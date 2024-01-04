Ev sahibi kiracıya dehşeti yaşattı: Kardeşine saldırdı! Biz yasaları tanımıyoruz gereğini yaparız

"27 Ekim günü aslında olayla yakından ilişkim olmamasına rağmen iyi niyetimin kurbanı oldum. Ablam hep iyi insanlar olduğunu söylüyordu. Ben tanımıyorum ama insanları az çok tanıyabiliyorum. Böyle olunca gidelim görüşelim diyerek gittim. Yanıma 16 yaşında çocuğu aldım ve 1.55 boyunda ben vardım. Yani ne yapabiliriz? Ne kadar ev basabiliriz? Yukarı çıktığımızda Yaşar Bey ile görüşmek istediğimi söyledim. Ben cümleye başlamadan küfreder bir tarzla kapıyı yüzüme kapattı. Benim başörtümü silah olarak kullandı. Arkadan şalımı çekerek başımı açtı. Boğazıma indirerek beni nefessiz bıraktı. Ben hem kas hem de alerjik astım hastasıyım. Ebrar'a sadece polisi çağırmasını söyledim. Ondan sonra dizlerinin üzerine çökerek; sanırım zabıtalıktan dolayı o kadar çok deneyimli ki, elinin üzerini kullandı. Hem benim başörtümü hem de kendi elini silah olarak kullanarak başıma belki on kez vurdu. Ben göz ameliyatı olmuştum. Darp olayıyla birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldım. Onlar her ne kadar adalet tanımasalar da, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine ve yüce yaradanımın adaletine güveniyorum"