Hayat Evinde ürettiği bakteri ile tarımsal üretimini ikiye katladı Üreticilere yerli tohumu tavsiye etti
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Evinde ürettiği bakteri ile tarımsal üretimini ikiye katladı: Üreticilere 'yerli tohumu' tavsiye etti

Sivas’ta bir girişimci ev ortamında geliştirdiği bakteriyi gübre olarak kullandı. Toprağa ektiği ata torumları, bakteri sayesinde ithal tohumlara oranda daha fazla verim sağladı.

Haber Merkezi İHA
Evinde ürettiği bakteri ile tarımsal üretimini ikiye katladı: Üreticilere yerli tohumu tavsiye etti
Saldıray Kara

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesine bağlı Paşaköy’de ikamet eden Saldıray Kara, ev ortamında ürettiği yararlı bakteriyi Zeron buğdayı ekili tarlasında gübre olarak kullandı. Kara, ot ilacı kullanılan ve ithal tohum ekilen tarlalara kıyasla oldukça fazla verim aldı. Kara, kimyasal gübrenin bakterine oranla daha düşük verim sağladığını ve zararlı olduğunu söyledi.
EV ORTAMINDA ÜRETTİ
Saldıray Kara, gübre olarak değerlendirdiği bakteriyi çığ süt kullanarak ev ortamında geliştirdiğini belirtip, “Dört yıl önce köyüme döndüm. Buraya geliş serüvenimde önce Antalya’da, Fethiye’de, Marmaris’te turizmle uğraştım. Buraya ilk geldiğim seneler tarımla ve hayvancılıkla uğraştım. İşimi kolaylaştırmak için bir arayışa girdim. Bakteriler ile ilgilenen bir arkadaşımı Amerika’dan getirtip burada misafir ettim. Ev ortamında yaklaşık 150 TL harcayarak bakteri üretmeyi başardım. Ürettiğim bakterileri ata tohum ekibi buğday tarlasında değerlendirdim. Yüksek verdim aldım. Çevremden yoğun talep alıyorum. Benim beklentim devletimizden, hükümetimizden, hangi bakanlık ilgileniyorsa bu bakteri tekniğini halkımızla da paylaşması. Paylaşırsak çoğalır diye düşünüyorum, İslamiyet’te böyle bir emir var. Onun için paylaşmalı ki çoğalsın. Bu bakteriler sınır tanımıyor. Ahmet’in Mehmet’in tarlası diye ayırmıyor. Ama Ahmet-Mehmet tarlasına kimyasal döktüğü için, ot ilacı döktüğü için bu bakterileri öldürüyor. Onun için verim alamıyoruz. Gittikçe daha çok kimyasal atılıyor ve gelecek nesillere bir şey kalmıyor. Onun için bu bilgi paylaşılırsa verim artımı olur” dedi.

İHA

Dünyanın en büyüğü Van Gölü'nde: Yeni mikrobiyalitler tespit edildi
FOTOĞRAF 28
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Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı ve dalgıç Cumali Birol ile Adilcevaz'da dalış yapan belgesel yapımcısı Ali Ethem Keskin, Van Gölü'nde tespit edilen mikrobiyalitleri görüntüledi.
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Van Gölü'nün derinliklerinde yürütülen çalışmalara katkı sunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, gazetecilere, Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzölçümüyle Marmara Denizi'nin 3'te biri büyüklüğünde bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.
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Van Gölü'nün, ekstrem su kalitesiyle dünyanın en eşsiz ekosistemlerinin başında geldiğini vurgulayan Akkuş, şöyle konuştu:
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Gölde potansiyel hidrojen seviyesi 9.8 civarında. Yani gölün suyu alkali karakterde. Gölün tabanından çıkan tatlı sularla birleşen alkali karakterdeki su çökelmeyi oluşturuyor. Burada siyanobakteriler faaliyete geçerek dünyanın en büyük mikrobiyalitleri meydana geliyor. Gölün altında 20-40 metre boylarında ağaç gibi yapılar düşünün. Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü'nde. Van Gölü dalışseverler açısından en bakir alanlardan biri ve farklı yapıların görülebileceği ender ekosistemlerin başında geliyor. Uzun yıllardır Van Gölü'nün güzelliklerini ortaya çıkarmak için ekibimizle dalışlar gerçekleştiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz Adilcevaz'ın kıyısındaki mikrobiyalit alanı da açığa çıkmayı bekleyen gizemli alanlardan biri. Suyun altında inanılmaz bir güzellik var. Bu güzelliği görmek için ülkemizdeki dalışseverleri Van Gölü'ne bekliyoruz.
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Turizme katkı sunacağını düşünüyorum<br> <br> Belgesel yapımcısı Keskin ise Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği'nin davetlisi olarak geldiği ilçede, yeni tespit edilen mikrobiyalitleri görüntülemek için dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Birçok bölgeden görüntü aldım ancak buradaki mikrobiyalitler çok farklı. Sanki uzayda bir gezegende gibiymişsiniz hissini veriyor. diyen Keskin, şöyle devam etti:
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İleride su altı fotoğrafçılığı ve film çekimleri için çok güzel bir yer olacak. Turizme güzel katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mikrobiyalitler hemen sığdan başlıyor. 6 metre kadar gittik. 6-7 metre genişliğinde bir sıra mikrobiyalit, arkasından kumluk bölge var. Sonra tekrar kademe kademe mikrobiyalitler devam ediyor.
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Üç farklı mikrobiyalit tespit ettik<br> <br> Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Birol da bir haftadan bu yana Van Gölü'nün derinliklerinde çekim yaptıklarını belirterek, gölde henüz keşfedilmemiş birçok değerin bulunduğunu söyledi.
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Farklı alanlarda çalışmalarının devam ettiğini aktaran Birol, Van Gölü için ne kadar emek ve çaba sarf etsek az. Bugün şekilsel olarak farklı bir mikrobiyalit tespit ettik. Bununla birlikte gölde 3 farklı mikrobiyalit keşfettik. Göle sahip çıkmamız gerekiyor. Dalışlarımız devam edecek. Tespit ettiğimiz mikrobiyalitlerin araştırılması yapılacak. diye konuştu.
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Dünyanın en büyüğü Van Gölü'nde: Yeni mikrobiyalitler tespit edildi
Van Gölü kıyısındaki Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, yürütülen çalışmalar sonucu yapı ve şekil bakımından farklı yeni mikrobiyalitler tespit edildi.


