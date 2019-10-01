Erzincan Film Festivali’nde finalist filmler belli oldu

Kültür Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin katkılarıyla Anadolu Kültür Sanat Meclisi'nin organize ettiği 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Erzincan’da düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümüne bütün dünyadan 327 kısa filmin başvurusu alındı. 10 Eylülde sona eren başvuru sürecinden sonra ön jüri filmleri teker teker izledi ve 24 filmin finale kalmasına karar verildi. Şimdiki süreçte finale kalan filmler birbirinden ünlü ve alanlarında uzman kişilerden oluşan ana jüri huzurunda ödül için yarışacaklar. Başkanlığını yönetmen Kutluğ Ataman’ın yaptığı ana jüri şu isimlerden oluşuyor:

Kutluğ Ataman – Yönetmen / Ana jüri başkanı

Tarkan Karlıdağ- Yönetmen

Veli Çelik - Yönetmen

Mahperi Uçar - Yapımcı

Şafak Bakkalbaşıoğlu- Yönetmen

Canan Kaya - Gazeteci

Wilma Elles- Oyuncu

Hakan Kurşun - yönetmen

Cengiz Bozkurt- Oyuncu

Nurdan Sever - Yapımcı

Asuman Dabak - Oyuncu

Nagihan Çakar Bikiç- Yönetmen /Akademisyen

Süleyman Civliz- Yönetmen/ Akademisyen

Heyecanı yarışın sonunda ödül alan filmler 18 Ekimde Erzincan’da gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanarak sahiplerine ulaşacak. Birinci seçilen filme 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL üçüncüye 5000 TL para ödülü ile birlikte 2 adet özel ödül de sahiplerine ulaşacak. Finale kalan filmlerin yönetmenlerinin festival koordinatörlüğünce istenen belgeleri ulaştırmaları gerekiyor.

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Daha önce 20 filmin finale kalacağı açıklanan festivalde ön jüri puanlaması sonucu 24 filmin finale kalmasına festival koordinatörlüğünce karar verildi. Finalist filmler ise izleme sırasına göre şöyle sıralanıyor.

Abla

Kenan Diler

Pembe Kimlik

Tolunay Tekmek

FOTOĞRAF

OZAN TAKIŞ

Aylin

Ozan Yoleri

SERVİS

Ramazan Kılıç

Paradoks Bir Koşu

Evrim İnci

Kulak Misafiri

Ahmet Toğaç

Sonsuz

Murat Çetinkaya

Endişeli Bekleyiş

Selahaddin Eyüp Tan

İnanç

M.Sezer Bildiren

Dumandan Hikayeler

Ali Aktemur

Gümüş

Deniz Telek

Hayırlı Bir İş

Deniz Uymaz

Tünel

İsmail Eren Yalçın

Fegere

Cahit Kaya Demir

Kusurlu

Bilen Sevda Könen

Siyah Güneş

Arda Çiltepe

G.K.

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İnan Erbil

45 Saniye

Berk Erözer

Diş Ağrısı

Özer Kesemen

Rüyamda Ölü Gördüm

Ece Kınacı

Durakta Üç Kişi

Ensar Kaygusuz

Kuşçu

Celal Yücel Tombul

Kudüs'ün Işıkları

Abdülgafur Şahin