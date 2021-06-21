Hayat Evinin bodrumunda 68 köpeğe baktığı için eşi boşanma davası açtı Beni medyaya rezil etti diyerek tazminat istedi
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Evinin bodrumunda 68 köpeğe baktığı için eşi boşanma davası açtı: 'Beni medyaya rezil etti' diyerek tazminat istedi

Ankara'da evinde uygunsuz koşullarda hayvan beslediği için para cezası uygulanan Fatma Çevik, buna tepki göstererek evden ayrılan eşi Şevket Çevik'e boşanma davası açıp, nafaka talep etti. Şevket Çevik ise, eşinin köpeklerle ilgili medyada çıkan haberlerinin ardından toplumda rezil olduğu gerekçesiyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Haber Merkezi DHA
Evinin bodrumunda 68 köpeğe baktığı için eşi boşanma davası açtı: Beni medyaya rezil etti diyerek tazminat istedi
Fatma Çevik

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine geçen aralık ayında Keçiören ilçesinde Çevik çiftinin oğlu Tuncay ve eşi Cangül Çevik'in evine baskın yaptı. Evin bodrumunda yapılan kontrolde 23'ü yavru 68 köpeğin kafeslerde uygunsuz koşullarda tutulduğu belirlendi. Köpeklerin ses tellerinin kesildiği ve ticaret amacıyla üretimi yapıldığı tespit edildi. Bir gün sonra Fatma ve Şevket Çevik çiftinin evine yapılan baskında da ise uygunsuz koşullarda beslendiği belirlenen 9 köpek ve 6 kediye el konuldu. Köpekleri uygunsuz koşullarda beslediği gerekçesiyle Fatma Çevik ile oğluna para cezası uygulanırken, köpeklerin ses tellerinin kesilmesiyle ilgili de suç duyurusunda bulunuldu.

BOŞANMA DAVASINA KARŞI TAZMİNAT DAVASI

Bu olaylardan sonra Fatma Çevik'in eşi Şevket Çevik evi terk etti. Eşinin geliri olmadan hayatını idame ettiremeyen Fatma Çevik, boşanma davası açarak, nafaka talep etti. Bunun üzerine Şevket Çevik, Ankara 18'nci Aile Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla dilekçe göndererek, karşı dava açtı. Avukat dilekçede, "Davacı eşin isteği ile eve bir iki tane evcil hayvan alınmıştır. Ancak bu hayvan bakımı müvekkilimin evde olmadığı zamanlar kontrolden çıkmıştır. Daha sonra davacı tarafın yasa dışı hayvan bakımı yaptığı ortaya çıkmış, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile polis ekipleri eve baskın yapmış, hayvanların ses tellerinin kesilmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu baskından tüm komşular haberdar olmuş, medyada da bu baskına ilişkin 'korkun ticarette ikinci baskın' manşetleri atılmıştır. Müvekkilim bu olay sonrası oldukça üzüntü duymuş, bu onur kırıcı olayın etkisinden çıkamamış ve bütün çevresine rezil olmuştur" denildi.

1 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT TALEBİ

Dilekçede, davacı eş Fatma Çevik'in yasa dışı havyan ticareti yaparak masum hayvanların ses tellerini keserek zarar verdiği olay sonrası Şevket Çevik'in yaşadığı sıkıntılar ve psikoloijik sorunların giderilmesi için 500 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat talep edildi.

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'OĞLUMUN YAPTIĞI CANİLİĞİ BEN YAPMIŞIM GİBİ SUÇLADI'

Fatma Çevik, oğlu ve gelinine ait el konulan köpeklerin ses tellerinin kesildiğini, kendisinde bulunan hayvanlarda böyle bir şey olmadığını söyledi. Eşinin davayı kazanmak için kendisine iftira attığını iddia eden Çevik, "Oğlum Tuncay'ın babası Şevket Çevik, 'beni medyaya rezil etti' diye boşanma davasına dilekçe göndermiş. Tuncay’ın yaptığı caniliği ben yapmışım gibi suçladı beni. Olaydan sonra buradan apar topar gittiler ve bu evi satılığa çıkardılar. Benim bundan sonra tek isteğim ölmeden kızlık soyadıma kavuşmak" dedi.

'BENİM KÖPEKLERİMİN SESİ ÇIKIYORDU'

Fatma Çevik, oğlunun evine yapılan baskın sırasında kendisinin de orada olduğunu anlatarak, "Polis geldi, '68 tane köpek var içeride, veteriner muayene etti, ses telleri kesilmiş' deyince, ben şoka girdim. Ben hayatım boyunca böyle bir şey ne duydum ne de gördüm. Arkamı döndüm gittim. Oğlum ve gelinim uzun zamandır hayvan üretim satıyordu. Oğlum Tuncay bu işlere iki tane köpekle başlayarak çoğalttı; ama beni ilgilendirmiyor. Daha önce Karacaören’de yaşıyordu. Orada bir yakalandı, çok büyük köpekleri vardı. Yasaklı köpekler olduğu için onlara da el koydular. Oradan taşınınca yukarıdan bir ev aldılar. Orada da köpek üretiyorlardı, komşuların şikayeti üzerine başka bir yere taşındılar. Benim beslediğim köpeklerin hepsinin sesi çıkıyordu. Tutanaklarda bunlar var zaten. Eşim, oğlu ile birlikte bu işleri yapıyordu, şimdi beni suçluyor" diye konuştu.

