Birbirinden lezzetli etli ana yemek tarifleri: Misafirleriniz bu yemeklere bayılacak

İster misafirlerinize ister kendiniz ve ailenize pişirebileceğiniz enfes etli yemek tarifleri sizler için derledik.

Saç kavurma.

1) Sac kavurma tarifi

Malzemeler

2 yemek kaşığısıvı yağ

1 kg.kuşbaşı et (kuzu ya da orta yağlı dana eti)

2 adet soğan(iri küpler halinde doğranmış)

3 adet köy biberi(doğranmış)

2 adet domates(soyulmuş, küp doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığıkarabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

Sac tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağı koyun ve kızdırın. Üzerine 1 kilogram kuşbaşı kuzu etini ilave edin. Etleri yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Etler hafif kızardığında, iri küpler halinde doğradığınız 2 adet soğanı tavaya ilave edin ve karıştırın.

Soğanlar sotelendikten sonra 3 adet yeşil köy biberini de tavaya ekleyin. Biberler de sotelendikten sonra 2 adet soyulmuş, domatesleri ekleyin.

Domatesler piştikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağ ekleyin ve karıştırın. Baharatların tümünü ekleyip, 2-3 dakika kaırştırdıktan sonra ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin.

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Afiyet olsun...

Ali nazik.

2) Ali nazik kebabı tarifi

Malzmeler:

400 gram orta yağlı kıyma

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet soğan

2 adet biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tereyağı

Servis İçin:

2 adet kapya biber

2 adet köy biberi

1 avuç doğranmış maydanoz

Yoğurtlu Patlıcan İçin:

1 kase süzme yoğurt

5 adet patlıcan

1 çay kaşığı tuz

2 adet sarımsak

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Patlıcan ve biberleri 200 derecedeki fırına koyup her tarafını iyice pişirerek yaklaşık 30 dakika boyunca közleyin. Kıymalı harcı hazırlamak için tavaya tereyağını ekleyin ve sıvı yağını da koyup ısıtın. Ardından ısıtmış olduğunuz yağa soğanları ve köy biberini ekleyin. Soğanlar kızarmaya başladıktan sonra 400 gram orta yağlı kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu alıp ektikten sonra kavurmaya devam edin. 1 yemek kaşığı domates salçasını, 2 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiberi, birer çay kaşığı kekik ve pul biberi de ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.1 kâse süzme yoğurda 2 adet ezilmiş sarımsağı ekledikten sonra 1 çay kaşığı tuzu da ekleyip karıştırın.

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Fırında közlemiş olduğunuz patlıcan ve biberleri bir kaba aktarıp üzerini kapatıp 15 dakika boyunca bekletin. Patlıcanın kabuklarını soyup kararmasınlar diye üzerine biraz limon suyu ilave edebilirsiniz. Sonra patlıcanları alıp iyice ezin ve sarımsaklı yoğurt ile birleştirin. Ilık tabağın üzerine yoğurtlu patlıcanı, közlenmiş biberleri ve kıymalı harcı iyi bir şekilde yerleştirin ve son işlem olarak üzerine doğramış olduğunuz maydanozu ekleyerek sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Sade kavurma.

3) Sade kavurma tarifi

Malzemeler:

500 gram kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Çelik bir tencereyi iyice ısıtın ve etleri tencereye alın. Etler suyunu çekip tekrar salana dek yüksek ateşte kavurun.

Etler kavrulurken soğanı küp küp doğrayın ve suyunu çekmiş olan etlere ekleyin. Zeytinyağını da gezdirin ve 3 dakika kadar bu şekilde kavurun.

Ardından kaynar suyu ekleyin. Karıştırın ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın. Etler iyice yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika bu şekilde pişirin.

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Etler yumuşayınca tuzunu ve baharatlarını ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın. Sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun...

Hünkarbeğendi.

4) Hünkar beğendi tarifi

Malzemeler:

700 gr kuşbaşı

Yarım çay bardağı sıvı yağı

1 adet soğan

1 kg patlıcan

1 tatlı kaşığı kaşar rendesi

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

2 su bardağı süt

Limon suyu, tuz ve karabiber

Yapılışı:

Soğanlar ince ince küp olarak doğranır. Tencerede sıvı yağ ile kavrulur. Sonrasında etler ilave edilir. Kavurmaya devam edilir. Tuz ve karabiber eklenir. Etin hizasına gelecek kadar sıcak su konur. Etler yumuşak kıvam alıncaya kadar orta ateşte pişirilir. Daha sonra patlıcanlar birkaç yerinden delinir. Ocak üzerinde közlenir. Her iki tarafı da közlenir. Sonrasında kabukları soyulur.

