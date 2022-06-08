Evinin yanında tesadüfen buldu: Fotoğrafları paylaşıldı hemen incelemeye alındı

Erdal Tapıkara Akbaş köyündeki tarlasında bulduğu ve fosil olabileceğini düşündüğü kaya parçasını Karabük'e getirdi.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) yetkilileriyle irtibata geçen Tapıkara, kaya parçasının fotoğraflarını yetkililerle paylaştı. Tapıkara, fosil olabileceği düşünülen parçayı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edecek. Tapıkara, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinin eski bir yerleşim yeri olduğunu, kaya parçasının evinin yanındaki tarladan çıktığını belirtti.
KBÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ise kaya parçasının inceleneceğini bildirdi.
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Elazığ’da baba mesleğini küçüklükten beri devam ettiren tespih ustası Tunahan Tanyıldızı, yaptığı özel ve ender tespihlerle dikkat çekiyor. En son geçtiğimiz aylarda, dünyada sadece Elazığ’da çıkan ve bir çok ülkede önemli mekanlarda kullanılan vişne mermerinden yaptığı tespihin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilmesinin ardından Tanyıldızı, bu sefer dünyada bir ilki başardı.
Tanyıldızı, çam reçinası olan 50 milyon yıllık fosil damla kehribarı işleyerek tane ebatları 1.6 milimetre olan bir tespih üretti. 33 habbe ve çift imamesi ile ölçülü olarak ilk kez yapılan ve dünyanın en küçük damla kehribarını yaklaşık bir haftalık emek sonucunda elde eden Tanyıldızı, ticari amaçla yapmadığı için satmayı düşünmediğini aktardı.
Yaptığı tespihi değerini bildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmeyi isteyen Tanyıldızı, ilk ve ender olma özelliğinden dolayı ileriki tarihlerde Guinness Rekorlar Kitabı’na da müracaat edebileceğini söyledi.
Bir çok farklı materyalden tespih ürettiğini anımsatan tespih ustası Tunahan Tanyıldızı, “Daha öncesinden bazı materyallerden tespih yapmıştık. En son Elazığ’ın vişne mermerinden de tespih yapmıştık. O nasip oldu, cumhurbaşkanımıza hediye edildi.
İnternetten araştırma yaparken bayağı küçük tespihler yapıldığını gördüm ama damla kehribardan, kumpaslı bir şekilde, ölçülü yapılanı yoktu. Bir de ağırlık olarak 0.20 gram, yani 1 gramın 5’te 1’i ağırlığında bir tespih yaptım. Tane ebatları 1.6 milimetre ve 2 milimetrenin altında damla kehribar yapılmamıştı. Bir haftalık bir emeğin sonucunda damla kehribarımızı bitirip tespih taptık” dedi.
Yaptığı tespihin benzerini daha önce hiç görmediğini belirten Tanyıldızı, “Tespih çıta parmağımızın boyunda ve imamesi çift deliklidir. Koleksiyonluk küçük bir tespih diyebiliriz. Dünyada eşi olduğunu bilmiyorum ama bu kadar küçüğünü daha görmedim. Yer altında fosil olarak çıkan çam reçinası yaklaşık 50 milyon yıllık bir malzeme olan kehribardan yaptım. Büyüklerin zaten elimizde örnekleri vardı ama küçük boyutta ilk defa denedik, başarılı da olduk” diye konuştu.
Tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmeyi istediğini dile getiren Tanyıldızı, “Daha küçüğünü görmediğim için belki Guinness Rekorlar Kitabı’na müracaat edebilirim. 33 habbe ve imamesiyle şuanda hazır durumda. Bunu yaparken kesinlikle ticari amaçlı düşünmedim zaten satmayı da düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle hediye edeceğim. Bunu daha önce vişne mermerinden tespih hediye ettiğim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmeyi düşünüyorum. Çünkü kendisi tespihin değerini bilen birisi” şeklinde konuştu.
Dünyanın en küçük kehribar tespihi Guinness'e aday: 50 milyon yıllık fosilden yapıldı
Elazığlı tespih ustası fosil olarak çıkan çam reçinası 50 milyon yıllık kehribardan dünyanın en küçük damla kehribar tespihini 1 hafta içerisinde tamamladı. Yaptığı tespihin benzerini daha önce hiç görmediğini belirten Tunahan Tanyıldız, "Daha küçüğünü görmediğim için belki Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat edebilirim. Bunu daha önce vişne mermerinden tespih hediye ettiğim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi’nde yaşayan emekli coğrafya öğretmeni Askım Ekiz, bölgeyi gözlemlediği esnada deniz kenarındaki bir kayaya denk geldi. Dikkatini çeken, diğerlerine göre farklı olan kaya parçasını inceleyen Ekiz, Türkiye’nin farklı illerinde gördüğü jeolojik değerlerin benzeri olduğunu fark etti. Bu olayı gündeme taşımak adına sosyal medyaya taşıyan Ekiz, olumlu sonuçlar aldı. Ekiz, balık çeşitleri ve diğer canlıların fosilleri ile 65 ile 200 milyon yıl önce yaşayan yumuşakça canlılarının fosillerinin olduğunu düşündüğü kayanın, müzeye kazandırılmasını istiyor.
Kendisinde, bir arkadaşının hediyesi olan ve içerisinde fosil bulunan kaya parçasıyla birlikte, üzerinde fosiller olduğu düşünülen kayanın Fatsa ilçesinde kurulacak olan kent müzesinde sergilenmesi gerektiğini ifade eden Ekiz, “Ben bu konuda bir uzman değilim ama kişisel ve coğrafya bilgilerime dayanarak bu kayacın üzerinde kurumuş deniz kestaneleri, birçok balık çeşidi, istiridyeler ve bilgimin açıklamaya yetmediği daha birçok türün fosili var. Tahmini bir şey söylemek gerekirse en az on beş tür var diyebiliriz” dedi.
