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Hayat Engelli vatandaşa büyük ayıp Metrobüs durağında yürüyenler asansöre bindi o bekledi
AKTÜEL

Engelli vatandaşa büyük ayıp: Metrobüs durağında yürüyenler asansöre bindi o bekledi

Engellilerin yaşam hakkını ihlal edenlerin son durağı İstanbul oldu. Saadetdere Metrobüs Durağı'nda yürüme engelli vatandaş Onur Kaya, akülü arabasıyla dakikalarca asansör sırası bekledi. İnsanların engellilere öncelik tanımadığını belirten Kaya, "İnsanların öncelikli olarak engellilere yer vermesi gerekiyor. Biz binmek istediğimizde garip garip bakıyorlar. Asansör kullanımıyla ilgili engellilere özel bir kart tahsis edilmeli" diye isyan etti.

Haber Merkezi DHA
Engelli vatandaş dakikalarca asansöre binemedi.
Engelli vatandaş dakikalarca asansöre binemedi.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla metrobüs duraklarına yapılan asansörler 'engelliler' dışında herkes tarafından kullanılıyor. Esenyurt Saadetdere Metrobüs Durağı'nda yürüme engelli bir kişi, akülü arabasıyla asansöre binmek istedi. Asansöre yönelen engelli vatandaş içerideki insanların asansörden inmemesi nedeniyle akülü aracıyla asansörden inmek zorunda kaldı. Asansördeki 'engelsiz' insanların yollarına hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi görenlere pes dedirtti.

Engelli yerine park eden onlarca araç sahibine şok ceza!
EKONOMİ
Engelli yerine park eden onlarca araç sahibine şok ceza!

"Bindiğimizde garip garip bakıyorlar"

İnsanların kendilerine öncelik tanımadığını belirten Onur Kaya," İnsanlar müsaade etmiyorlar, doğru kullanmayı bilmiyorlar. Öncelikli olarak engelliler yer vermeleri gerekiyor. Ama vermiyorlar. Biz binmek istediğimizde garip garip bakıyorlar. Asansör kullanımıyla ilgili engellilere özel bir kart tahsis edilirse daha iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda 'engelli' parklara ceza yağdı
FOTOĞRAF 10
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İstanbul Valiliğinin yürüttüğü uygulama kapsamında, havalimanı otoparkında engellilere tahsis edilen alanlara araçlarını park eden sürücülere yönelik denetim yapıldı.
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, kural ihlali yapan araçları tespit ederek, tek tek işlem yaptı.
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Plaka sorgulamasında engellilere ait alanlara park etme hakkı olmadığı belirlenen araçların sürücülere 264 lira ceza kesildi.
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Engellilerin alanına park edilen araçların camına, Bu park yeri bana ait, lütfen saygı duy yazılı bilgilendirme afişi de asıldı.
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Denetimlerde 42 aracın sürücüsüne yaklaşık 11 bin lira ceza kesildi.
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Denetimler sırasında para cezası kesilen bir otomobilin sürücüsü bilgilendirme afişini okuduktan sonra, yanlış park ettiği için özür diledi.
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Otoparkta yer bulamadığı için engelli alanına park ettiğini öne süren sürücü, İlk defa havalimanı otoparkını kullanıyorum. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Cezanın ne kadar olduğunu bilmiyorum dedi.
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İstanbul Havalimanı'nda engelli park yerlerine yönelik 21 Kasım'dan bu yana yapılan denetimlerde toplam 798 aracın sorgulandığı, 545 araca ise ceza işlemi uygulandığı bildirildi.
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Havalimanında toplam 40 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor. 18 bin araç kapasiteli katlı otoparkta 907 engelli aracına park yerinde hizmet veriliyor.
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Otoparklardan 15 güne kadar ücretsiz yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, bizzat araçta bulunmaları ve gerekli evrakı ibraz etmeleri halinde bu hizmetten faydalanabiliyor.
İstanbul Havalimanı'nda 'engelli' parklara ceza yağdı
İstanbul Havalimanı'nda engelli park yerlerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan 42 araç sürücüsüne toplamda 11 bin lira para cezası uygulandı.


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