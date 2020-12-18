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Hayat Eşini de işini de kaybetti İzmirde hastane bahçesinde yaşayan adam yaş sınırından bakımevine alınmadı
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Eşini de işini de kaybetti: İzmir'de hastane bahçesinde yaşayan adam yaş sınırından bakımevine alınmadı

Eşini de işini de kaybetti: İzmir'de hastane bahçesinde yaşayan adam yaş sınırından bakımevine alınmadı

İzmir'de, önce eşinden ayrılan, ardından da sağlık sorunları nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan Hüseyin Ünal (62), hastane bahçesinde bankta yaşıyor. Havaların soğumaya başladığını söyleyen Ünal, "Kalacak bir yer istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hüseyin Ünal, hastane bahçesinde yardımsever vatandaşlar ve hastane personelinin desteğiyle yaşıyor.
Hüseyin Ünal, hastane bahçesinde yardımsever vatandaşlar ve hastane personelinin desteğiyle yaşıyor.

İzmir’de yaşayan Hüseyin Ünal, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrıldı. Hayatına tek başına devam eden Ünal, bir süre farklı işlerde çalıştı. Bazı sağlık problemleri ortaya çıkınca ise işi bırakmak zorunda kaldı. Kira ödemekte güçlük çeken Ünal, evinden çıktı. Yardım talebine yakınları cevap vermeyince Ünal, sokakta yaşamaya başladı.

YAŞ SINIRI NEDENİYLE BELEDİYE BAKIMEVİNE ALMADI

Ünal, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak bakım evine alınmak istedi. İddiaya göre, bakım evine alınmak için 18- 60 yaş sınırı olduğu gerekçesiyle 62 yaşındaki Ünal, alınmadı. Hayatı kabusa dönen Ünal, hastane bahçesine sığındı. Bir bankın üzerinde yaşamını sürdürmeye başlayan Ünal, hastane personeli ve hayırsever vatandaşlar sayesinde hayatına devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte büyük zorluklar çeken Ünal, yetkililerin yardım istedi.

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'ÇARESİZLİK BENİ BURALARA İTTİ'

Rahatsızlığından dolayı çalışmadığını belirten Hüseyin Ünal, "Var olan şey iyi bir yaşamdı, ailem mutluluk, çoluğum çocuğum. Herkesin bir çizgisinde ayrılık da oluyor, yokluk da oluyor. Biz bunlara göğüs gerdik fakat dayanamadık. Eşimden ayrıldım, 5, 6 senedir sağda solda çalışıyorum, serbest şeylerde çalışıyordum. Gücümün yettiği kadar çalıştım, şu anda gücüm yetmiyor. Tansiyon hastasıyım, KOAH hastasıyım. Artık çaresizlik bir şekilde beni buralara itti. İnsanlar bir şey isteyemiyorsun. Yokluğu insan belli etmedikten sonra yok olduğunu kimse anlamıyor. 10-15 gündür buradayım. İnsanlardan bir şey isteyemiyorum" diye konuştu.

'İHTİYACIM VAR DİYORUM, DÖNMÜYORLAR'

Belediyeden yardım istediğini ancak 62 yaşında olduğu için destek verilmediğini söyleyen Ünal şöyle konuştu:

  • "Başvurdum belediyeye 60 yaş diyorlar, benim yaşım 62. Sağ sola telefon açıyorum, dostlarıma ihtiyacım var diyorum, dönmüyorlar. Demek ki var olurken var, yok olurken insanlar yok oluyor. Yüksek tansiyon hastasıyım, raporluyum zaten, dil altı kullanıyorum, dil altıyla geziyorum. Kronik akciğer rahatsızlığım var. O da raporlu onun da ilacını kullanıyorum. 17-18 tansiyonlarla geziyorum bazen, kırmızı ışığı da görmüyorum. İnsanlardan bir şey istemedim, bizim bir elimizle verdiğimizi insanlar bize bir parmağıyla versinler yeter. Baktım olmuyor ne yapayım, kahrettim geldim 10-15 gündür burada yatıyorum. Hastanenin yemeklerinden yiyorum, yardım edenlerden yiyorum, güvenliklerden kalanlardan yiyorum. Bu ayıp değil, bu benim ayıbım değil. Ben sadece bana yardım edecek insan gibi insan birilerini bekliyorum"

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'KALACAK BİR YER İSTİYORUM'

Kendisine yetkililerin yardım eli uzatmasını istediğini söyleyen Ünal, "Devletten ben tek bir şey istiyorum, bu yaşıma kadar devletten hiçbir şey istemedim. Her şeyimi verdim, devlet için vatan için fakat bana bir yardım eli uzatsın yeter, bu yaştan sonra beni sokaklarda bırakmasın. Kalacak bir yer istiyorum başka hiçbir şey istemiyorum. İnsanın şu atmosferde, insanın şu soğukta duygusallığı eğer yüzüne yansımışsa zaten onu görürler. Ben buradayım, utanmıyorum. Gözümden yaş geliyor, üşüyorum, titriyorum" diye konuştu.

Bildiğiniz baklavaları unutun: Tam 5 ayda hazırlanan bu baklavada talep patlaması yaşanıyor
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Gastronomi kenti Gaziantep’te faaliyet gösteren bir baklava firması tarafından satışa çıkarılan baklava, dikkat çekti.
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Kaymağın üzerine eklenen tahinle hazırlanan baklavaya talep, son dönemde arttı.
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İsteğe göre fıstıklı veya cevizli olarak üretilen tahinli baklavanın 5 ay süren çalışmayla ortaya çıkarıldığını anlatan Onur İbili, İnovasyon ürünümüzün ismi tahinli baklava. Hem cevizli hem fıstıklı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tahinin faydasını bilen herkes bunu tercih ediyor. Bu lezzetimizden dolayı da yoğun bir talep almaktayız dedi.
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Koronavirüs sürecinde vücut direncini de artırması için böyle bir çalışmaya gittikleri ve tahinli baklavayı geliştirdiklerini anlatan İbili, şöyle konuştu:
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Özellikle koronavirüs sürecinde vücut direncinin arttırılması için biz tahinli baklavayı geliştirdik. Tahinli baklavamız tabanına on beş kat ince baklava hamuru döşüyoruz. Sonra üzerine bir kaymak ve tahin, tercihe göre ceviz veya fıstık ekliyoruz. Yine bunların üzerine on beş kat ince baklava hamuru döşüyoruz. Sonrasında dilimleyip fırına veriyoruz. 200 derece fırında pişirdikten sonra üzerine şerbet dökerek baklavamızı hazır hale getiriyoruz. Bu ürünümüzü beş aylık bir süreçte tamamladık. Ortaya çıkan bu yeni lezzet vatandaşlarımız tarafından çok beğenildi. Farklı bir lezzet olduğu için tahinli baklava insanlara daha cazip geliyor. Baklavanın kendi tadı var ancak tahin de mahsus bir tat verdiği için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık.
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Bildiğiniz baklavaları unutun: Tam 5 ayda hazırlanan bu baklavada talep patlaması yaşanıyor
Gaziantep'te, bir işletme 5 ay süren çalışmanın ardından baklava yaptı. Alışılmış lezzetin çok dışında olan bu baklava, fıstıklı ve cevizlinin pabucunu dama atacak gibi görünüyor. İşte hazırlığı aylar süren baklavanın özelliği...


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