“Bu kayacın üzerinde yaklaşık 65 milyon yıl ile 200 milyon yıl önce yaşamış yumuşakçalar sınıfından ahtapot benzeri bir hayvan olan ammonit fosilleri var” diyen Ekiz, “Bu bahsettiğimiz dönem dinozorlar çağıdır. Ammonit de dinozorlarla birlikte nesli tükenmiş bir canlıdır bu fosili ise eşsiz bir örnektir. Bu kolay bulunan bir örnek değil. Bu basit bir kayaç gibi görünebilir ama aslında bu müthiş bir tabiat varlığı. Hemen koruma altına alınıp sahip çıkılması gereken bir hazinedir. Bizde yok olmasına zarar görmesine izin vermeden kurulacak olan müzede sergilenmesini istiyoruz ve bu konuda da yetkililerden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.
En az 15 tür var: Ordu’da ’65 milyon yıllık fosil bulundu’ iddiası
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan emekli coğrafya öğretmeni Asım Ekiz, bulduğu ve keşfettiği kayaların üzerinde 65 ile 200 milyon yıl önce yaşayan canlıların ammonit fosillerinin olduğunu iddia etti.
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Seben ilçesine bağlı Hoçaş köyü civarında yaşanan erozyon sonucunda ortaya çıkan ve Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü öncülüğünde İstanbul ve Osmangazi üniversiteleri akademisyenleri tarafından çeşitli araştırmalar yapılan fosil ormanın uluslararası arenada da tanınırlığının arttırılması amacıyla çalışma yürütülüyor.
Seben Belediye Başkanlığı da Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilen ve 2013'te ise Türkiye'nin \"ilk\" fosil ormanı ilan edilen alanın, UNESCO tarafından tescil edilmesi amacıyla bir araştırma ve çalışma ekibi kurdu.
Hoçaş köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıkta 900 rakımlı bölgedeki 975 hektarlık alanda bulunan fosil ormanında, 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen palmiye, kavak, söğüt, sedir, 3-5 ibreli çam, sığla, meşe ve zelkova ağaçları, yaprak ve dal fosilleri ile balık fosilleri yer alıyor.
Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, belediye olarak söz konusu bölgenin turizm merkezi olarak geliştirmesi ile ilgili girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Asıl amaçlarının fosil ormanının UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesi olduğunu ifade eden Kavak, \"Ekoturizmin revaçta olduğu bu günlerde, başlamış olduğumuz çalışma sonucunda Hoçaş Fosil Ormanı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışacağız.\" dedi.
Kavak, yaptıkları araştırmalar sonucunda Seben'de bulunan fosil ormanının bir benzerinin de Yunanistan'ın Midilli adasında olduğunu gördüklerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Kısa bir araştırma sonucunda gördük ki dünyada bizim en yakınımızda Midilli Adası'nda buna benzer bir çalışma yapılmış. Midilli Adası'ndaki fosil ormanı da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiş. Yıllık 20 milyon civarında turist küçük adaya gelip orayı ziyaret ediyorlar. Seben bazında düşündüğümüz zaman, ekoturizmin canlanması açısından, fosil ormanı çok büyük bir nimet. Türkiye'de ilk olması hasebiyle de turist çekme ve ekoturizmin canlanması noktasında Hoçaş Fosil Ormanı bir mihenk taşı olacak.\"
\"Ekoturizm açısından Seben her şeye sahip\"<br><br> Seben'deki fosil ormanın UNESCO'ya girmesi için yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veren Kavak, \"Bununla alakalı çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu oldukça uzun bir süreç. Bu süreci yürütecek bir ekip kurduk. Bu ekibimiz süreç dahilinde çalışmalarını yerine getirecek ve UNESCO listesine girme noktasında elimizden geleni yapacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığından da alacağımız destekle inşallah Hoçaş Fosil Ormanı'nı UNESCO listesine katma noktasındaki çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.\" ifadelerini kullandı.
Başkan Kavak, Hoçaş'daki fosil ormanının Türkiye'de ilk olmasının hem Bolu hem de Türkiye açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
\"Ekoturizm açısından Seben her şeye sahip. Seben Gölü'müz var. Türk tarihinde, Türk coğrafyasında 'Nevruz' isimli tek tepe ilçemizde. Solaklar Kayaevleri'miz var. 333 tane mağaradan oluşan Muslar Kayaevleri'miz var. Erken Bizans döneminden kalma ve şu anda yüzde 30 civarı ayakta olan Çeltikdere Kilisesi var. Kınıkçı, Kuzderesi ve Dokumacılar kanyonlarımız var. Yani ekoturizmin ilçemizde aktif hale getirilmesi noktasında her şeye sahibiz. Sadece bu bileşenlerin etkin bir şekilde bir araya getirilmesine ihtiyacımız var. İnşallah ekoturizm açısından Bolu'da ve Türkiye'de söz sahibi bir yer haline geleceğiz.\"
Türkiye'nin 'ilk' fosil ormanı: 19 milyon yıl öncesine yolculuk
Bolu'nun Seben İlçesi Belediye Başkanı Fatih Kavak, 2013 yılında Türkiye'nin "ilk" fosil ormanı ilan edilen Hoçaş Fosil Ormanı'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlattıklarını bildirdi.