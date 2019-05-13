Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Eşref Kolçaktan üzücü haber Hastaneye kaldırıldı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

​​Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı

Eşref Kolçak'tan üzücü haber: Hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı. Evinde fenalaşan 92 yaşındaki Kolçak'ın Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eşref Kolçak
Eşref Kolçak

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Komşusu tarafından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürülen 92 yaşındaki Eşref Kolçak'ın tedavisi devam ediyor.

Eşref Kolçak kimdir?

Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927 tarihinde Erzurum İspir’de doğdu. 1941 yılında İstanbul’a geldi. Kasımpaşa’da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü’nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa’da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.

1944 yılında Atilla Revü Opereti’nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı “Fedakar Ana” filmi olmuştur. 1950’li ve 60’lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıktı karşımıza.

Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı
HAYAT
Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı


Eşref Kolçak oğlu Harun Kolçak'ın ölümüyle ilgili acı gerçeği açıkladı!
OYNAT 01:25
Eşref Kolçak oğlu Harun Kolçak'ın ölümüyle ilgili acı gerçeği açıkladı!
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, 62 yaşında vefat eden oğlu Harun Kolçak'ın ardından konuştu. Usta oyuncu, "Oğlum verilen ilaçların hiçbirini kasıtlı olarak almamış" dedi.
FETÖcüden itiraf: Bilgi geliyordu

FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

Hamza kod adlı şahıs, polisle işbirliğini anlattı.
Bitmesine çok az kaldı

Bitmesine çok az kaldı

​218 kilometrelik yapay nehirin yüzde 99'u tamamlandı.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, MİT operasyonuyla yakalanmıştı.
Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

​ODTÜ'lü genç kariyerini bıraktı, talebe yetişemiyor.
Çiftlik Bank davasında kritik gün

Çiftlik Bank davasında kritik gün

​İkinci duruşma başladı, mağdurlar dinleniyor.
En güzel<br>meslek olacak

En güzel
meslek olacak

​Ziraat mühendislerinden 'terk etmeyin' çağrısı.
KKTC'de kriz: <br>Partilerle görüşecek

KKTC'de kriz:
Partilerle görüşecek

Hükümetin istifası 9 Mayıs'ta sunulmuştu.

Kimse dokunamıyor

Kimse dokunamıyor

Yanlış tespit yüzünden köyün tamamı tescilli yapı ilan edildi.

Çok sayıda iptal var

Çok sayıda iptal var

​23 Haziran'da doluluk oranı yüzde 50'ye düşecek.
Ronaldo'ya yakışmadı

Ronaldo'ya yakışmadı

​Cengiz parladığı maçta tepki çeken hareket.
Gazeticiliği bıraktı kendi işini kurdu

Gazeticiliği bıraktı kendi işini kurdu

​Tanesini 2 bin TL'den satıyor, taleplere yetişemiyor.
105'inci Ramazan

105'inci Ramazan

Bir asırlık Zeynep Nine'nin oruç mutluluğu.
Hızla geriliyor

Hızla geriliyor

​Yıllık bazda 12.8 milyar dolar azalma var.
Öldürebilir

Öldürebilir

Uzmanlar, filizlenen patatesteki tehlikeyi anlattı.
Genlerine<br> özel koruma

Genlerine
özel koruma

Son 5 yılda toplam 565 köpeğin satışı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.