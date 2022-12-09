Hayat En büyük eseri hayatıydı Ketebe usta yazarı yad etti
KÜLTÜR SANAT

En büyük eseri hayatıydı: Ketebe usta yazarı yad etti

Ketebe, Ayşe Şasa Külliyatı’nın ilk kitaplarını yayımlamaya başladı. Eserlerinin, hayatının, edebi kişiliğinin ve sinemaya etkisinin ele alındığı Şasa, özel bir programla anıldı. Programı yöneten Abdurrahman Badeci, ‘Yeşilçam Günlüğü’ ile ‘Bir Ruh Macerası’nın çıktığını, ‘Ayşe Şasa Kitaplığı’ isimli külliyatıyla ‘Defterler’ üst başlıklı kitaplarından ilkinin de yakın zamanda okuyucuyla buluşacağını kaydetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
En büyük eseri hayatıydı: Ketebe usta yazarı yad etti
Ayşe Şasa

Ketebe Yayınları Ayşe Şasa Külliyatı’nın ilk kitaplarını yayımlamaya başladı. Şasa, eserlerinin, hayatının, edebi kişiliğinin ve sinemaya etkisinin ele alındığı özel bir programla yad edildi. Ketebe Yayınları’nın ev sahipliğinde Dede Efendi Evi’nde gerçekleştirilen etkinliği yöneten Abdurrahman Badeci, Ayşe Şasa’nın külliyatının yeniden ve genişletilerek yayımlanma süreci hakkında bilgi verdi. Badeci, sinema alanındaki çalışmaları kadar hayatıyla da öne çıkan Şasa’nın kült haline gelen “Yeşilçam Günlüğü” ile “Bir Ruh Macerası” adlı eserlerin Ketebe Yayınları’ndan çıktığını, “Ayşe Şasa Kitaplığı” ismini taşıyan külliyatın, usta yazarın günlüklerinden hazırlanan “Defterler” üst başlıklı kitaplarından ilkinin de yakında okuyucuyla buluşacağını kaydetti.

2014’te vefat eden Yeşilçam’ın sıra dışı yazarı Ayşe Şasa, yazdığı filmlerle ve kitaplarla Türk sinemasında önemli bir damarı temsil etti. Şasa’nın kitapları şimdi Ketebe Yayınları tarafından yayımlanarak geleceğe aktarılıyor.
2014’te vefat eden Yeşilçam’ın sıra dışı yazarı Ayşe Şasa, yazdığı filmlerle ve kitaplarla Türk sinemasında önemli bir damarı temsil etti. Şasa’nın kitapları şimdi Ketebe Yayınları tarafından yayımlanarak geleceğe aktarılıyor.

SANATI ONU DÖNÜŞTÜRDÜ

Gökdemir İhsan konuşmasında Şasa’nın asıl eserinin kitaplarından çok hayatı olduğunu belirterek, “Biz bir yazarı sadece onun eserleriyle tanıyamayız. Rahmetli Ayşe ablanın en büyük eserinin kendisi ve hayatı olduğunu düşünüyorum. Kitaplarını okuyanlar bilir, Bir Ruh Macerası’nda Yeşilçam döneminin bir kısmını kötü utanç vesikaları gibi bir tabirle anıyor yani eserinden memnun değil. Bu benim anlatmaya çalıştığım şeyle çok bağlantılı. Sanatçı kendini nasıl dönüştürür? Eğer yaptığım eser beni dönüştürmeyecekse ne anlamı vardır öğretmenin? Yani evvela bu yaptığım sanat beni dönüştürmeli.” dedi.

HAKİKAT ARAYIŞINDAYDI

Adem Taşkıran da “Şasa, yazılı eserlerini, senaryolarını, kitaplarını bendenize emanet etti varis olarak. Bir şereftir.” diye konuştu. Taşkıran, “Ketebe ile birlikte çalışmaktan da oldukça memnunum. Çünkü Ayşe Hanım’a karşı çok yakın muhabbet ve sevgi içerisinde olan bir topluluk ve onun basılı olmayan eserlerini de hayata geçirilmesi anlamında çok güzel projeler ortaya koyan bir ekip.” ifadelerini kullandı. Taşkıran, Şasa için “Hakikat arayışçısıydı. Çocukluğundan itibaren bu arayışın peşinde olan bir insandı. Biraz cilveli bir hayat sürdü ama numune de böyle olunur. Sıradan bir hayat yaşayarak numune olunmaz.” şeklinde konuştu.

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