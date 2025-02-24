Endülüs’ten Mekke’ye: At sırtında Hac yolcuları İZÜ'de

Sevilla Üniversitesinde coğrafya profesörü olan Hernandez Mancha, 35 yıl önce İslam'ı kabul ederek Abdullah ismini aldı. 35 yıl boyunca, tıpkı Endülüs Müslümanlarının yüzyıllar önce yaptığı gibi at sırtında hac yolculuğunun hayallerini kuran Mancha, Ekim ayında üniversiteden emekli olduktan sonra hac yolculuğu için ilk adımını attı.

Coğrafya profesörünün 35 yıllık hayali

Mancha, kendisine eşlik eden Abdelqader Harkassi Aidi, Bouchaib Jadil, Tarek Rodriguez Fernandez ile 4 ay önce İspanya'dan yola çıktı. Pek çok Avrupa ülkesini at sırtında geçen kafile, konakladıkları hemen her yerde büyük ilgi gördü. Bu hafta İstanbul'a ulaşan hacı kafilesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin Halkalı Kampüsünde misafir ediliyor. Yüzyıllar boyunca hem Avrupalı hem de Hindistan, Pakistan ve Afganistan bölgesinden hac yolculuğuna giden kafilelerin uğrak noktaları olan İstanbul'u gezecek olan İspanyol hacı adayları, koşullar el verirse Suriye ya da Irak üzerinden, olumsuz olursa gemi ile ulaşacakları Mısır üzerinden hac yolculuğunu sürdürerek Mekke'ye ulaşmayı planlıyor.

Tarihi yolculuk yeniden canlanıyor

Hacı adayları, Endülüs Müslümanlarının yüzyıllar önce gerçekleştirdiği hac yolculuğunu yeniden canlandırmak amacıyla at sırtında İspanya’dan yola çıktı. İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkeleri geçerek Türkiye’ye ulaşan bu üç cesur yolcu, yolculukları boyunca büyük ilgiyle karşılandı. 4 aydır at sırtında süren bu mukaddes yolculukta birçok zorlukla mücadele eden hacı adayları, tarihi ve kültürel mirasın izlerini sürerek, farklı coğrafyalarda unutulmaz anılar biriktirdi.





İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin misafir ettiği hacı adayları Abdellah Hernandez Mancha, Abdelqader Harkassi Aidi, Bouchaib Jadil, Tarek Rodriguez Fernandez; düzenlenen özel konferansta 25 Şubat Salı günü saat: 11.00’de İZÜ öğrencileri ile buluşacak. Hacı adayları; yolculuklarının detaylarını, karşılaştıkları zorlukları ve bu manevi serüvenin kendilerine neler kattığını anlatacak.



