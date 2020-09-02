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Hayat En güzel günaydın mesajları
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En güzel günaydın mesajları

Sabah uyandığında en güzel şeydir günaydın mesajı. İnsan sevdiklerine bir mesajla bile sevgisini gösterebilir. Güzel bir günaydın mesajıyla sevdiklerinizi mutlu edebilir, onların günlerinin iyi geçmesine neden olabilirsiniz. En güzel, kısa, anlamlı, duygusal ve resimli günaydın mesajlarını sizler için hazırladık. İşte günaydın mesajları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Her sabah gün ayınca sevdiklerinize, arkadaşlarınıza atabileceğiniz anlamlı ve güzel kısa mesajları sizin için hazırladık.
Her sabah gün ayınca sevdiklerinize, arkadaşlarınıza atabileceğiniz anlamlı ve güzel kısa mesajları sizin için hazırladık.

Her sabah bir umuda, mutluluğa kalkıştır aslında. Sevdiklerinizin yanında olamasanız da minik bir günaydın mesajıyla yüzlerinde sıcacık bir gülümsemeye sebep olabilirsiniz. Anlamlı ve kısa mesajlarla yakınlarınıza onları ne kadar sevdiğinizi gösterebilirsiniz.

İşte kısa, anlamlı, arkadaşınıza ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz mesajlar:

Yepyeni çok güzel bir gün! Sana sunacağı sevgi, huzur, mutluluk, başarı almaya hazır mısın? Hayırlı sabahlar.

İşte kısa, anlamlı, arkadaşınıza ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz mesajlar:

Yepyeni çok güzel bir gün! Sana sunacağı sevgi, huzur, mutluluk, başarı almaya hazır mısın? Hayırlı sabahlar.

Kazasız belasız, acısız dertsiz, huzurlu mutlu güzel bir gün olması dileğiyle. Hayırlı sabahlar.

Allah(c.c)’ım, nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. Hayırlı sabahlarımız olsun.

Allah(c.c)’ım, nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. Hayırlı sabahlarımız olsun.

Rabbim! Yuvalarımıza saadet ver, ömrümüze bereket ver, kazancımızı helalinden eyle! Rızana uygun şekilde yaşamayı nasip eyle. Hayırlı sabahlarımız olsun.

24 Temmuz Cuma mesajları
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24 Temmuz Cuma mesajları

Şafak vakti duam, Allah sana yüzünü güldürecek güzel bir gün nasip etsin. Günaydın.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bugün. Günaydın.

Kalbiniz hangi güzel şey için çarpıyorsa, Rabbim gönlünüze onu versin. Hayırlı sabahlar.

Küçük mutluluklardan büyük sevinçler yaşayacağınız huzurlu bir gün olsun. Günaydın.

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