DÜNYA BUNU KULLANIYOR
Kara, birçok ülkenin benzer bakterileri kullandığını ifade ederek, “Japonlar 70’li yıllarda halkını doyurmak için bu bakteriyi keşfetti. Dokulardan domates biber tarlası gibi her alanda kullanıyorlar. Meyvelerin sebzelerin bile her zamankinden sağlıklı ve büyük olduğunu görüyorlar. Gördüğünüz kadarıyla da baya büyük bir verim aldım ve çok mutluyum. Bir iki hafta içinde burayı hasat edeceğiz ve halkla paylaşacağız. Ayriyeten bu bakteriyi Çernobil kazasında zehirlenmiş olan toprakları radyoaktiften temizlemek için kullanmaya başladılar. Bu zehirli radyoaktifi yok ediyor. Birden olmuyor, zaman istiyor. Dünyamızı daha temiz hale getirmek için fazla enerji harcamadan fazla para harcamadan verim almaya, sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmaya yardımcı olabilir. Bu bakteriyi Avrupa 70’li yıllardan beri kullanıyor. Yemeğe kattıkları zaman rasyonlar yarıya düşüyor. Ağız kokularını gideriyor. Birçok sayamadığım faydaları var. Dünya bunu kullanıyor biz niye kullanmayalım. Milli sermayemizi mazotu insan gücünü boşa harcamayalım” diye konuştu.

İHA


ATA TOHUMUMUZ ÇOK VERİMLİ

Kara kendi ata tohumlarımızın bu kadar verimliyken dışardan tohum alınmasının yanlış olduğunu ifade ederek, “Laktobasili bu tarlaya döktükten sonra böcekler böyle olduktan ve havalar da ısındıktan sonra farklı otlar çıkıyor. Her sene ot ilacı kullanarak tarlaları zehirliyorlar ve gittikçe çeşit çeşit büyüyen farklı otlar çıkıyor. Ot da yaşamak istiyor fakat biz yaşatmadan önce öldürüyoruz. Öldürdüğümüz için onun durumu farklı oluyor, çiftçiyi üzüyor. Daha sonraki sene daha çok ot ilacı atıyor. Bu bir sirkülasyon. Bu bakterileri ise toprağa attıktan sonra faydalı olanı destekliyor, bu zeron buğdayı, arpa da olabilir. Bu ürüne öyle bir destek veriyor ki hızlı büyümesinden dolayı üre atmaya da gerek kalmıyor. Diğer ot az da olsa gölgesinde kaldığı için başını çıkaramıyor ve büyümeyi durduruyor. Bu tarla ithal tohum, dışardan gelmiş olan ve yıllardır Türkiye’de kullanılan bir tohum çeşidi. Burası da buğday, buraya ot ilacı kullandığını biliyorum, yine de ot çıkmış. Dediğim gibi boşuna mazot ve para israfı. Zeron buğdayı ile arkadaki farkı görüyorsunuz. Biçildikten sonra arada iki katı fark var. Kendi ata tohumumuz bu kadar verimli iken niye dışarıya özeniyoruz. Ben bunu anlamıyorum umarım herkes bilgilendirilir bu konuda” dedi.

