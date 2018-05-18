Erdoğan'ı savunan Zeki Bulduk'a taksiciden bıçaklı saldırı

Edebiyatçı Yazar Zeki Bulduk, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla başından geçen bir olayı anlattı. Takside yolculuk yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumsuz konuşan şoföre arabayı kenara çekmesini söyleyen Bulduk, "Her şeyde din iman arama, Tayyip Erdoğan'ı karıştırma" sözleri üzerine ölümle burun buruna geldi.

Taksicinin kendisine bıçak çektiğini bunu yaparken de "niyetliyim" dediğini anlatan Zeki Bulduk, "Beni az kalsın kurban edecekti. Tayyip Erdoğan'a eli kanlı, dini kullanıyor, diyen niyetli ve eli bıçakĺı taksici" ifadelerini kullandı.

Yazar Zeki Bulduk'un bu paylaşımına takipçilerinden birçok destek mesajı ve yorumu geldi.