Sofraların vazgeçilmezini bir de böyle yiyin: Evde kolayca yapılabilecek makarna sosu tarifler

Makarna el yapımı ve hazır paket olmak üzere sıklıkla tükettiğimiz bir besin. Oldukça kolay hazırlanan makarnaya ise değişik soslarla ayrı bir lezzet katabilirsiniz. Bu haberimizde evde pratikçe hazırlayıp servis edebileceğiniz makarna sosu tariflerini sizler için derledik.

Kekik kokusuna bayılacaksınız: Kremalı mantar sosu

Kremalı mantar sosu; soğan, sarımsak, tereyağı, mantar, krema, kaşar peyniri, karabiber, taze kekik gerekli olan malzemeler:Tereyağı bir tava içerisine alınır ve eritilir. Sarımsak ince ince, soğan yemeklik olacak şekilde doğranır ve eriyen tereyağının içinde sotelenir. Mantar ince ince dilimlenip, soğanın üzerine ilave edilir. Mantarın pişmesine yakın krema ve karabiber eklenir. Krema çekene kadar kısık ateşte pişirilir ve taze kekik yaprağı ilavesi ile ocaktan alınır.

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Kıymanın müthiş lezzeti: Bolenez sosu

Kıyma, sarımsak, soğan, salça, domates püresi veya rendesi domates, ketçap, tuz, karabiber, kekik fesleğen ve zeytinyağı bolonez soslu makarna için ihtiyacınız olan malzemeler… Bolonez sos çok bol domatesli ve kıymalı bir sostur. Zeytinyağı tavaya koyulur ve sarımsaklar doğranıp yakmadan kavrulur. Ardından rendelenmiş kuru soğan ve kıyma ilave edilip birlikte kavrulur. Salça ve domatesler ilave edin. Kalan malzemeleri de ilave edin. Birkaç dakika kaynatılıp altı kapatılır.

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Beyaz et düşkünlerine: Tavuklu köri sosu

Tavuklu köri sosu için ihtiyacınız olan malzemeler: Süt kreması, tavuk but, mantar, köri, tereyağı… Ayrı bir tencere de makarnanız haşlanırken bir tavanın içine tereyağını ve küp küp doğradığınız tavukları alın. Tavuklar suyunu çektikten sonra küçük küçük doğradığınız mantarları ilave edin. Son olarak mantarlar da suyunu salıp çekmeye başladığında kremayı, köriyi ve tuzunu ilave edin. 2-3 dakika pişirin. İstediğiniz makarna çeşidinin üstüne afiyetle yiyebileceğiniz tavuklu köri sosu hazır.

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Klasikten vazgeçemeyenlere: Domates sosu

Domates, sıvı yağ, soğan, tuz ve karabiber domates sosu gerekli malzemelerimiz istediğiniz modelde aldığınız makarnayı haşlamaya koyun. Ayrı bir tavaya domates sosu için sıvıyağ, doğranmış soğan ve domates sosunu ekleyip pişirin. Domates sosunun kaynadıktan sonra üzerine tuz ve karabiber ekleyin. Makarnanın üzerine koymanız için yapmış olduğunuz domates sosunuz hazır.

Tereyağ ve sütün müthiş uyumu: Alfredo sosu

Alfredo sosu için gerekli malzemeler: Tereyağı süt kreması sarımsak, kaşar peyniri ve maydanoz. Uygun bir sos tavasının içinde tereyağını koyun. Eriyince süt kremasını ilave edin. 4-5 dakika kısık ateşte pişirin. Ardından dövülmüş sarımsağı, rende kaşar peyniri ilave edin. İçine en son kıyılmış maydanozu ilave edilir.

Değişik tatlara merhaba: Arrabbiata sosu

Domates suyu ya da salça, domates, toz şeker, sıvı yağ, soğan, acı biber, zeytinyağı, sarımsak, tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve fesleğen Arrabbiata sosunu hazırlamak için gerekli olan malzemelerdir. Sıvı yağı ve zeytinyağını tavada ısıtın. Kuru soğanları ekleyip, pembeleşinceye kadar kavurun. Kıyılmış sarımsakları ekleyip biraz daha kavurun. İnce ince kıyılmış acı biberleri ve kırmızı biberi de ekleyerek sote edin. Domates suyunu, kırmızıbiber, tuz, karabiber, kuru fesleğeni koyup kaynatın ve şekeri ilave edin.





Müthiş bir tat: Fesleğen sosu

Bir avuç dolusu fesleğeni bir diş sarımsakla birlikte havanda dövün. İçine rendelenmiş kaşar peyniriyle tuz ve karabiberini serpin. Sonra koyu bir salça kıvamına gelinceye kadar zeytinyağını katıp karıştırın. Fesleğenli sosunuz hazır. Afiyet olsun.

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