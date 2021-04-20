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Hayat Eriğin açıkta hasadı başladı Kilosu 30 liraya kadar düştü
AKTÜEL

Eriğin açıkta hasadı başladı: Kilosu 30 liraya kadar düştü​

Eriğin açıkta hasadı başladı: Kilosu 30 liraya kadar düştü

Mersin’in Mut ilçesinde mart ayı başında örtü altında ilk çıktığında kilosu 500 liradan alıcı bulan can eriğinin kilosu açıkta hasadın başlamasıyla 30 ila 45 liraya kadar düştü.

Haber Merkezi İHA
Eriğin açıkta hasadı başladı: Kilosu 30 liraya kadar düştü​
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Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, açık alanda hasadına başlanan eriklerin, artık Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin 7 emirliğinden biri olan Dubai pazarında yer bulurken, Türkiye’de ise İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya illerine kilosu 30 ila 45 liradan satıldığını söyledi. Acar, "Mut’ta yetişen can eriği, rengi, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor. Kaliteli erik üreten üreticimiz emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Mut’un mikro klima iklim özelliğe sahip olması dolayısıyla burada yetişen ürünlerin ayrı bir lezzeti ve aroması var. Her yıl erik fiyatlarını kayısı fiyatları takip eder. Bu yıl erik fiyatları altın yılını yaşıyor" dedi.

Bu yıl ilçe genelinde 15 bin dönüm araziden 40 bin ton erik rekoltesi beklediklerini ifade eden Acar, "Erik üretimi genelde ilçenin Kıravga, Hacıilyaslı, Aşağı köselerli, Elbeyli, Fakırca, Haydar, Hisar, Irmaklı, Kadıköy, Köselerli, Yukarı Köselerli, Barabanlı, Evren, Kelceköy, Kurtsuyu ve Hamam köylerinde yapılıyor. Mut’ta yetişen can ve papaz eriği, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor" dedi.

Muğla'da tezgahlarda kilosu 100 liradan satılan erik, bir saatte tükendi
GÜNDEM
Muğla'da tezgahlarda kilosu 100 liradan satılan erik, bir saatte tükendi

Altınla yarışan erik hırsızların hedefi oldu: 40 bin liralık çaldılar
FOTOĞRAF 11
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Sera sahibi Cengiz Avcı, ilk hasatı yeni yaptıklarını ve tam kazanç sağlayacakları dönemde bu olayı yaşadıklarını dile getirdi. Avcı, eriği 50 gramlık, 100 gramlık paketlerde satarken bir gecede 40 kilo eriklerinin çalınmasının şokunu üzerinden atamadı.
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Hırsızlığın geçen hafta yaşandığını söyleyen Cengiz Avcı, sabah geldiğinde seranın arka penceresini açık bulduklarını ve hırsızlığın büyük ihtimalle gece geç saatlerde yaşandığını dile getirdi.
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Seranın plastiğinin falçata ya da bıçak gibi kesici bir aletle kesildiğini tespit ettiklerini söyleyen Avcı, her birinde en az 5 kilogram erik olan 30-40 ağacın meyvesinin toplanmış olduğunu söyledi.
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Hırsızların önce elektrik panosundan güvenlik kameralarının elektriğini kestiklerini ve kayıt almasını engellediklerini bunu yaparken kameraların da zarar gördüğünü söyleyen Cengiz Avcı, matire gönderdikleri kameraların maliyetiyle birlikte toplam zararının 65 bin lira civarında olduğunu kaydetti.
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Eriğin fiyatının altınla yarıştığı dönemde 40 kilonun üzerinde ürününü kaybetmiş olmanın şokunu üzerinden atamayan Cengiz Avcı, Ağaçlarda bir kilo meyve bile kalmamıştı. Ürünümüz yeni çıkmıştı ve en pahalı dönemiydi. Biz 50-100 gramlık paketlerde satış yaparken, 40 kilo meyvemiz çalındı. 40 bin lira zarara uğradık.
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Seranın etrafında kamera sistemimiz var ama hepsini atlatmışlar. Bundan sonra tedbirlerimizi çok daha artırdık. Kangal ve rottveiler cinsi köpeklerimiz olacak, kamera sistemimiz bir ise yirmiye çıkaracağız Daha önce başka ürünlerimizde bu tür olaylar olmuştu. Seralarda el izi, parmak izi çıkmadığı için şikâyette bulunsak da bir şey yapılamıyor” ifadelerini kullandı.
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Altınla yarışan erik hırsızların hedefi oldu: 40 bin liralık çaldılar
İlk hasatında kilogramı bin liradan satılan ve altınla yarışan erik sonunda hırsızların hedefi oldu. Antalya'nın Kepez ilçesinde turfanda erik serasına giren hırsızlar, en verimli 40 ağaçtan, değeri 40 bin lirayı bulan eriği bir gecede çalıp kayıplara karıştı. Üreticinin zararı kayıt yapan güvenlik kameralarına verilen zararla birlikte 65 bin lirayı buldu. Sera artık Rottveiler cinsi köpeğe emanet.


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