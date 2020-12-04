Esed'in saldırısı sonrası engelli olan ve 35 kiloya düşen Suriyeli Abdullah'a Türk Kızılayı sahip çıktı

Türk Kızılay, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırısı sonucu hem bedensel hem de zihinsel engelli durumuna düşen 18 yaşındaki Humuslu Abdullah'a, tedavi için yardım elini uzattı. Suriye'de 2015 yılında Esed rejiminin saldırısı sonucu yaralanan ve evsiz kalan 18 yaşındaki Humuslu Abdullah'ın ailesinin yardım çağrısı karşılık buldu.

Fırat Kalkanı bölgesindeki Türk Kızılay ekipleri, felçli Abdullah'a ulaşarak tedavisi için çalışma başlattı.

Türk Kızılay Çobanbey Dağıtım Ekip Başkanı Ahmet Yetik, "Abdullah'ın haberini Anadolu Ajansı üzerinden aldık ve evine gittik. Evine giderken elimiz boş gitmedik. Ailenin gıdasını götürdük. Hijyen malzemelerini götürdük. Giyim götürdük. Hastaya tekerlekli sandalye götürdük." dedi.

Babası, Abdullah'ın tedavi edilmesi için yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Yetik, Abdullah'ın durumunu yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Durumunun vahim olduğunu görünce hemen hastaneyle diyaloğa geçtik ve hastaneye sevkini sağladık." diye konuştu.

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"Özel bir tedaviye ihtiyaç duymaktadır"

Bab Devlet Hastanesinde Abdullah'ı muayene eden doktor Salih Ebu Muhammed, "Hastamız daha önce savaşta kafasından yaralanmıştı. Saldırı sonucu beyninde rahatsızlık oluşmuş. Bundan dolayı çevresiyle iletişimi kopmuş durumda. Bu durumdaki hastalar özel bir tedaviye ihtiyaç duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Doktor Ebu Muhammed, Abdullah'ın durumundaki hastaların sürekli tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Sürekli tahliller ve tetkikleri yapılmalı. Hastamızda ayrıca zatürre gelişmiş durumda. Maalesef bu tür hastaların bağışıklığı da zayıf oluyor." dedi.

FOTOĞRAF 11 Humuslu Abdullah, Suriye'deki iç savaşta Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu hayatı kararan yüz binlerce sivilden sadece biri. Hafif zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Abdullah, Esed rejiminin 2015 yılındaki saldırısında kafası ve vücudunun farklı bölgelerine şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hem bedensel hem de zihinsel engelli durumuna düştü. Abdullah, söz konusu saldırıda ağabeyini kaybetti. Ailesi 2018'de ülkenin kuzeyine göç ederek önce İdlib, ardından Bab ilçesine yerleşti. Saldırı sonrası konuşma, yürüme gibi temel fonksiyonlarını tamamen kaybeden Abdullah, sadece sıvı besinler tüketerek hayatta kalma mücadelesi veriyor. Abdullah'ın babası Sadettin Ebu el-Humsi ise günden güne eriyen oğluna gözü gibi bakmaya çalışıyor. Felçli oğluna kol kanat geren 55 yaşındaki baba, bilinmeyen hastalığından dolayı ağırlığı 35 kilograma kadar düşen Abdullah'ın tedavisi için yardım bekliyor. Ebu el-Humsi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, yaşadıkları zorlukları ve oğlunun çektiği acıları anlattı. Sağlık durumu her gün daha kötüleşiyor <br> <br> Ebu el-Humsi, rejim ve destekçilerinin saldırılar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, Söz konusu saldırılar sırasında oğlum kafasından isabet alarak yaralandı. Oğlumun beyninde rahatsızlıklar meydana geldi ve sakatlığa yol açtı. dedi. Abdullah'ın tedavisi için bölgede yeterli imkanlarının bulunmadığını dile getiren Ebu el-Humsi, Sağlık durumu her gün daha da kötüleşiyor. Tedavi yöntemini ve tedavisini üstlenecek birilerini bulamadık. diye konuştu. Ebu el-Humsi, felçli oğlunun kendi başına hiçbir şey yapmadığını belirterek Ayağa kalkamıyor. Hiç hareket edemiyor. Onu kendi ellerimizle yediriyoruz. Altını bezliyoruz. Biz hareket ettiriyoruz onu. Biz duş aldırıyoruz. Bir ağrısı olduğunda ne diyeceğini bile bilemiyor, sadece acıyla kıvranıyor. Rahatsızlığını ve tedavisini bilen biri karşımıza henüz çıkmadı. Gittiğimiz hiçbir doktor sorunun ne olduğunu anlamadı. ifadelerini kullandı. Esed rejiminin sakat ve evsiz bıraktığı Abdullah yardım bekliyor 35 kiloya kadar düştü: Esed rejiminin sakat ve evsiz bıraktığı Abdullah yardım bekliyor Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Humus iline saldırısında kafasına şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu tamamen engelli duruma düşen 18 yaşındaki Abdullah, tedavisi için uzanacak yardım elini bekliyor. Felçli oğluna kol kanat geren 55 yaşındaki baba, bilinmeyen hastalığından dolayı ağırlığı 35 kilograma kadar düşen Abdullah'ın tedavisi için yardım istiyor.





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Abdullah'ın hikayesi

Hafif zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Abdullah, Esed rejiminin 2015 yılındaki saldırısında kafası ve vücudunun farklı bölgelerine şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hem bedensel hem de zihinsel engelli durumuna düştü.

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Saldırı sonrası konuşma, yürüme gibi temel fonksiyonlarını tamamen kaybeden Abdullah, sadece sıvı besinler tüketerek hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Humus'ta yaşadıkları bölgelerin Esed rejimi güçlerince bombalanması sonucu evsiz kalan Abdullah ve ailesi, 2018'de ülkenin kuzeyine göç ederek önce İdlib, ardından Bab ilçesine yerleşti. Felçli oğluna kol kanat geren 55 yaşındaki babası Sadettin Ebu el-Humsi de bilinmeyen hastalığından dolayı 35 kilograma kadar düşen Abdullah'ın tedavisi için, AA üzerinden yardım çağrısı yapmıştı.