayısına ulaşan Erzurumlu Efecan Koçyiğit gibi ekran yüzü olan tüm çocuklar için harekete geçmişti.<br><br>Bu kapsamda da obezite konusunda küçük Efe'nin ailesine uyarıda bulunulmuştu.<br><br>
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Son halini görenler inanamadı: ‘Çocuktan Al Haberi’nde iştahına düşkünlüğüyle bilinen Çitos Efe çok büyüdü
Yıllar önce ekranların ilgiyle takip edilen programı 'Çocuktan Al Haber'inde iştahına düşkünlüğü ile bilinen ve yemek yemeye olan sevgisini anlatırken izleyicileri güldüren Çitos Efe büyüdü. 11 yaşına giren 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit'in büyümüş hali hayranlarını şaşırttı. İşte 'Çitos Efe' Efe Koçyiğit'in son hali...

Ünlü fenomen başörtülü kadına ailesinin yanında hakaretler yağdırdı: Varoş, cahil, yobaz!
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'Kısmetse Olur' adlı show programı ile adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz yıl 5 Mart günü annesi Sevda Turan ile İstanbul Sarıyer'deki bir AVM'ye gitti.
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İddiaya göre anne-kız AVM içindeki yürüyen merdivenlerde olduğu bir sırada, Ece-Mustafa Vardarlı çifti, bebek arabasıyla merdivenden üst kata çıkmaya çalışıyordu. Bu sırada taraflar arasında tartışma başladı.
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'BURASI ARABİSTAN DEĞİL, YOBAZLAR'<br><br>İddiaya göre fenomen kadın, Ece Vardarlı isimli başörtülü kadına, \"varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil\" şeklinde hakaret etmeye başladı. Eşine hakaret edildiği sırada Ece'nin eşi Mustafa Vardarlı, yaşananları video kaydı almak için telefonunu çıkarttı.<br>
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KÜFÜRLER YAĞDIRDI<br><br>Bu sırada ise Melis Buse Betkayan'ın annesi Sevda Turan Mustafa'ya hitaben \"telefonunu... sok, yobazlar sizi\" şeklinde hakaret içerikli sözler savurdu. Sabah'ın haberine göre, Vardarlı çifti, polisi arayarak yardım istedi.
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Taraflar karakola götürüldü.
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İNKAR ETTİLER<br><br>İfadesi alınan anne kız böyle bir olay yaşamadıklarını, kimseye hakaret etmediklerini beyan etti.
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AVM güvenlik kameralarında ise anne-kızın Vardarlı çiftinin yanından geçerken el hareketleri yaptıkları tespit edildi.
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HAKARET DAVASI AÇILDI<br><br>Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren Anne-kız hakkında, 'Hakaret' suçundan dava açıldı.
Ünlü fenomen başörtülü kadına ailesinin yanında hakaretler yağdırdı: Varoş, cahil, yobaz!
Katıldığı show programı 'Kısmetse Olur' ile tanınır hale gelen Melis Buse Betkayan'ın geçtiğimiz yıl annesiyle gittiği AVM'de başörtülü bir kadına, yanında eşi ve bebeği varken hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. Betkayan'ın yürüyen merdivenlerde duran Ece Vardarlı isimli başörtülü kadına, "Varoş, cahil, yobaz... Örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" diyerek hakaret ettiği öğrenildi. Betkayan'ın annesi Sevda Turan ise, kendilerini telefonla çeken çifte, ağır küfürler yağdırdığı bildirildi. Anne-kız hakkında "hakaret" suçundan dava açıldı.

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