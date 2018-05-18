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HayatErdoğanı savunan Zeki Bulduka taksiciden bıçaklı saldırı
AKTÜEL

Erdoğan'ı savunan Zeki Bulduk'a taksiciden bıçaklı saldırı

Yazar Zeki Bulduk Facebook hesabından yaptığı paylaşımla bir taksicinin, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunduğu için kendisine bıçak çektiğini anlattı. Zeki Bulduk," Tuttu bıçak çekti. Bıçak çekerken de 'niyetliyim' dedi. Az kalsın kurban edecekti beni" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak
Zeki Bulduk, taksici tarafından karşılaştığı çirkin muameleyi takipçileriyle paylaştı.
Zeki Bulduk, taksici tarafından karşılaştığı çirkin muameleyi takipçileriyle paylaştı.

Edebiyatçı Yazar Zeki Bulduk, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla başından geçen bir olayı anlattı. Takside yolculuk yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumsuz konuşan şoföre arabayı kenara çekmesini söyleyen Bulduk, "Her şeyde din iman arama, Tayyip Erdoğan'ı karıştırma" sözleri üzerine ölümle burun buruna geldi.

Taksicinin kendisine bıçak çektiğini bunu yaparken de "niyetliyim" dediğini anlatan Zeki Bulduk, "Beni az kalsın kurban edecekti. Tayyip Erdoğan'a eli kanlı, dini kullanıyor, diyen niyetli ve eli bıçakĺı taksici" ifadelerini kullandı.

Yazar Zeki Bulduk'un bu paylaşımına takipçilerinden birçok destek mesajı ve yorumu geldi.

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