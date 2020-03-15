Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti: Koronavirüs testi negatif çıktı

Şaban Elönü, umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'dan dönüşünün ardından Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesindeki evinde henüz bilinmeyen nedenle yaşamını yitirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Elönü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.Elönü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bu arada Şaban Elönü'nün vefat ettiği evin bahçe giriş kapısı belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Esra Elönü'nde açıklama

Esra Elönü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı Umreden döndüğü gece kaybettik. Rabbimin inşirahı için da ediyorum. Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum. Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı Umreden döndüğü gece kaybettik . Rabbimin inşirahı için da ediyorum . Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum . Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum — Esra Elönü ⚡️ (@elonue) March 15, 2020