Limonlu suda yaklaşık olarak on dk. kadar bekletilir. Sonra, sudan süzülerek alınır. İnce ince doğranır. Başka bir tencerede tereyağı eritilir. Un ile beraber kavrulur. Sonra patlıcanlar ilave edilir. Süt de azar azar dökülür.

Sürekli karıştırmaya devam edilir. Koyulaşınca kaşar rendesi ilave edilir. Karıştırılır ve altı kapatılır. Servis tabağına ilk önce et konur, kenarlara da hünkar beğendi koyulur. Sıcak olarak servis edilir.

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Afiyet olsun...

5) Çökertme kebabı tarifi

Malzemeler:

300 gram dana eti

2 adet patates

200 gram süzme yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

Kimyon

Karabiber

Kekik veya Nane

Tuz

Yapılışı:

Patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin.

Nişastasının çıkması için tuzlu suda 10-15 dakika kadar bekletin. Sudan çıkarıp güzelce süzdükten sonra yağda kızartın ve servis tabağına alın. Yoğurdu su ile biraz seyreltin ve içine sarımsakları ilave edin.

Dilerseniz 1 veya 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Daha sonra sarımsaklı yoğurdu patateslerin üzerine gezdirin. İnceltilmiş ve bifteklik olarak doğranmış eti yüksek ateşte 5 dakika kadar kızartın. Tavadan alın ince ince doğrayın kızgın yağda kavurun. Üzerine isteğe göre baharat koyun ve tereyağı ekleyin. Kavrulunca patates ve yoğurdun üzerine yerleştirin.

Afiyet olsun...

Tas kebabı.

6) Tas kebabı tarifi

Malzemeler:

800 gram kuşbaşı dana eti

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 ade orta boy kuru soğan

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3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

3 su bardağı sıcak su

4 adet tane karabiber

Yapılışı:

1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını tencerede kızdırın. Üzerine 800 gram dana kuşbaşı etini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun. Yemeklik doğranmış 1 adet soğanı ve 3 diş doğranmış sarımsağı da ekledikten sonra etlerle beraber kavurmaya devam edin.

Bu aşamada ekleyeceğiniz 1 yemek kaşığı unu, kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika etlerle birlikte kavurun. 1 tatlı kaşığı salçayı ekleyin ve karıştırın. Ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet küp doğranmış patates, 1 adet küp doğranmış havuç ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyip 3 su bardağı su ilave edin. Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Kıvamlı bir sos halini alan suyu ve sebzelerle birlikte pişen eti, sıcak olarak bekletmeden servis edin.

Afiyet olsun...

7) Patlıcan kebabı tarifi

Malzemeler:

3 adet patlıcan

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2 adet kuru soğan

500 gram kıyma

Yarım demet maydanoz

2 diş sarımsak

1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

Sosu için:

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet yeşil biber

1 diş sarımsak

Yapılışı:

Patlıcanları güzelce temizleyip soymadan yuvarlak yuvarlak dilimleyin. Tuzlu suya koyduğunuz patlıcanları acı suyunun çıkması için bir süre bekletin. Bu esnada kıymayı yoğurma kabına alın. Soğanı rendeleyin, maydanozları ince ince kıyın. Soğan ve maydanozları kıymaya ilave edin.

Sarımsakları ezip ekmek kırıntısı, tuz ve baharatlarla birlikte kıymaya ekleyin. Hepsini köfte yapar gibi güzelce yoğurun. Kıymadan yumurta boyutunda parçalar koparıp elinizde yuvarlayın.

Tepsiye bir köfte bir patlıcan olacak şekilde yerleştirin. Bütün malzemeyi bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin. Domates salçasını kaseye alıp sıcak suyla ezin. Üzerine rendelediğiniz domatesi, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Son olarak yeşil biberleri ince ince doğrayıp sarımsakları ezin. Sarımsak ve biberleri de salçalı sosa ilave edip hepsini karıştırın.

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Sosu köfte ve patlıcanların üzerine her yerine gelecek şekilde yayın. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip 20 dakika pişirin. Yanında pirinç pilavıyla sıcak sıcak servis yapın.

Afiyet olsun...



