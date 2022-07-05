Eurimages fonu Adresi Olmayan Ev’e

Avrupa’nın en büyük sinema filmi destekleme fonu Eurimages, bu yıl Türkiye’den destek vereceği filmi açıkladı. İlk tanıtımı, bu yıl 75. Cannes Film Festivali’nde yapılan ‘Adresi Olmayan Ev’, Eurimages’ten destek kazanarak bir kez daha uluslararası alanda adını duyurdu.

Yeni Şafak’a konuşan filmin yönetmeni Hatice Aşkın, “Avrupa’nın en prestijli fonunu, aynı fon dönemi içerisinde Türkiye’den seçilen tek film projesi olarak kazandık. Uzun bir uluslararası ortak yapım süreci sonrası filmimizin Eurimages haberini Türkiye ve Yunanistan’daki yaratıcı ekibimizle birlikte büyük bir coşkuyla karşıladık” dedi.

TEZDEN ÖDÜLLÜ FİLME

Filmin Türkiye-Yunanistan ortak yapımı bir distopya olduğunu belirten Aşkın, “Senaryosunu Dokuz Eylül Üniversitesi film tasarımı bölümündeyken bitirme tezim olarak yazmıştım. Üniversitedeki bir yıllık akademik çalışmanın ardından Ümit Ünal’ın danışmanlığında senaryomuz final versiyonuna ulaştı. Yaklaşık bir buçuk yıllık yoğun bir çalışma serüveni sonucunda ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

EURİMAGES’TEN 97 BİN AVRO DESTEK

2019 yılında ‘APP’ isimli senaryosuyla kısa film türünde yeni bir pencere açıp, ulusal ve uluslararası festivallerden çok sayıda ödülle dönen Hatice Aşkın’ın uzun metraj filmi ‘Adresi Olmayan Ev’ 97 bin avro destek almaya hak kazandı. Eurimages’ten en son Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üzerinde’ filmi 2 yıl önce 470 bin Euro destek almıştı.

REKLAM

71. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı Ödülü’ne layık görülen Radu Jude ve Milo Rau gibi uluslararası başarılara imza atan yönetmenlerle aynı fon döneminde Eurimages’dan destek kazanan filmin yapımcılığını Emre Oskay ve George Kyriakos üstleniyor. Çekimleri ağustos ayında Türkiye’de başlayacak olan filmin post prodüksiyon süreci Yunanistan’da yapılacak.