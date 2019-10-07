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Ankara haberleri: Esanslarını güzel söz ve şiirlerle satıyor

Esanslarını güzel söz ve şiirlerle satıyor: Herkesin dikkatini çekiyor

Ankara'da yaşayan 86 yaşındaki Erdoğan Güzey, güzel söz ve şiirler okuyarak sattığı esanslardan elde ettiği gelirle üniversiteli torunlarının eğitim giderlerini karşılıyor. Güzey, vatandaşlara esansın faydalarının yanı sıra İslam'ın ibadet, çalışma ve zararlı alışkanlıklar konusundaki uyarılarını da aktarıyor.

Haber Merkezi AA
Güzey, gül, vanilya, beyaz zambak, dua, cennet ve lavanta adı verilen esanslarını satıyor.
Güzey, gül, vanilya, beyaz zambak, dua, cennet ve lavanta adı verilen esanslarını satıyor.

Ankara'da yaşayan 86 yaşındaki Erdoğan Güzey, 25 yıldır gül, vanilya, beyaz zambak, dua, cennet ve lavanta isimli esansları, güzel söz ve şiirlerle müşterilerin dikkatini çekerek satıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1933'te doğan ve Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü biyokimya bölümünden 1982'de emekli olan Güzey, emeklilikte boş durmayı sevmediği ve aile bütçesine katkı sağlamak istediği için çalışmaya devam ediyor.

Haftanın her günü, eşi, oğlu, gelini ve torunlarıyla yaşadığı Demirlibahçe Mahallesi'ndeki evden çıkarak esans satmak üzere Zincirli Camisi'nin kapısına gelen Güzey, güzel sözler söyleyerek ve şiirler okuyarak vatandaşların dikkatini çekmeye çalışıyor.

Güzey, vatandaşlara esansın faydalarının yanı sıra İslam'ın ibadet, çalışma ve zararlı alışkanlıklar konusundaki uyarılarını da aktarıyor.

Güzey, emekli olduktan sonra bir süre saat ustası arkadaşının yanında çalıştı daha sonra da esans satmaya başladı.

Yunus Emre ve Nesimi'den şiirler okuyor

Elinde taşıdığı küçük kutuda her gün öğle ve ikindi vakitlerinde aynı caminin önünde esans satan Güzey, emekli olduktan sonra bir süre saat ustası arkadaşının yanında çalıştığını daha sonra da esans satmaya başladığını anlattı.

Vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla esanslarını, aralarında Nesimi'nin "Güldür Gül", Yunus Emre'nin "Bana Seni Gerek Seni" eserlerinin de bulunduğu şiirler ve özlü sözler okuyarak satan Güzey, "Ankara'da bu güzel işe başladım. İnsanlara güzel kelimeler konuşuyorum. Onlara sigara, içki içmeyin, gençsiniz, bunları bırakın, gönlünüzü Allah'a verin, yalvarın, iş bulun, ben de sizlere dua ediyorum diyorum. Bütün insanlara dua ediyorum" dedi.

Esansların gelirini torunlarıma harcıyor.

"Aza kanaat ediyorum"

Gül, vanilya, beyaz zambak, dua, cennet ve lavanta adı verilen esansları satan Güzey, şunları anlattı:

  • "Esansların gelirini torunlarıma harcıyorum, eve giderken öteberi alıyorum. Boş gitmiyorum hiçbir zaman. Allah çalışanın rızkını veriyor. Ne kadar şükretsek azdır. Gençlere, karı-kocalara nasihatlerde bulunuyorum. Esansları Samanpazarı'ndan alıyorum, kendim dolduruyorum. Esanslarım temiz, güzel. Aza kanaat ediyorum. Çok yerlerden, Avrupa'dan bile gelip esans alanlar var. Ben esansların içine bazı güzel katkılar koyuyorum, daha güzel oluyor. Birçok insanı esansa alıştırdım."
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