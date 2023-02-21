Enkaz altında doğdu binlerce kişi evlat edinmek istedi: Dünyanın konuştuğu bebek yeni yuvasında

Türkiye ve Suriye'de binlerce can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dünyanın en çok konuştuğu görüntülerden biri olan ve 'mucize' olarak isimlendirilen Suriyeli Aya bebek artık yeni ailesinin yanında.

Göbek kordonuyla annesine bağlıydı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki, Afrin’e bağlı Cinderes beldesindeki bir enkazın altında doğan Aya bebek, kurtarıldığında hala göbek kordonuyla annesine bağlıydı.

Binlerce kişi evlat edinmek istedi

Arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan bebeğin görüntüsü dünya çapında yankı uyandırdı ve depremde umudun bir simgesi haline geldi. Afrin’deki bir hastaneye götürülen ve tedavi altına alınan Aya'nın annesi, babası ve dört kardeşinin enkaz altında can verdiği öğrenilince dünya çapında binlerce kişi bebeği evlat edinmek istedi.

Kaçırma girişimlerine karşı özel güvenlik önlemi

Hatta hastane bebeği kaçırma girişimleri olduğunu belirterek özel güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Yapılan DNA taramaları sonrası mucize bebek hayatta kalan tek akrabası olan amcası Khalil al-Sawadi'ye verildi. Yabancı basına konuşan amca, Deprem sonrası mucize anlamına gelen 'Aya' olarak anılan bebeğe annesinin adı olan 'Afraa' ismini verdiklerini belirtti ve "O artık benim çocuklarımdan biri, kendi çocuklarımdan asla ayırmayacağım. Ailesinden bu bebek dışında kimse hayatta değil. O babasının, annesinin ve kardeşlerinin hatırasını yaşatacak" dedi.

5 binden fala kişi öldü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Suriye'de de büyük yıkıma neden oldu. Depremde şimdiye kadar 5 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.



