Köpek beslediği için saldırıya uğradı çenesi kırıldı: Tek suçum hayvanları doyurmak
FOTOĞRAF 14
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​Eskişehir’de oturan hayvansever evli ve 3 çocuk annesi Aysun Korkar, oğlu Arda ve arkadaşı Beyza Yerlikaya ile önceki gün sokak hayvanlarını beslemek için Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'ne gitti. İddiaya göre orada besleme yapmasını istemeyen Sabih Bozok, Aysun Korkar'a tepki gösterip saldırdı.
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İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Korkar, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çenesinde 2 kırık olduğu belirlenen Korkar geçirdiği ameliyatın ardından platin takılarak servise alındı. Gelen polis ekipleri, Sabih Bozok’un ifadesini aldı. Bozok, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Hastanesi’nde tedavisi süren Aysun Korkar, yaşadıklarını anlattı. Uzun süredir kırsal Akpınar ve çevredeki mahallelerde sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla beslediğini ifade eden Korkar, Çenemde kırıklar var. Sağ ve sol taraflara platinler takıldı. Konuşurken zorlanıyorum. Sadece Allah'ın sessiz kullarını doyuruyorum diye bu muameleyi gördüm. Ben düzenli olarak haftanın 3 günü Sarısungur, Akpınar mevkilerinde sokak hayvanlarını imkanlarımla besliyorum.
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Biz beslememizi yaparken, orada devletin arazisi onların evleriyle hiç alakası olmayan bir mevkii. Adam evinden çıktı, tanımadığım bir kişi. Bana geldi, ‘burada besleme yapamazsın’ dedi. Ben de oradan uzaklaşmasını istedim. Eline taş alıp yemek yiyen ve benim ayağa kaldırdığım felçli köpeğe ‘bu bize saldırıyor’ diyerek taş fırlattı. Durmadı bir tane daha fırlattı. Köpeğe isabet etti. Köpek yola kaçtı. 'Ne yapıyorsun?' dediğim anda koşarak çeneme yüzüme yumruk attı. Bir süre kendime gelemedim. Kendime geldiğimde oğluma da saldırmışlar, eşi, kızı karşıdan bağırıyordu. ‘İşte böyle besleme yaparsanız, sopayı yiyip oturursunuz’ diye. Küfürler hakaretler, hepsinden şikayetçiyim dedi.
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Gözyaşlarına hakim olamayan Korkar, o bölgedeki bir çok hayvanı da sahiplendirdiğini belirterek, Ömür boyu bunlarla yaşayacağım. Tek suçum onların kapısı önünde gezen köpekleri doyurmak, başka suçum yok. Kendi cebimden paralar harcayıp kısırlaştırıyorum. Saldırgan dedikleri köpekleri eşime, dostuma sahiplendirdim. Bunlar insan değiller, bunlarda merhamet yok diye konuştu.
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Olay sırasında Aysun Korkar’ın yanında olan Beyza Yerlikaya da sokak hayvanlarını besledikleri için saldırıya uğradıklarını söyledi. Yerlikaya, Onlar olayların bu kadar büyüyeceğini düşünmediler. Çünkü orada 2 kadın ve 18 yaşından küçük çocuk vardı. Tek dertleri 'orada döveriz uzaklaştırırız, nasılsa bir daha da gelemezlerdi.' O mantıkla saldırdılar. Ağzından kan gelen yatan kadına saldıranlar ‘hadi şimdi köpek besle’ dediler. Ben ambulansı arayın dediğimde hiçbir şekilde aramayan insanlar, kendi eliyle bu hale geldiğini savundu.
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Bir insan kendi eliyle nasıl bu hale gelir? Kendi eliyle nasıl çenesini kırar, 2 dişini sökebilir? Denesinler 1 tane bile kırık olursa biz suçluyuzdur. Doktor raporlarıyla her şey belli, 15 yaşındaki çocuğun kafa atmasıyla olabilecek olay değil. Aysun ablanın çocuğu Arda olaylar sırasında en arkadaydı. Ben bile Aysun ablayı yere düştükten sonra tutmaya yetişebildim dedi.
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Jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılan 5 çocuk babası Sabih Bozok ise suçlamayı kabul etmedi. Kendisinin Aysun Korkar ve köpeklere saldırmadığını öne süren Bozok, “Oğlunun attığı yumruktan sakındım, daha sonra yine aynı kişi kafa attığı sırada annesinin çenesine isabet etti. Ben ne hayvana ne de kadına saldırdım. Kesinlikle böyle bir şey yok diye kendisini savundu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Köpek beslediği için saldırıya uğradı çenesi kırıldı: Tek suçum hayvanları doyurmak
Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğrayıp çenesi kırıldığı öne sürülen 41 yaşındaki Aysun Korkar, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Korkar, "Ömür boyu bunlarla yaşayacağım. Tek suçum onların kapısı önünde gezen köpekleri doyurmak başka suçum yok" dedi. Gözaltına alınan saldırgan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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