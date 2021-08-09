Hayat Estetisyen Nüket Eroğlu yangınlara müdahaleye gelen Azerbaycanlı askerlere hakaretlerini sürdürdü Kimlerdir bilemem Taliban mıdır PKK mıdır?
AKTÜEL

Estetisyen Nüket Eroğlu yangınlara müdahaleye gelen Azerbaycanlı askerlere hakaretlerini sürdürdü: Kimlerdir bilemem Taliban mıdır PKK mıdır?

Türkiye'deki yangınları söndürmek için canla başla çalışan Azerbaycanlı askerlerden rahatsız olan ve "Benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsizler" diyen estetik doktoru Nüket Eroğlu, bir kez daha yardıma gelen Azerbaycanlılar hakkında çirkin ithamlarda bulundu. Bir video yayımlayan Eroğlu, "Ben o gelenler kimdir bilemem. Taliban mıdır, PKK'lı mıdır, Müslüman Kardeşler midir, ASALA mıdır, FETÖ'cü müdür?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Estetisyen Nüket Eroğlu yangınlara müdahaleye gelen Azerbaycanlı askerlere hakaretlerini sürdürdü: Kimlerdir bilemem Taliban mıdır PKK mıdır?
Nüket Eroğlu

Türkiye'nin pek çok kentinde günlerdir süren orman yangınları ile mücadelede Türk ve Azerbaycan askerleri sahada birlikte görev yapıyor. Yangının ilk günlerinden itibaren kendi ülkelerini korurmuşçasına alevlerle savaşan Azerbaycan askerleri, hem karadan hem de havadan Türkiye'ye destek veriyor.

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"NE İDÜĞÜ BELİRSİZLER"

Ancak Azerbaycanlı askerlerin bu mücadelesi ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu'nu rahatsız etmişti. Eroğlu, onaylı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum" demişti.

Yangınlara müdahale için Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti: Benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsizler
GÜNDEM
Yangınlara müdahale için Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti: Benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsizler

"PKK'LI MIDIR FETÖ'CÜ MÜDÜR?"

  • Yeni bir video daha yayımlayan Eroğlu, yine Azerbaycan askerlerini hedef aldı. "Azerbaycan askeri denen bir gruptan bahsediliyor. O grup enteresan bir grup. Ben o grubun kim olduğunu bilemem. Taliban mıdır, PKK mıdır, Müslüman Kardeşler midir, ASALA mıdır, FETÖ'cü müdür?" ifadelerini kullandı.

Yangınla boğuşan Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti: Ne idüğü belirsiz...
OYNAT 00:23
Yangınla boğuşan Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti: Ne idüğü belirsiz...
Ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu, Türkiye'deki yangınları söndürmek için canla başla çalışan Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Eroğlu, 'Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum.' dedi.

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