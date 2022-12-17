Hayat Ergin Konuksever hayatını kaybetti Türkiyenin ilk savaş muhabiriydi
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Ergin Konuksever hayatını kaybetti: Türkiye'nin ilk savaş muhabiriydi

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever 85 yaşında hayatını kaybetti. Konuksever, Deniz Gezmiş'in parkalı fotoğrafını çekmiş, Kıbrıs Harekatı'na katılmıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Ergin Konuksever hayatını kaybetti: Türkiyenin ilk savaş muhabiriydi
Ergin Konuksever

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden Ergin Konuksever, 85 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "Gazeteci ve foto muhabiri olarak uzun yıllar başarıyla görev yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti´nin de önceki yönetim kurulu üyelerinden, Onur Kurulu başkanlarından Ergin Konuksever´i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ergin Konuksever'i hiç unutmayacağız. Ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyoruz" denildi.

  • Ergin Konuksever´in cenazesi yarın Levent Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ERGİN KONUKSEVER KİMDİR?

1937 yılında Samsun'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Mesleğe 1956 yılında Vatan Gazetesi´nde başladı. Daha sonra Yeni Sabah, Hürriyet, Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Akşam, Tercüman, Bulvar, Gazete Gazetesi, Hayat Mecmuası ile BRT TV'de görev yaptı. Arap-İsrail Savaşlarını, Irak-İran Savaşını, Irak Amerika Savaşı'nı ve Ortadoğu'da birçok çatışmayı izledi. Deniz Gezmiş'i, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı fotoğrafladı. Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. Kıbrıs'ta İkinci Harekât'ın birinci günü ağır yaralanarak Rumların eline düştü. Bir ay esir kaldı. Yanında bulunan arkadaşı Adem Yavuz tedaviye getirildiği hastanenin bahçesinde askerler tarafından karnından vurularak şehit edildi.

27 Mayıs Hareketi, 22 Şubat ve 21 Mayıs olaylarının içinde yedek subay olarak bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunda bir dönem görev yaptı daha sonra TGC Onur Kurulu Sekreterliğini ve Başkanlığını üstlendi. İki çocuk sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. "Talat Aydemir Hatıratım", "Bir Darbeci Subayın Anıları-Adnan Çelikoğlu´nun Anıları", "Çoban Sülü" isimli kitapları bulunuyor.

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