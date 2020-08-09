Evde kısa süre çalışmak mutlu ediyor

Pandemi sürecinde pek çoğumuz ilk kez evden çalıştık. Kimimiz için çok kötü bir tecrübeydi kimimiz için ise oldukça verimli geçti. İşe gitmek için hazırlanmamak, trafiğe çıkmamak belki herkesin ortak olarak evden çalışmanın en olumlu yanıydı. Ancak ev ortamının çalışmaya uygun olmaması durumunda yine en büyük sıkıntıyı evde çalışanlar yaşadı. Sonuç olarak evde çalışmak nasıldı? Verimli çalışma gerçekleştirebildik mi? Hepsinden önemlisi mutlu olduk mu? İşte bu konuyu yaptıkları araştırma sonucunda Barem Genel Müdürü Sencer Binyıldız şöyle açıklıyor: Korona günlerindeki evde kal süreci çoğumuzun çalışma rutinini önemli ölçüde değiştirdi. Araştırmamızda, bu değişikliklerin bazılarının kalıcı olma ihtimaline karşın, ne yaygınlıkta kullanıldıklarını ve kullananların ne derece memnun olduklarını irdeledik. Araştırmada gördüğümüz bence en önemli sonuç; iş ortamında daha rahat “casual” olmak yalnızca yeni neslin talebi değil, her yaş grubundan beyaz yakalı çalışma hayatında iş dışı konularda daha rahat olmaktan memnun”.

Sencer Binyıldız

DEVAMLI OLUNCA SIKICI

Şimdi de araştırmanın sonuçlarına bakalım: Genel olarak araştırmaya katılanlardan işe gidenler daha sakin bir ortamda oldukları, gitmeyenlerse işle ilgili olmayan bazı konularda daha rahat oldukları için eskiye göre işlerine daha iyi odaklanlandıklarını belirtmiş. İşe gitmeyenleri en çok mutlu eden uygulamalar arasında, rahat giyinmek, makyaj yapmak veya traş olmak zorunda kalmamak ile iş ortamında çevredekileri rahatsız edebilecek yiyecekleri rahatça yiyebilmek var. Evde daha uzun saatler çalışmak ise mutsuzluk getirmiş.

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Verilere gelince ise durum şöyle: Araştırmaya katılanların %61’i öğrenci, ev hanımı, emekli veya işsiz oldukları için çalışmadıklarını belirtmiş. Yine %31’i işe gitmeye devam ettiklerini, %8’i ise evden çalıştıklarını dile getirmiş. İşe gitmeyi sürdürenlerin oranı %31 iken; bu oran erkeklerde (%47), AB ses grubunda (%44), üst eğitimli grupta (%45) ve 15-54 yaş grubunda (%35) daha yüksek. İşe gitmeyi sürdürenlerin büyük çoğunluğu (%89), eskiye göre daha sakin bir ortamda çalıştıkları için işe daha iyi odaklandıklarını ifade etti.

SINIRLI ZAMANDA ÇALIŞTI

İşe giden her beş kişiden dördü sınırlı gün ve saatlerde çalıştıklarını belirtti. Sınırlı saatlerde çalışanların çoğu (%55) bu durumdan memnun kaldığını söyledi. Sınırlı gün ve saatlerde çalışmak, evdeki sorumluluklarına daha fazla zaman ayırabildikleri için kadınları daha çok memnun etti. Erkekler, orta-lise eğitimliler ve C1 ses grubu içinde memnun olmayanların oranı diğer gruplara göre daha yüksek oldu.

Daha rahat bir ortam

Araştırmaya katılanların %8’i evden çalıştığını belirtti. AB (%24) ile üniversite ve üzeri eğitimli grupta (%22) bu oranın yüksek olduğu görüldü. Evden çalışanların büyük çoğunluğu her zamankinden farklı olarak daha rahat giyindiğini (%92), çalışma saatlerini bir ölçüde kendi ayarladığını (%85), işe gitmek için makyaj, traş olma gibi özel bir hazırlık yapmadığını (%83), yemek seçiminde daha rahat olduğunu, soğan, sarımsak gibi yiyecekleri rahatça yiyebildiğini (%83), iş toplantılarını internetten yaptığını (%81) ve daha uzun saatler çalıştığını (%70) söyledi.

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Yoğun iş şikayeti var

Bu dönemde evden çalışanlar en çok, işe giderken zorunlu olarak yaptıkları iş dışı bazı uygulamalardan kurtulduklarına memnun oldular; Ancak evden çalışanlar, eğer daha uzun saatler çalışıyorlarsa bu durum onları memnun etmiyor (%54). Bu araştırmada da gördüğümüz gibi insanlar kısa süreli olarak iş dünyasında yaşanan değişikliğe uyum sağlasalar da uzun süreli olarak ofisten uzak olmak istemiyorlar. Ancak kısa süreli de olsa evden çalışmak sanılanın aksine verimi düşürmedi hatta insanlar eskisinden daha fazla çalıştı. Ancak bu çalışma düzeninin devamlı olmasını istemiyorlar. Ofise dönmek istiyorlar.