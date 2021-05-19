Hayat Esenler Belediyesinden Asım Gültekin anısına Asım abinin kalemi gençlere emanet
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Esenler Belediyesi'nden Asım Gültekin anısına: 'Asım abinin kalemi gençlere emanet!'

Esenler Belediyesi ve Uluslararası Genç Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Asım Gültekin Dergicilik Okulu, Koyu Muhabbet Dergisi’ni 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda okurla buluşturdu. Tamamı gençler tarafından hazırlanan dergi, ‘Kalemin Bize Emanet Asım Abi!’ sloganıyla yayın hayatına merhaba dedi.

Haber Merkezi Diğer
Esenler Belediyesinden Asım Gültekin anısına: Asım abinin kalemi gençlere emanet!
Asım Gültekin Dergicilik Okulu.

Geçtiğimiz yıl vefat eden yazar ve mütefekkir Asım Gültekin'in adını taşıyan dergicilik okulu, yayın hayatına ‘Koyu Muhabbet’ adlı dergiyi kazandırdı. Tarihten teknolojiye, hatırattan edebiyata, müzikten sinemaya, güncel haberlerden kültür sanata kadar pek çok başlığın gençlerin kalemiyle okura sunulduğu dergi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda okurun huzuruna çıktı. Okurlar, dergiye Esenler Belediyesi web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

GÜLTEKİN’E ÖZEL DOSYA

80 sayfadan oluşan dergi, okuru ‘Bizden Al Haberi’ sayfasıyla okuru selamlıyor. "Dergiler Öksüz Kaldı" başlıklı dosya bölümünde ise merhum Asım Gültekin'in biyografisi, dergicilik faaliyetlerinin hikayesi ve Gültekin ile ilgili pek çok anı, yazar Yıldız Ramazanoğlu, gazeteci- yazar Mehmet Nuri Yardım ve Gültekin’in öğrencisi Mehmet Güncüm tarafından okurla paylaşılıyor. Dergide yazar-şair Ahmet Murat Özel ise kendisiyle yapılan söyleşide yazmaya ilgi duyan gençlere önerilerde bulunurken Rap Nefer'in üyelerinden Ömer Faruk Bozdemir, rap türüne ilgi duyan gençlere tavsiyelerde bulunuyor.

DOPDOLU ZENGİN İÇERİK

Santur Sanatçısı Sedat Anar ile yapılan söyleşi, “Sokak Benim İçin Müthiş Bir Okul Oldu" başlığıyla dergi sayfalarındaki yerini alıyor. Anar söyleşide müziğe başlama serüvenini ve salgın sürecinde yaptığı çalışmalara değiniyor. Dergide yer alan ‘Mini Dosya’ bölümünde ise günlük hayatta kullanılan kelimelere ve bu kelimelerin neden kullanıldığına dair ipuçları okurla paylaşılıyor. ‘Dilimize Takılanlar’ ve ‘İstanbul Sözlüğü’ bölümlerinde de kelimeler üzerinden bilinmeyenlere ışık tutuluyor.

FARKLI DÜNYALARA YOLCULUK

Bu sayıda Sümeyye Arslan ‘Yol’, Sudenur Kozak ‘Karar Senin Oblomov’, Burak Hüseyin Çağlayan ‘Türkiye’nin Geleceği:Uzay’, Mustafa Özkan ‘Sudan Piramitleri’ni Duymuş Muydunuz?’, Hümeyra Şen ‘Maskenin Ardındakiler’, Salih Meriç ‘Samet Amca Esenler’i Anlatıyor’ yazsıyla dergide kendine yer buluyor. Dergide ayrıca Kübranur Seçen, Muhammed Ali’nin hayatını anlartan “Devlere Kafa Tutan Kelebek’, Mislina Nur Badem, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde yapılan mücadele konulu alan ‘Şeb-i Yelda (En Uzun Gece)’, Hasret Ceyhan, ‘Edebiyatçılarımızın Bilinmeyen Yönleri’, Şura Nur Akpınar Pakistan’ın milli şairi ile ilgili “Pakistan’ın Mehmet Akif’i: Muhammet İkbal” başlıklı yazılarını okura sunuyor. Dergide Büşra Karayıl ise ‘Su Gibi Geçti Vakit, Tutamadık’ ile Yusuf Temizcan, Ahmet Murat Özel, Selim Tiryakiol, Abdullah Uçar, Tülay Gökçimen, Erol Erdoğan, Mehmet Lütfi Arslan ve İsmail Kılıçarslan gibi isimlerin, dergicilik okulu kapsamında verdikleri derslerden kesitleri okurun ilgisine sunuyor.

DERGİYE KATKI SUNAN İSİMLER

Abdullatif Tırlı, Alican Demir, Ayşenur Güneş, Beyzanur Özkan, Burak Hüseyin Çağlayan, Büşra Karayıl, Dilara Yüksel, Ebrar İnan, Esra Şahin, Fatımatüz Zehra Kocamemik, Gülsema Gültekin, Halil İbrahim Peşmen, Hasret Ceyhan, Hilal Bozkurt, Hümeyra Şen, İbrahim Cirit, İbrahim Ethem Altınsoy, İrem Kiras, İrem Özdemir, Kadriye Beyza Kirenci, Kerem Güneş, Kübranur Seçen, Lütfiye Öztürk, Mahmut Berat Çakır, Mislina Nur Badem, Mustafa Özkan, Mustafa Yeşilgül, Nazlı Bayram, Nurcan Tanyeli, Nurefşan Çelik, Nurgül Erdil, Rabia Türk, Reyhan Kılıç, Rümeysa Berire Önlem, Salih Meriç, Sena Topaloğlu, Sueda Demir, Sümeyya Arslan, Şeydanur Aydın, Şura Nur Akpınar, Tuba Şekerci, Tuğçe İsabetli, Turan Ok, Yunus Atalay, Zeynep Sildir, Zeynep Yıldız.

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