Erzurum'da kariyer ve farkındalık eğitimi: Yerli ve milli uzmanlar yetişiyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayesinde dört yıldır devam eden Erzurum Diplomasi Akademisi çalışmaları bu sene 200. gününe ulaştı. Kapsam ve yöntem itibariyle alanında tek olan Erzurum Diplomasi Akademisi’nde komşu şehirler başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden katılım sağlanıyor. Bir kariyer ve farkındalık eğitimi olan akademi 150 gün sürecek yaz döneminde de ikinci kademe eğitimleriyle faaliyetlerine devam ediyor.

GÜNDEM Erzurum diplomasi akademisi açılıyor

Program çerçevesinde dış politikadan küresel ekonomiye, ülke-bölge çalışmalarından jeopolitik ve harita okumalarına kadar birçok sahada eğitim alan katılımcılar akademinin dördüncü yılında 500’ü aşkın makale ve rapor incelemesi ile birlikte 20’yi aşkın kitap okuması gerçekleştirdi.

Dünyanın nabzı tutuluyor

Bugüne kadar bini aşkın öğrenciye eğitim verilen program çerçevesinde başta Filistin, Keşmir, Arakan, Somali, Suriye ve Libya çalışma grupları ve sosyal medya bültenleri oluşturuldu. Ayrıca Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa, Güney Doğu Asya, ABD, Latin Amerika, Afrika gözlem ve araştırma ekipleri kuruldu ve her birim için sosyal medya bültenleri açıldı. Bunlara ilave olarak komşu ülkelerimiz Irak ve İran, stratejik önemi olan Kıbrıs ve savunma sanayi ve güvenlik, insani yardım gibi sahalarla ilgili de çalışma grupları kuruldu ve sosyal medya bültenleri açıldı. Akademi kurulan bu çalışma, gözlem ve araştırma grupları ve oluşturulan bültenlerle dünyanın nabzının tutulduğu küresel bir takip sistemine ve üretilen içeriklerle etkili bir kamu diplomasisi merkezine dönüştü.

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GÜNDEM Geleceğin diplomatları Erzurum'da yetişiyor

Yerli ve milli uzmanlar yetişiyor

“Bu programla yerli ve milli uzmanlar yetiştiriyoruz” diyen proje danışmanı Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir programa ilginin her geçen yıl arttığını ve hedeflerinin Erzurum merkezli bir düşünce kuruluşu kurarak çalışmaların çapını ve derinliğini artırmak olduğunu ifade etti. “En önemli servetimiz insan kaynağı. Bu çalışma ile beşerî sermayemizi daha da nitelikli hale getirmeye ve ülkemizin ihtiyacı olan sahalarda fikri üretim yapacak arkadaşlarımızın önünü açmayı hedefliyoruz” diyen İşbilir beşinci yıl başvurularının başladığını vurguladı. (Başvuru için: www.erzurumdiplomasi.org)