Kışın ortasında Toroslar'da 1,5 ton çilek yetiştirdiler: Bu işi yapmasaydık depresyona girecektik
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Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ile ilçe tarım müdürlüklerinin desteğiyle 4,5 dönümlük araziden yaklaşık 1,5 ton çilek elde eden kardeşlerden Büşra Demirel (24), “Bölgedeki su problemi nedeniyle hem arazözle su taşınıyor, hem de kendimiz tankerle su çekiyoruz. Üreten kişiler olduk” dedi.
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Karaman'ın Taşeli platosunda yer alan Sarıveliler ilçesinde yaşayan Büşra Demirel, Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir süre iş bulamayınca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisat bölümü mezunu ağabeyi Mustafa Demirel ile köyleri Esentepe’de 1 yıl önce 4,5 dönüm arazide çilek yetiştirmeye başladı. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ile ilçe tarım müdürlüklerinden aldıkları destekle üretime geçtiler. Ancak çilek tarlasının bağlı olduğu Göktepe Belediyesi'nce, tarlanın bölge dışında kaldığı gerekçesiyle Demirel kardeşlere tarımsal sulama için abonelik verilmedi. İki kardeş, arazöz ve kendi taşıdıkları su tanklarıyla 1 yılda 1,5 ton çilek üretti.
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Çilek üretim işi olmasa bunalıma girebileceklerini ifade eden Büşra Demirel şöyle dedi: Bu işin biraz da duygusal yanı var. Toprak, ona dokunanı kendisine benzetir. Biraz anaç bir tavra bürünüyor. Biraz susuz kaldığında kendisi çatlıyor, senin ellerini de çatlatıyor. Senin elinde bakımsız hale geliyor. Bir kere dokunsan o daha fazlasını veriyor. Sabretmeyi, metanetli olmayı ve şükretmeyi öğretiyor.
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Toprakla uğraştığınız zaman birçok şey öğreniyorsunuz. Tamam öğrendik, dediğimizde yüzüne vuruyor, sen daha öğrenmedin yoluna devam et diyor. Bir kere üreten insanlar olduk. 24 yaşındayım ve işe yaradığımızı da hissediyoruz. Ağabeyim de 27 yaşında. Bu işi yapamasaydık, bunalıma girecektik. Hiçbir işe yaramayan, ailesinden para alan kişiler olacaktık. Şimdi de alıyoruz ama yetişemediğimiz yerde. Bu hayatın ucundan biz de tutuyoruz diyebiliyoruz. Çileklerin aroma değeri yükselsin diye tarlaya kekik de ektik. Çileklere zarar verecek otları önlemek için de kadife çiçeği ektik.
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Çilek ekimine internetten video izleyerek başladıklarını söyleyen Mustafa Demirel, Biz bu çilekleri nasıl yetiştireceğimizi daha çok videolar izleyerek öğrendik. Hangi donanımı, hangi malzemeleri kullanmamız gerektiğini öğrendik. Çünkü bölgede sorabileceğimiz insan sayısı kısıtlı. Yardım alabileceğimiz birkaç kişi vardı. Onlardan da alabileceğimiz yardımı aldık. Her ne kadar makale okumuş olsanız da, uygulaması başka oluyor. Belki inanmayacaksınız ama biz burada ocak ayında çilek topluyoruz. Bazen sabredemeyip fidelerin boylarını kısalttık.
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Bizler, kış ayında çilek mi olur, derdik ama burada oluyordu. Sahil bölgelerinde yetiştiriciler haftalık 100 kilogram alabilirken, biz burada o rakamın üzerine çıktık. Onların örtü altında aldığı verimi biz burada açık arazide yapmayı başardık. Ama sulamadaki yetersizlikten dolayı, bu çilek öyle bir şey ki, suladığınız sürece hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Küresel iklim değişikliği ve beldemizdeki göletten yararlanamayışımız nedeniyle, gün gün geriye düşmeye başladık. Potansiyel gelir insanların başını döndürüyor. Ama şu anda gelirimizin tamamı mazota gidiyor. Suyu buraya taşıyarak getiriyoruz. Birçok yere su için girişimlerimiz oldu. Bize tek destek olan ilçe belediyemiz oldu. O da arazözle karınca kararınca su yolluyor diye konuştu.
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Kışın ortasında Toroslar'da 1,5 ton çilek yetiştirdiler: Bu işi yapmasaydık depresyona girecektik
Orta Torosların güney yamaçlarında Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yaşayan üniversite mezunu iki kardeş, okulları bittikten sonra köylerinde çilek yetiştiriciliğine başladı.
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