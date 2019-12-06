Hayat En çok ziyaret edilen 100 şehir İstanbul ilk 10a girdi
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En çok ziyaret edilen 100 şehir: İstanbul ilk 10'a girdi

İstanbul 'En çok ziyaret edilen 100 şehir' listesi 2019 sıralamasında ilk 10'a girdi. Antalya'nın da 12. sırayı aldığı listede Türkiye'nin yükselmesinin sebepleri arasında güvenliğin artmış olması ve daha önce 10. sırada yer alan Çin'in Şenzen şehrinin yaşadığı düşüş gösterildi.

Haber Merkezi Diğer
Türkiye'nin göz bebeği İstanbul şehri.
Türkiye'nin göz bebeği İstanbul şehri.

İstanbul 2018'de 13 milyon 433 bin ziyaretçi alırken bu sayı 2019'da yüzde 9,6'lık artışla 14 milyon 715 bine yükseldi. Antalya ise 2018'de 12 milyon 438 binden yüzde 7,2'lik artışla 2019'da da 13 milyon 332 bin ziyaretçiye ulaştı.

  • Euromonitor International tarafından hazırlanan raporda Hong Kong ve Bangkok en fazla ziyaretçi alan ilk iki şehri olma unvanını bu yıl da korurken sırasıyla Makao, Singapur, Londra, Paris ve Dubai ilk 10'daki yerlerini kaptırmadı.

Listede 12. sırada olan Antalya.

Özellikle Hong Kong'un yaşanan tüm protesto eylemlerine ve siyasi duruma rağmen ilk sırada yer almaya devam etmesi beklenmedik bir durum olarak değerlendiriliyor. Londra'nın ise Brexit'in gerçekleşmesi halinde ilk 5'deki konumunu kaybedeceği öngörülüyor.

Hong Kong, şaşırtıcı bir şekilde listede ilk sırayı aldı.

İlk 10'daki yerini kaybeden bir diğer şehir de daha önce 8. sırada olan New York oldu ve onun yerini ilk kez Hindistan'ın Delhi şehri aldı. Asya şehirlerinin domine ettiği listeye bu kıtadan tam 40 şehir giriş yapmayı başardı.

New York.

Toplam 1,5 milyar seyahat

Küresel ölçekte yolcu sayısının yüzde 4,2 artış gösterdiği 2019'da toplam 1,5 milyar seyahat gerçekleşti. Euromonitor raporunda ziyaret amacından bağımsız olarak varılan noktada 24 saatten fazla kalan kişilerin seyahatleri göze önüne alındı. Bunların içerisinde cruise gemileri ile seyahat edenler, ulaşım araçlarının personelleri, askeri personeller ile savaş veya doğal afet nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalan kişiler de bulunuyor.

Yeni Delhi.

Hong Kong tahtını hala kaybedebilir

Euronews'in haberinde, 2019 yılı henüz sona ermediği için liste tam anlamıyla resmiyet kazanmadı ancak öngörüler sıralamanın değişmeyeceğini gösteriyor. Ne var ki, Hong Kong 2018 yılına kıyasla ziyaretçi sayısı düşüş gösteren tek şehir oldu ve düşüş kaydetmeye de devam ediyor. Az bir ihtimal de olsa birinciliği yıl sonunda Bangkok alabilir.

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