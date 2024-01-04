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Hayat

Ev sahibi kiracıya dehşeti yaşattı: Kardeşine saldırdı! Biz yasaları tanımıyoruz gereğini yaparız

Üsküdar'da yaşanan bir olay, kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkta şiddete dönüştü. Ev sahibi kiracısı Gülay Alpagut'tan kirayı artırmasını istedi, daha sonra da 2023 yılına ait kiraları ödemediğini öne sürerek tahliye davası açtı. Ev sahibi, kiraları elden ödediğini söyleyen Gülay Alpagut'un evine giderek kardeşi Tülay Alpagut'a saldırdı. Alpagut, saldırıya uğradığı korku dolu anları anlattı.

12:20 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:24 - 4/01/2024 Perşembe
DHA
İstanbul
İstanbul

İstanbul Üsküdar Ahmediye Mahallesi'nde 2021 yılından bu yana kirada oturan Gülay Alpagut, iddiaya göre ev sahibinin kira artışı talebine itiraz etti. Bu itirazdan kısa süre sonra ise ev sahibinin eşi kapıya gelerek evi tahliye etmelerini istedi. Ev sahibi bir süre sonra da Gülay Alpagut'un 2023 yılında elden verdiğini söyleyediği kiraları ödemediğini öne sürerek tahliye davası açtı. Alpagut ise bu davayı, ara bulucu olarak ev sahibine gönderdiği Tülay Alpagut'un saldırıya uğramasından sonra polis merkezinde öğrendi. 


Ara bulucu olarak gitti saldırıya uğradı

Kiracı Gülay Alpagut, 27 Ekim tarihinde ev sahibi ile uzlaşmak için kardeşi Tülay Alpagut'u gönderdi. Bir üst katta oturan ev sahibinin kapısını çalan Tülay Alpagut ise iddiaya göre ev sahibinin saldırısına uğradı. O sırada yanında bulunan yeğeni ise saldırı anını telefonuyla kayıt altına aldı. Darbedilen Tülay Alpagut, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alpagut, hastanedeki tedavisinin ardından ev sahibinden şikayetçi oldu. 


Yaşanan kavgadan sonra polis merkezine giden kiracı Gülay Alpagut ise burada 2023 yılı kiralarını ödemediği gerekçesi ile hakkında dava açıldığını öğrendi. İcra ve tahliye davası karşısında şaşkına dönen Gülay Alpagut, daha önce elden ödediği kiraları ev sahibinin banka hesabına yatırarak bir kez daha ödediğini söyledi. Öte yandan ev sahibi, iddalara yanıt vermekten kaçındı.


'Biz yasaları tanımıyoruz gereğini yaparız' diyerek tehdit etti

Yaşananları anlatan Gülay Alpagut,
"Bir süredir biz ev sahibiyle sorun yaşıyoruz. Kendisinin istediği kira artışını ben karşılayamayacağımı söylediğim takdirde, eşi beni tehdit etti. Yasaları kullanmaları gerektiklerini söyledim. Ben yasal hakkımı kullanıyorum. O da 'Biz yasaları tanımıyoruz, gereğini yaparız' dedi. 'Tehdit mi ediyorsunuz?' dedim. 'Yapınca görürsünüz' dedi bana. Sonra kız kardeşim geldi. Neden böyle yaptıklarına dair görüşmek istedi. Kız kardeşim ara bulucu olarak gitti. Ve gittiğinde darbedildi. Kızım ve kız kardeşim oradaydı. Ben sesleri duyduğumda öldürüyorlar zannettim. KADES uygulamasıyla polisler geldi. Kız kardeşim feci şekilde kafatası ve boynundan darbe almıştı. Baygınlık geçirdi, hastaneye gitti. Biz de karakola yasal işlemleri yapmaya gittik"
dedi.

"Ödediğim kiraları yeniden talep ediyor"

Ev sahibinin haksız kazanç peşinde olduğunu ileri süren Gülay Alpagut,
"Bize icra ve tahliye davası açmış. Tahliye davasının konusu da bizim kiralarımızı ödemediğimizle ilgili. 2023 yılında ödediğim kiraları tekrar benden talep ediyor. Bunu yapabilmesinin sebebi de bana İBAN numarası vermedi. O nedenle de ben üst kata çıkarak gelinine teslim ettim. Elimde delillerimin de olmasına rağmen maalesef ben geçtiğimiz cuma günü 2023 yılı kiralarımı 44 bin 800 lira olarak tekrar ödemesini gerçekleştirdim. Şunu anladım ben, haksız kazanç sağlıyor. Kendisi eski bir zabıta müdürü. Resmen ev sahibi terörü yaşıyorum. Eşi kapımın önünden geçerken sözlü şiddet uyguluyor hala. Kendi paramla şiddet görüyorum. Kimseyi kendiniz gibi düşünmeyin. İnsanların gerçekten de parasal bir durum araya girdiğinde ne kadar kötü olabileceklerini öğrendim. Asla güvenmesinler ve İBAN'larına yatırsınlar paralarını" ş
eklinde konuştu. 

"Hem başörtümü hem de kendi elini silah olarak kullanıp başıma vurdu"

Ev sahibinin hedefi olan Tülay Alpagut ise,
"27 Ekim günü aslında olayla yakından ilişkim olmamasına rağmen iyi niyetimin kurbanı oldum. Ablam hep iyi insanlar olduğunu söylüyordu. Ben tanımıyorum ama insanları az çok tanıyabiliyorum. Böyle olunca gidelim görüşelim diyerek gittim. Yanıma 16 yaşında çocuğu aldım ve 1.55 boyunda ben vardım. Yani ne yapabiliriz? Ne kadar ev basabiliriz? Yukarı çıktığımızda Yaşar Bey ile görüşmek istediğimi söyledim. Ben cümleye başlamadan küfreder bir tarzla kapıyı yüzüme kapattı. Benim başörtümü silah olarak kullandı. Arkadan şalımı çekerek başımı açtı. Boğazıma indirerek beni nefessiz bıraktı. Ben hem kas hem de alerjik astım hastasıyım. Ebrar'a sadece polisi çağırmasını söyledim. Ondan sonra dizlerinin üzerine çökerek; sanırım zabıtalıktan dolayı o kadar çok deneyimli ki, elinin üzerini kullandı. Hem benim başörtümü hem de kendi elini silah olarak kullanarak başıma belki on kez vurdu. Ben göz ameliyatı olmuştum. Darp olayıyla birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldım. Onlar her ne kadar adalet tanımasalar da, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine ve yüce yaradanımın adaletine güveniyorum"
ifadelerini kullandı.
#ev sahibi
#kiracı
#İstanbul
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